Polémica en Italia: los políticos discuten y ellas sostienen los paraguas

Las redes se encendieron al ver las imágenes en el que mientras los políticos debatían cómodamente sentados, un grupo de mujeres sostenía paraguas para resguardarlos de la lluvia y el sol.

La lluvia y una decisión poco acertada han llevado a la última mesa redonda de políticos celebrada en Sulmona, Italia, al centro de la polémica. Las redes se encendieron al ver una de las imágenes del encuentro en el que mientras los políticos de la región debatían cómodamente sentados, un grupo de mujeres sostenía paraguas tras ellos para resguardarlos de la lluvia y el sol.

El evento fue organizado por el centro dedicado para la innovación Fonderia Abruzzo, y a él asistieron, entre otras personalidades, el gobernador de la región de Abruzzo, Luciano D’Alfonso, y el Ministro de Cohesión Territorial, Claudio de Vincenti.

La respuesta que dio el consistorio agravió todavía más la polémica. Cuando durante el encuentro arrancó una fina lluvia, sus organizadores buscaron “voluntarios” para sostener los paraguas. Según argumentó Fabrizio Santamaita, miembro del gobierno presidido por D’Alfonso, cuando empezó a llover se pidió “la intervención urgente de cuatro voluntarios para sostener los paraguas”.

“Se ofrecieron cuatro chicas. ¿Deberíamos decirles que no porque son mujeres?”, dijo Santamaita, y añadió: “Si después de hace polémica de todo a toda costa no hace falta dar más explicaciones.” Lo increíble es que las fotos son claras, las mujeres son seis y no cuatro. Raro que ningún hombre se haya ofrecido.

Las razones del presidente de la región, por su parte, no rebajaron la controversia. “Mi chaqueta tenía capucha, pero no la usé para no pasar por masón”, dijo D’Alfonso entre risas. El gobernador criticó que la polémica, en realidad, ha sido suscitada por el “afán de protagonismo” de algunos grupos. “Bromas aparte, la naturaleza instrumental de esta polémica es evidente. Los comentarios de quien ha visto este suceso como una desigualdad de género están realmente fuera de lugar o, en todo caso, son fruto de la desinformación”, señaló.

La periodista y política italiana Laura Boldrini, criticó la comentada instantánea en Facebook. “Esta foto es una mala imagen. Seis mujeres que sostienen el paraguas a tantos hombres, cómodamente sentados para hablar en un debate bajo la lluvia en Sulmona nos hace dar un paso atrás. Y no habría sido menos llamativo si en lugar de mujeres, hubieran sido hombres. ¿Cómo lo hacen para no darse cuenta?”

Para colmo de males los políticos dieron explicaciones agresivas y fueras de lugar.

Algunos usuarios reclamaron en la red la solución “sexista” que aportaron los organizadores del encuentro, e identificaron el episodio como una muestra de la desigualdad de género que existe en el país.

“Evento deFonderia Abruzzo 2017, Sulmona, Italia. ¿Puedes adivinar lo que está mal?”, publicaba la usuaria Federica De Caria, junto a la polémica instantánea.

Elena Rossini, otra usuaria, se refería así al momento del encuentro: “Se trata de Italia en 2017: 100 por ciento hombres, cómodamente sentados, mientras que las mujeres están silenciosamente detrás sosteniendo paraguas”.

