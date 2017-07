Por dónde se acerca el acabóse

Sin duda, todo lo que nació morirá. Nosotros como individuos, la sociedad que integramos, la especie a que pertenecemos, la tierra que nos sostiene y el cielo que nos cubre no durarán para siempre. Por lo menos podemos atisbar, al menos por curiosidad, cuál puede ser la causa que un día se adelantará a las otras para mostrar su eficacia.

El escritor argentino Macedonio Fernández decía que no quería prescindir de ninguna de sus enfermedades, porque no sabía cuál le sería útil al final… Entre el amplio abanico de posibilidades están las derivadas de la naturaleza, local o astronómica, de nuestra sociedad, del comportamiento humano y otras desconocidas por ahora.

Por ejemplo, es posible que esté en marcha una mutación genética humana, respuesta al rápido cambio de condiciones que viene experimentando la sociedad en buena parte como consecuencia de su propia actividad.

Se trataría de la mutación mayor y más veloz de los últimos milenios, que se podría evidenciarse a mediados de este siglo.

El ADN humano estaría mutando de tener dos hélices a desarrollar otras hélices. Los niños están naciendo una hélice triple en el ADN, de donde surgirían cambios por ahora desconocidos, pero sin duda significativos. El ADN está formado por una hélice doble, pero ahora sería triple. Sería un cambio a nivel celular, mal conocido pero presentido.

La forma más sencilla de mutar nuestro ADN, es a través de un virus, que no son necesariamente malos. Los virus de ADN, como el Epstein Barr y el Herpes #6, cambian la estructura celular. El retrovirus del HIV, no es un virus de ADN. En lugar de cambiar el cuerpo, de hecho, se lo come. La mayor parte de la gente que pasa este proceso y sale de ello, tiene una nueva profesión, una nueva forma de pensar o al menos, está comenzando una nueva forma de vida.

Estos cambios del ADN podrían tener repercusión en el estado de conciencia que alcance la humanidad. El estudioso cordobés radicado en Buenos Aires, Roberto Campitelli, se ha propuesto indagar en el estado actual del nivel de conciencia las perspectivas de supervivencia del homo sapiens. El piensa que hay un mínimo que garantizaría el porvenir; pero por debajo, la debacle.

Sin embargo, nada que pueda ir contra la ley más general: todo lo que nació, está destinado a morir. Todo lo que apareció en cierto momento, permanece unos instantes y desaparece luego. “Los universos nacen y mueren como las burbujas en la espuma del mar”, dice la Baghavad Gita.

La causa útil al final

La humanidad podría desaparecer muchas causas, algunas totalmente ajenas a ella e incontrolables, por proceder de fuentes de energía que superan lo conocido, por ejemplo, la explosión de una supernova, recibir el chorro de radiación de una estrella de neutrones que por casualidad apunte a la Tierra, imprevistos cambios en la actividad solar, el choque de cometas como que posiblemente destruyó al os dinosaurios, grandes erupciones volcánicas como la que se amenaza en el parque Yellowstone en los Estados Unidos.

La propia actividad humana, por ejemplo la explotación desmedida de los recursos naturales, los desequilibrios sociales como los que parece estar provocando el sistema económico mundial y otros provocarían un severo retroceso en la civilización, que podría pasar por épocas de extrema desorganización y postración, por ejemplo la que siguió a la ruina del Imperio Romano, pero quizá no tenga los mismos efectos que el achicharramiento por una supernova, por ejemplo. En algunos casos, como en la isla de Pascua, parece que la civilización se extinguió por completo por la actividad humana depredadora y guerrera; pero todavía no están dados los factores que puedan hacer de toda la Tierra algo similar a lo que fue la isla de Pascua.

La ruina en el momento menos pensado

Alberto Rabilotta, periodista de economía de Prensa Latina, advierte que se extiende por el mundo, sobre todo por la crisis y la constante amenaza ecológica, que la tierra y la humanidad que vive de ella y por ella están siendo empujadas a la catástrofe por el imperio neoliberal.

Recuerda algunos datos que hoy son patrimonio común, como la extinción creciente de especies y el recalentamiento global, y la declinación de los estados nacionales, arrasados por la “globalización” que al principio fue presentada como un logro, pero luego se notaron algunos flancos no tan vistosos.

En su momento, una promotora ideológica del neoliberalismo, la primera ministra británica, Margaret Thatcher, presentó el nuevo orden mundial como la única alternativa, lo que significa que sus dirigentes entienden que tienen poder suficiente para cortar cualquier otra.

Era entonces lo que se llama “unipolaridad” nombre del imperio extendido a todo el mundo. Pero la crisis de Siria, en que el ataque misilístico estaba preparado y anunciado pero no se pudo concretar, demostró que ya no es posible la unipolaridad, el imperio llega tarde para constituirse en único poder mundial, pero por eso mismo está malhumorado y agresivo.

Los Estados Unidos, tras los fáciles triunfos de Libia, Botnia, Irak y Afganistán, se dispusieron con varios buques de guerra a bombardear Siria para imponer la “democracia” y de paso reducirla a escombros, como Irak. Un estudioso español de la política internacional sostiene que en esos momentos, entre los buques situados a 1500 kilómetros de Siria y las costas de aquel país, había 350 buques de guerra rusos. El ataque se hubiera convertido en un holocausto sin precedentes, que por otra parte es una amenaza constante.

Cómo sostener el desequilibrio perpetuo

En 1950 los Estados Unidos tenían el cinco por ciento de la población mundial y el 50% de la riqueza. Sus planificadores trazaron planes para mantener ese desequilibrio, ante la perspectiva obvia de que algunos “rencorosos” quisieran restablecer el equilibrio.

En las seis décadas que pasaron desde entonces, los Estados Unidos perdieron mercados, se desindustrializaron, perdieron competitividad, están amenazados por disturbios en el frente interno, y sobre todo se convirtieron en una sociedad rentística, vieja y dependiente de la especulación financiera. Su destino, ante las potencias emergentes como China, India y la misma Rusia parece sellado con el triunfo de los “rencorosos”.

La unipolaridad estaba comprometida por la constatación en el Oriente Medio, África y Asia de que EE.UU. y sus aliados provocan lejos de sus fronteras guerras que no ganan pero que siempre dejan caos, muertes, refugiados, miseria y destrucción económica y social. No son guerras para ganar sino para dar ejemplo y aleccionar a los díscolos, que sin embargo no ceden en sus pretensiones.

Ayer ciudadanía, hoy democracia

Roma ofrecía a los bárbaros la ciudadanía romana y los bárbaros la aceptaban con orgullo, incluso se ponían nombres romanos, porque pertenece como ciudadano a Roma era ventajoso. El imperio actual ofrece la democracia, pero los países definidos como “rencorosos” no la quieren porque no les reporta ninguna ventaja.

En la decadencia los imperios no ofrecen nada positivo ni deseable porque ya no pueden, pero entonces los explotan todo lo posible, por ejemplo mediante la deuda externa fraudulenta, a veces tomada con complicidad de los países periféricos, como fue en la Argentina el caso de Martínez de Hoz y Cavallo, entre otros.

Los países que se sienten con fuerzas para contestar los designios imperiales forman bloques y alianzas entre ellos, como los de Iberoamérica pero sobre todo el Brics, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que en total supera en población y capacidad productiva a los Estados Unidos y Europa. Ellos hablan abiertamente de terminar con la dictadura del dólar, moneda que carece de respaldo y es la del país más endeudado del planeta.

Acá se desafía el poder creciente del poder financiero en el mundo en un punto esencial: extender la hegemonía, el control, a todo el planeta. Y quizá, para volver al principio, aumentar el poder de un grupo reducido de plutócratas y enriquecidos, en total el dos por ciento de la población mundial que tiene en sus manos el 80% de la riqueza. Por esa vía se podrían generar condiciones sociales que provoquen una explosión sin relación con cometas ni supernovas, pero que tengan un poder destructivo muy grande.

No hay alternativa, como dijo Thatcher, ni socialista ni anticapitalista al poder financiero mundial; pero no se trata del poder que imaginaron Thatcher y Reagan, porque ellos mismos y sus continuadores no están a la cabeza. Habrán perdido el control del mundo que dirigieron pero que habrá caído en otras manos para continuar por el mismo camino.

Soberanía condicionada

El intento imperial de someter al mundo a una sola ley es la renuncia a acudir a la justicia propia y aceptar tribunales de los Estados Unidos, por ejemplo el juez Griesa, que hizo su trabajo fallando en contra de la Argentina y a favor de los especuladores.

Eso es sencillamente renunciar a la soberanía, porque ninguna sentencia judicial puede obligar a un país soberano, según los viejos paradigmas, pero no según los nuevos de “una sola ley”, la de los Estados Unidos” y todos los recurs naturales del mundo para aquel país. Nadie debe negárselos, por eso se hunde en la ignorancia a los que luchan contra el fracking y la megamimería y algunos periodistas azuzan al gobierno a mandar la policía contra “dos loquitos” que impiden la construcción de la fábrica de semillas transgénicas en Córdoba.

Para el lingüista y analista norteamericano Noam Avram Chomsky el objetivo de la política exterior de su país es proteger los intereses de las grandes empresas con un “nacionalismo económico (un proteccionismo que) depende en gran medida de la intervención estatal masiva”, y por eso en regla general se ha opuesto por todos los medios a que los demás países tengan políticas de “nacionalismo económico”.

El sostenimiento de esta política, cada vez más clara en la medida en que se torna más agresiva, explica la furia imperial contra los “regímenes radicales y nacionalistas”, que responden a las presiones populares para un desarrollo independiente.

El imperio no podrá realizar su sueño de restaurar el liberalismo de acuerdo con las doctrinas económicas de los intelectuales a su servicio; pero extenderá y acentuará sus procedimientos y contagiará al resto del mundo, de modo que al final no triunfará él pero dejará el mundo enfermo, corrompido y en disgregación que es el resultado natural de su acción.

De la Redacción de AIM