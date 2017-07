Si no hay rock, que no haya nada

El Día Mundial del Rock nació a raíz del primer festival Live AID (13 de julio de 1985), una iniciativa que resultó de la preocupación del actor y músico Bob Geldof, y la de otros, por la precaria situación de Etiopía (falta de agua y comida) que costaba la vida a muchas personas, registró AIM.

El primer Live Aid se registró en 1985, que en apoyo con la fundación Band Aid Trust, también iniciativa de Geldof, se transmitieron imágenes de la severa hambruna que atravesaba Etiopía por la cadena de televisión BBC.

Dicho festival fue dirigido por leyendas del rock como The Who, Led Zeppelin, Queen, Sting, Duran Duran, Judas Priest, Black Sabbath, Scopions, Status Quo, U2, Paul McCartney, Phil Collins y Eric Calpton. Además se celebró de forma simultánea en Londres, Inglaterra y Filadelfia, Estados Unidos.

Logró una recaudación inesperada de más de cien millones de dólares.

Esto le valió ser considerado uno de los festivales de ayuda humanitaria más exitosos de todos los tiempos, ya que hasta la fecha su importancia está ligada a la congregación de grandes bandas de rock por una causa noble, de esa manera se eligió al 13 de julio para celebrar el Día Mundial del Rock.

Qué es el Rock

El rock es un término amplio que agrupa a una variedad de géneros musicales. Su forma originaria, conocida como rock and roll, surgió mayormente de la combinación de dos géneros anteriores como eran el rhythm and blues y el country. La música rock también se nutrió fuertemente del blues y el folk, e incorporó influencias del jazz, la música clásica y otras fuentes.

Musicalmente, el rock se ha centrado en la guitarra eléctrica, normalmente como parte de un grupo de rock con cantante, bajo, batería y, algunas veces, instrumentos de teclado como el órgano y el piano. Típicamente, el rock es una música centrada en las canciones, habitualmente con compás de 4/4 y usando una estructura verso-estribillo, pero el género se ha vuelto extremadamente diverso y las características musicales comunes son difíciles de definir. Como la música pop, las letras se centran a menudo en el amor romántico, pero también tratan un rango amplio de otros temas con un enfoque frecuente en lo social y lo político. El dominio del rock por músicos varones ha sido visto como uno de los factores principales que definen los temas explorados en la música rock. El rock pone más énfasis en la composición, la actuación en vivo, y la autenticidad que la música pop.

A finales de la década de 1960, referida como la “era dorada” o el periodo del “rock clásico”, surgieron distintos subgéneros distintivos del rock, híbridos como el blues rock, folk rock, country rock y el jazz rock fusión, muchos de los cuales contribuyeron al desarrollo del rock psicodélico, influenciado por la escena psicodélica contra-cultural. Los nuevos géneros que emergieron de esta escena incluyen el rock progresivo, que extendió los elementos artísticos; el glam rock, que resaltó el espectáculo en vivo y el estilo visual; y el subgénero mayor, diverso y longevo que es el heavy metal, que se centraba en el volumen, el poder y la velocidad. En la segunda mitad de los años 1970, el punk intensificó y reaccionó contra algunas de estas tendencias para producir una música cruda y energética. El punk fue una influencia en la década de 1980 en el desarrollo subsecuente de otros subgéneros, entre ellos el new wave, el post-punk y el movimiento del rock alternativo. Desde la década de 1990, el rock alternativo comenzó a dominar el género y saltó a la fama en las formas de grunge, Britpop e indie rock. Desde entonces han aparecido otros subgéneros de fusión como el pop punk, rap rock y nu metal, así como intentos conscientes de recordar la historia del rock, incluyendo la restauración de principios del nuevo milenio del garage rock, el post-punk y el synth pop.

La música rock también abarcó y sirvió de vehículo para los movimientos culturales y sociales, llevando a la creación de subculturas importantes incluyendo los mods y los rockers en el Reino Unido, y la contracultura hippie que se propagó en San Francisco (Estados Unidos) en la década de 1960. De forma similar, la cultura punk de la década de 1970 originó las subculturas visualmente distintivas Emo y Gótico. Heredera de la tradición folclórica de la canción de protesta, la música rock ha sido asociada con el activismo político así como los cambios en las actitudes sociales sobre el racismo, el sexo y el uso de drogas, y es usualmente vista como una expresión de la rebelión juvenil contra el consumismo y conformismo.

La música rock tiene sus raíces en el rock & roll de los años 1950. En su forma más pura, el rock and roll tiene tres acordes, un fuerte e insistente ritmo de acompañamiento y una melodía pegadiza. El rock and roll primigenio se inspiraba en una variedad de fuentes, fundamentalmente el blues, el R&B, y el country, pero también el gospel, el pop tradicional, el jazz y el folk. Todas estas influencias se combinaron en una estructura simple basada en la canción de blues que era rápida, bailable y pegadiza. A mediados de los años 1960, la música rock se combinó con la música folk para crear el folk rock, con el blues para crear el blues rock y con el jazz, para crear el jazz-rock fusión, y sin una marca de tiempo para crear el rock psicodélico. En los años 1970, el rock incorporó influencias del soul, el funk, y la música latina. También en los años 1970, el rock desarrolló varios subgéneros, como el soft rock, el hard rock, el rock progresivo, el heavy metal y el punk. Los subgéneros del rock de los años 1980 incluyen el new wave, el new romantic, el glam rock, el synth pop, el hardcore punk, rock alternativo, el thrash metal, y el speed metal. Los subgéneros del rock de los años 1990 incluyen el grunge, el britpop, el indie rock.

Impacto social

Los distintos géneros del rock fueron adoptados y esenciales para la identidad de diversas subculturas. En las décadas de 1950 y 1960, respectivamente, los jóvenes británicos adoptaron las subculturas Teddy boys y Rocker, ambas centradas en el rock and roll de Estados unidos. La contracultura de la década de 1960 estaba muy relacionada con el Rock psicodélico. La subcultura punk de mediados de la década de 1970 comenzó en los Estados Unidos y Gran Bretaña casi simultáneamente y tomó una imagen distintiva creada por la diseñadora Vivienne Westwood que se popularizó en todo el mundo. Desde la escena punk, las subculturas Emo y Gótica crecieron presentando sus estilos visuales propios.

Cuando una cultura internacional del rock se ha desarrollado, consiguió destronar al cine como la mayor influencia en la moda. Los seguidores de la música rock usualmente desconfiaron del mundo de la moda, al que usualmente han visto como una exageración de la importancia de la imagen a costa del contenido. La moda del rock ha sido considerada una combinación de culturas y periodos distintos, así como una expresión de visiones divergentes sobre la sexualidad y el género, y la música rock en general ha sido vista y criticada por facilitar una mayor libertad sexual. El rock también ha sido asociado con varias formas de uso de drogas, incluyendo los estimulantes consumidos por algunos mods en los inicios y mediados de la década de 1960, por el LSD relacionado con el rock psicodélico al final de los años 1960 e inicios de 1970; y ocasionalmente la marihuana, cocaína y heroína, todas elogiadas en las canciones.

El rock ha recibido crédito por cambiar las actitudes raciales al abrir la cultura afroamericana a una audiencia más amplia; pero también ha sido acusado de apropiarse y explotar esa cultura. Mientras que el rock ha absorbido muchas influencias e introdujo al público occidental a tradiciones musicales distintas, su popularidad a nivel mundial ha sido interpretada como una forma de imperialismo cultural. El rock tomó la tradición folclórica de la música protesta, haciendo declaraciones políticas sobre temas como la guerra, la religión, la pobreza, los derechos humanos, la justicia y el medio ambiente. El activismo político alcanzó su punto máximo con el sencillo “Do They Know It’s Christmas?” (“¿Saben ellos que es Navidad?”, de 1984) y el concierto Live Aid para Etiopía en 1985, que mientras concientizaron con éxito sobre la pobreza y el altruismo, también han sido criticados (junto con otros eventos similares), por dar una plataforma para mejorar el prestigio propio y proporcionar mayores ganancias para los intérpretes involucrados.

La música es una de las expresiones artísticas más importantes que ha creado el hombre, y donde ha sabido representar todos los sentimientos y emociones que lo han caracterizado a lo largo de la historia. A través de ésta, se han representado distintas etapas en la evolución del hombre y distintas formas que ha tenido para pensar y razonar sobre la vida. Beethoven, Mozart, Vivaldi, y tantos otros músicos han podido dar testimonio, y reflejar distintas épocas en la historia, que a la vez, han mostrado diferentes ideologías sobre el mundo. El rock surgió como un movimiento contracultural de los jóvenes y para los jóvenes, con el cual mostraran su propia identidad y sus propias ideas a una sociedad que sólo los veía como unos simples proyectos de adultos, sin voz, ni opinión. Fue así como surgieron imágenes y personas que representaban fielmente a los jóvenes, y que les mostró a la sociedad un nuevo grupo que antes no lo conocían: los jóvenes. Elvis Presley, The Beatles, The Doors, Janis Joplin, Sex Pistols, Pink Floyd, U2 y Nirvana, fueron y son algunos de los pioneros más representativos de una juventud que se diversificó en distintas ideas y modas en la segunda mitad del siglo. A su vez, ese producto modifica a la sociedad misma, porque la agrupa de diferentes maneras, genera grupos de pertenencia, produce alienación, implanta valores, ideales, los difunde, genera modelos e ídolos, inserta nuevos actores sociales, se generan nuevas creencias, todo con la consecuente re significación de la música, formándose un ciclo de constante re significante. En la mayoría de países latinoamericanos se ha fortalecido el movimiento de música Rock, un género controversial para unos y considerado peligroso para otros. Las letras de muchas de las canciones pueden contener textos violentos, sexualmente sugestivos o de elementos preocupantes (drogas, suicidio, muerte, satanismo). En Estados Unidos se estudió la capacidad de los adolescentes para repetir la letra de las canciones, concluyendo que solamente un 30 por ciento de los adolescentes conoció la letra de su canción favorita o un 40 por ciento si eran fans de música heavy. Su compresión varía en función de la edad. Se sabe que los jóvenes construyen su identidad con el vestuario, el peinado, el lenguaje, así como también con la apropiación de ciertos objetos emblemáticos, en este caso, los bienes musicales, mediante los cuales, se convierten en sujetos culturales, de acuerdo con la manera que tienen de entender el mundo, y de vivirlo, de identificarse y diferenciarse. Los jóvenes se constituyen en grupo. Los amigos son el núcleo donde se generan los patrones de conducta que se le propone seguir al adolescente. El deseo de ser independiente de la familia lo va a suplir con la dependencia de un grupo. Allí se escogerán los significados sociales que atribuyen a los bienes culturales que consumen. El consumo cultural los identifica y los cohesiona, les dicta patrones de conducta, códigos, formas de aprendizaje, inclusive su lenguaje se arraiga en los objetos que consumen. En definitiva, se establece un sistema de creencias. Los miembros del grupo actúan siguiendo estas creencias. En los grupos en los cuales, el elemento de cohesión, es la música, las creencias se generan a partir de ella.

Desde sus inicios tempranos la música rock ha sido asociada con la rebelión contra las normas sociales y políticas, lo cual era más obvio en el rechazo en el rock and roll temprano hacia la cultura dominada por los adultos. El rechazo de la contracultura hacia el consumismo y el conformismo y el rechazo del punk hacia todas las formas de convención social, pueden ser vistos como una forma de explotación comercial de estas ideas y una forma de distraer a la juventud de la acción política, social y ambiental.

El club de los 27

Para los que no lo saben: El Club de los 27 (en inglés The 27 Club, Forever 27 Club, Club 27) es un grupo de influyentes músicos que murieron a la edad de 27 años. En general se considera que han definido el estilo de vida del “rock and roll”.

Brian Jones (británico; 28/2/1942 – 3/7/1969) era un ex Guitarrista de la banda británica The Rolling Stones donde fue despedido por Su comportamiento errático. Murió Ahogado en una piscina donde algunos dicen que se suicido, otros que lo asesino un arquitecto suyo y otros que por su alto nivel de alcohol no podía nadar. Otra teoría seria que murió de asma y justo se encontraba cerca de la piscina.

Jimi Hendrix (estadounidense; 27/11/1942 – 18/9/1970) era Guitarrista, cantante y compositor. Es considerado uno de los más grandes guitarristas de la historia del rock debido a la gran influencia en instrumentistas posteriores y a su particular sonido. Se ahogó con su propio vomito mientras dormía, tras combinar vino con somníferos. Pero en el 2009, James Wright confeso que Michael Jeffery, lo asesinó haciéndole tomar pastillas y vino, ya que iba a despedirlo. Ya muerto el músico, Michael Jeffery podría cobrar el seguro de vida del artista, seguro cuyo beneficiario sería el mismo representante. James Wright explica que todo lo que sabe se lo confesó Michael en una noche de copas, poco antes de morir en un accidente aéreo.

Janis Joplin (estadounidense; 19/2/1943 – 4/10/1970) era Cantante de blues, voz principal y autora de algunas de las canciones de la Big Brother and the Holding Company, la The Kozmic Blues Band y la Full Tilt Boogie Band. Murió por Sobredosis de heroína.

Jim Morrison (estadounidense; 8/12/1943 – 3/7/1971) era Cantante, líder, autor de las canciones y director de los videoclips de The Doors, gran poeta y recordado también por su actitud desafiante. Murió en Paris; nunca hubo autopsia pero Se determinó que su muerte fue producto de un fallo cardíaco súbito.

Kurt Cobain (estadounidense; 20/2/1967 – 8/2/1994) era Cantante y guitarrista, autor de las canciones y líder de Nirvana. Se suicidio en su casa de Seattle aunque puede haber teoría que lo mato su esposa Courtney Love.

Alexandre Levy (brasileño; 10/11/1864 – 17/2/1894) fue pionero en la fusión de la composición clásica con la música popular brasileña y ritmos. Aun se desconoce las causas de su muerte.

Louios Chauvin (estadounidense; 13/3/1881 – 26/3/1908) fue un Músico de ragtime. Murió de Esclerosis neurosifilítica.

Robert Johnson (estadounidense; 8/3/1911 – 16/8/1938) fue un Célebre guitarrista blues. Se desconocen las causas de su muerte aunque podría decirse que fue envenenado con whisky por un marido celoso, dueño de un bar en el que Johnson actuaba. Algunos dicen que murió de neumonía, otros que de sífilis.

Nat Jaffe (estadounidense; 1/1/1918 – 5/8/1945) fue Pianista de blues y jazz. Murió de Complicaciones por alta presión arterial.

Jesse Belvin (estadounidense; 15/12/1932 – 6/2/1960) fue Cantante y compositor de rhythm and blues. Murió de un Accidente de tráfico junto con su esposa. Se especuló con que el coche de Belvin habían sido manipulados antes del accidente, aunque nunca se probó nada (había sido amenazado antes de su primer concierto).

Jonathan Brandis (estadounidense; 13/4/1976 – 12/11/2003) fue un actor de cine y televisión. Se Suicidio por ahorcamiento

Dickie Pride (britanico; 21/10/1941 – 26/3/1969) fue Cantante de rock and roll. Murió de Sobredosis de píldoras para dormir.

Alan Wilson (estadounidense; 4/7/1943 – 3/9/1970) era Líder, cantante y compositor principal de Canned Heat, banda de blues-rock/boogie formada en Los Ángeles en 1965. Murió de Sobredosis de barbitúricos (posible suicidio)

Linda Jones (estadounidense; 14/12/1944 – 14/3/1972) era una Cantante soul. Murió por un coma diabético

Leslie “Les” Harvey (escocés; 13/9/1944 – 3/5/1972) fue Guitarrista de Stone The Crows (banda estilo blues), era hermano menor de Alex Harvey. Murió electrocutado al tocar un micrófono, que no fue puesta a tierra, con las manos mojadas.

Ron “Pigpen” McKernan (estadounidense; 8/9/1945 – 8/3/1973) fue Miembro fundador, vocalista y pianista de Grateful Dead, banda de rock formada en 1965. Murió de hemorragia gastrointestinal.

Dave Alexander (estadounidense; 3/6/1947 – 10/2/1975) fue Bajista de Stooges, banda ampliamente consideradas como un papel decisivo en el aumento de punk rock , así como la influencia de rock alternativo , heavy metal y el rock en general. Murió de pulmonía a la cual estaba vinculado a la bebida.

Peter Ham (britanico; 27/4/1947 – 24/4/1975) fue Pianista, guitarrista y líder de Badfinger, banda de rock. Murió de un Suicidio (ahorcamiento).

Gary Thain (Neozelandese; 15/5/1948 – 8/12/1975) fue Bajista de Uriah Heep (banda Hard rock, rock progresivo, heavy metal) y de la banda de Keef Hartley (un británico baterista y director de orquesta). Murió de sobredosis de heroína.

Evangelina Sobredo Galanes, mejor conocida como cecilia (española; 11/10/1948 – 2/8/1976) era una cantautora. Murió en una accidente de tráfico.

Helmut Köllen (alemán; 2/3/1950 – 3/5/1977) era Bajista de Triumvirat, banda de rock progresivo. Murió de Envenenamiento con monóxido de carbono mientras escuchaba algunos de sus temas de estudio en cassette de su coche mientras se ejecuta el motor en su garaje.

Chris Bell (estadounidense; 12/1/1951 – 27/12/1951) era Cantante solista, compositor y guitarrista de Big Star de genero power pop. Murió de un accidente de tráfico cuando perdió el control de su pequeño triunfo TR-7 de autos deportivos, El coche se estrelló contra un poste de madera clara en el lado de la carretera, matándolo instantáneamente.

Jacob Miller (jamaiquino; 4/5/1952 – 23/3/1980) era Cantante de reggae, miembro de Inner Circle. Fue asesinado en un accidente de tráfico.

Dennes Boon (estadounidense; 1/4/1958 – 23/12/1985) era Guitarrista y frontman de Minutemen, un trío californiana de punk rock. Murió de un accidente de trafico cuando la camioneta la camioneta se salio de la ruta. Boon estaba enfermo de fiebre, estaba acostado en la parte trasera sin cinturón de seguridad. Cuando se salio de la ruta, Boon fue arrojado por la puerta trasera de la camioneta y murió en el acto de una fractura en el cuello.

Alexander Bashlachev (ruso; 27/5/1960 – 17/2/1988) era Cantante de rock, compositor y poeta. se suicido tras caer desde la ventana del noveno piso de su apartamento.

Peter de Freitas (trinitense; 2/8/1961 – 14/6/1989) era Baterista de Echo & the Bunnymen. Murió en un accidente motociclista.

Frederich Pluss (alemán; 20/10/1961 – 27/2/1989) era Saxofonista de Echo & the Bunnymen. Murió de un accidente de paracaidismo.

Mia Zapata (estadounidense; 25/8/1965 – 7/7/1993) era Voz principal de The Gits, banda del punk rock. Fue encontrada sin vida, en el barrio Capitol Hill, violada y brutalmente asesinada. Su asesino nunca se encontró hasta que en el año 2002 se obtuvo una muestra de ADN en la saliva encontrada en el cuerpo de Mia y que había sigo guardada. Esta muestra permitió verificar que la saliva pertenecía a un hombre de origen cubano llamado Jesús Mezquía y que vivía en Seattle. Este hombre de 49 años había sido inculpado anteriormente por violación y ese año fue detenido en Miami. Mezquía fue condenado a 37 años de prisión por violación y asesinato.

Kristen Pfaff (estadounidense; 26/5/1967 – 15/6/1994) era Bajista de Hole, de genero Rock alternativo y Grunge y liderada por Courney Love. Murió de sobredosis accidental de heroína.

Richey James Edwards (britanico; 22/12/1967 – 1/2/1995 (probable)) fue Guitarrista de Manic Street Preachers, banda de genero rock alternativo. En 1995 fue desaparecido, oficialmente que declarado muerto el 23/11/2008.

Fat Pat (estadounidense; 21/2/1970 – 3/2/1998) fue Rapero y miembro de Screwed Up Click. fue asesinado a tiros en Austin, Texas, después de ir al apartamento de un promotor para cobrar una cuota de aparición. El promotor no estaba en casa y que fue muerto a tiros en el pasillo el apartamento.

Freaky Tah (estadounidense; 17/5/1971 – 28/3/1999) fue Rapero y miembro de Lost Boyz. Fue asesinado de un disparo en la parte posterior de su cabeza mientras se dirigía hacia la salida del Hotel Sheraton en Queens, Nueva York.

Sean Patrick Mccabe (estadounidense; 13/11/1972 – 28/8/2000) fue Cantante de Ink & Dagger, una banda del genero punk que fue fundada en 1995. Murió de Asfixia por vómito después del consumo de alcohol.

Rodrigo Bueno (argentino; 24/5/1973 – 24/6/2000) fue Cantautor de cuarteto. Murió de un accidente de tráfico junto con el hijo de Alberto Olmedo, Fernando Olmedo. Murió en el acto cuando fue expulsado de su camioneta roja.

Jeremy Michael Ward (estadounidense; 5/5/1976 – 25/5/2003) fue Técnico de sonido de Mars Volta y De Facto. Murió de sobredosis de heroína

Bryan Ottoson (estadounidense; 18/3/1978 – 19/4/2005) era Guitarrista de American Head Charge (banda metal). Murió de sobredosis accidental

Orish Grinstead (estadounidense; 2/6/1980 – 20/4/2008) era Miembro fundador del grupo de rhythm & blues 702. Murió de un Fallo de riñones.

Lily Tembo (zambiana; 20/11/1981 – 14/9/2009) era Cantante, compositora y periodista. murió de Gastritis severa.

Valentin Elizalde (mexicano; 1/2/1979 – 25/11/2006) era Cantante del género sinaloense. Fue asesinado por varios disparos de armas de fuego AK-47, A-R15 y de 38-súper, armas de alto poder que le causaron una muerte instantánea, junto a su chofer, Raymundo Ballesteros y a su representante (su mejor amigo) Mario Mendoza Grajeda, donde también resultó herido su primo “Tano” Elizalde.

Amy Winehouse (británica; 14/9/1983 – 23/7/2011) fue Cantante de soul. aun no se definió si murió de sobredosis o no.

Nicole Bogner (f. 6/1/2012), era una ex – vocalista de “Visions Of Atlantis”. Falleció después de luchar contra una grave enfermedad durante un largo período de tiempo.

Hillel Slovak (3/4/1962 – 25/5/1988), fue el guitarrista original y fundador de la banda de funk rock Red Hot Chili Peppers, con la que grabó los álbumes Freaky Styley (1985) y The Uplift Mofo Party Plan (1987). Murió el 25 de junio de 1988 debido a una sobredosis de heroína.

Maria Serrano – serrano era cantante de passion fruit. Murió, junto con sus compañeros, en un accidente aéreo el 24/11/1961

Wallace Yohn murió a la edad de 27 años en agosto 12,1974 en un accidente de avión junto con miembros de la banda Chase, Bill Chase, fundador y líder de su grupo.

Roger Lee Durham (14 de febrero 1946 – 27 de julio 1973), era un miembro del grupo de música popular, “Bloodstone”. Durham fue asesinado después de que cayó de un caballo.

Arlester “Dyke” Christian (13 de junio 1943 – 13 de marzo 1971), él era el cantante principal del grupo musical, “Dyke & Los Blazers. El grupo que se formó en 1964. Christian fue asesinado a tiros.

Malcolm Hale (17/5/1941 – 30/10/1968), era cantante de “Spanky y nuestra pandilla”, murió de intoxicación por monóxido debido a un calentador defectuoso

José Pablo González Maldonado, popularmente conocido como Cheíto González (21 de enero de 1935 – 10 de diciembre de 1962) fue un famoso cantante, compositor y guitarrista puertorriqueño. Fue hallado muerto a consecuencia de una sobredosis en el interior de un automóvil estacionado muy cerca del centro nocturno donde acababa de realizar su última actuación, en Chicago, Illinois.

Amy Winehouse: nació el 14 de septiembre de 1983 en Londres y falleció el 23 de julio de 2011 en la misma ciudad del Reino Unido, por intoxicación etílica. Fue la cantante de R&B y Jazz más talentosa del último tiempo.