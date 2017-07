Martínez Garbino: “Queremos un debate entre las distintas opciones”

El precandidato en primer término de Encuentro Social, Emilio Martínez Garbino, afirmó a AIM que “más allá que los candidatos que representan a los gobiernos deben dar explicaciones, queremos un debate entre las distintas opciones”.

Para el ex intendente de Gualeguaychú “queda claro que esos candidatos no arrancan de cero”, sino que “casi todos ellos tienen cargos y representan al gobierno”. Por ello, “sería bueno que desde Somos Entre Ríos expliquen cómo pueden hablar de combatir la corrupción cuando (el ex gobernador Sergio ) Urribarri es uno de los ejes políticos de ese frente y cuando algunos integrantes de esa lista siguen realzando la figura de (la ex presidenta) Cristina Kirchner. Sin duda hay gente de bien en esa lista, pero con eso no alcanza. ¿Cómo van a hacer para salirse de ese sistema donde la corruptela lo ha invadido todo? Hacen falta, sin dudas, posturas firmes y rechazos a nombres y formas y eso no se avizora”, observó.

Martínez Garbino también dedicó palabras a los candidatos de Cambiemos: “Deberían decirnos en qué momento van a empezar a pensar en la gente. El ajuste arrincona a la clase trabajadora y es hora de que piensen en ella. La inseguridad y el narcotráfico avanzan sin cuartel y poco y nada se hace. Para empezar, estaría bueno que ambos nos expliquen esas cuestiones al menos”, destacó.

“Más allá de que creo que los candidatos que representan a los gobiernos deben dar explicaciones, queremos un debate entre las distintas opciones. Es sano, es una herramienta democrática y pondrá la descubierto muchas de las mentiras que vienen sosteniendo sin ponerse colorados”, aseguró Martínez Garbino a través de un parte de prensa en el que calificó a “la grieta” como

“un invento para polarizar”.

“¿Dónde se ha visto que estemos obligados a elegir básicamente entre saqueadores o ajustadores?”, se preguntó. “Repito: sé que hay gente honesta en cada lista, pero si desde Somos Entre Ríos no se rompe con algunos enclaves de corrupción, la disyuntiva queda planteada de esa manera. Con la corrupción, es blanco o negro”, aseguró.

“En algo no puede haber dudas desde ningún sector, porque si no estaríamos dando pasos en falso como sociedad y es en el tema corrupción. Resulta esencial eliminar de raíz la corrupción enquistada en los distintos estamentos del Estado. Y en ese sentido, es primordial que se haga justicia y que ella obligue a los corruptos a devolver lo robado del ‘83 a esta parte”, enfatizó.

Por último, Martínez Garbino dijo que “la brecha entre la sociedad y la política no va a ser zanjada hasta tanto la justicia haga su trabajo y castigue a los responsables de saquear al Estado. Además, hace falta una clase política que deje de lado las miserias y se ponga a trabajar para solucionarles los verdaderos problemas a la gente”, finalizó.