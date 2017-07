Un estudio sugiere que la dieta mediterránea atenúa el riesgo de diabetes asociada a la obesidad

Un estudio de la Universidad de Navarra sugiere que la dieta mediterránea puede mitigar los efectos adversos de la obesidad sobre la incidencia de la Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2).

Es lo que concluye el trabajo llevado a cabo por Sonia Eguaras, del Servicio Navarro de Salud, bajo la dirección de Miguel Ángel Martínez-González, director de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra e investigador del Centro de Investigación Biomédica en Red de la Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición, en España.

La investigación, que lleva por título ‘¿Puede la dieta mediterránea atenuar el riesgo de la diabetes tipo 2 asociada a la obesidad?’ (May the mediterranean diet attenuate the risk of type 2 diabetes associated with obesity?), ha sido publicada en el British Journal Nutrition.

El estudio forma parte del proyecto Seguimiento Universidad de Navarra (SUN) en el que se ha analizado a 18.225 personas, inicialmente libres de diabetes, durante una media de nueve años y medio. Los participantes del estudio tienen una edad media de 38 años y son en su mayoría mujeres (61 por ciento).

Durante el transcurso de ese tiempo, se les evaluó su ingesta dietética según un cuestionario semicuantitativo de 136 puntos de frecuencia alimentaria con el objetivo de puntuar de 0 a nueve la adherencia que tenían a la dieta mediterránea. Tras el periodo transcurrido, se confirmaron 136 casos incidentes de diabetes. Los resultados del estudio evidencian que en las personas obesas o con sobrepeso se observa un mayor riesgo de desarrollar diabetes si no se sigue una dieta mediterránea. El estudio concluye por tanto que una mayor adherencia a la dieta mediterránea puede atenuar el riesgo que la obesidad presenta de desarrollar diabetes en el futuro.

Fuente: U. Navarra