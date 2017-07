Heladas: Cuidados para paliar las consecuencias

Los ola polar de esta semana ya comenzó a dejar consecuencias y una de las grandes víctimas,a demás de las personas que menos recursos tienen o las que viven en situación de calle, son las plantas de exterior, las huertas, los sembradíos, etc.. Sin embargo, existen maneras de proteger los ejemplares o, al menos, paliar los efectos de las bajas temperaturas, registró AIM. En esta nota, enumeramos algunas cosas que podemos hacer para paliar las consecuencias de las heladas y el frío.

Protección para que las plantas resistan el frío

Los fríos invernales, sobre todo cuando las temperaturas descienden a menos de cero grados, afectan y pueden causar la muerte a las plantas. Pero no solo deterioran a los seres vivos, sino que también pueden romper las macetas y tiestos. Esto se debe a que, al congelarse, el agua retenida en los recipientes expande su tamaño. Para evitar estas consecuencias negativas durante la época más fría del año, conviene tener presentes algunas recomendaciones, como las que se enumeran a continuación.

Recubrir las macetas. Siempre que sea posible, las plantas y los arbustos ubicados en tiestos se deben guardar bajo cubierto durante las noches de invierno, sobre todo en las regiones más frías. Pero, además, hay que proteger las macetas. La mejor forma de hacerlo es recubrirlas con plástico de burbujas, el mismo que se emplea para embalar objetos frágiles cuando se realiza una mudanza. Este material combina la capacidad aislante del propio plástico con la presencia de cápsulas de aire que acentúan su efecto. Si no se cuenta con plástico de burbujas, se pueden utilizar otros materiales, como tela arpillera o de alfombras viejas, cartones, papel de periódico, etc. También se puede colocar el tiesto dentro de un recipiente más grande, del mismo material o de otro como mimbre, y poner paja en el espacio que queda entre ambos. Lo importante es tratar de aislar su superficie y procurar que no quede descubierta, en particular si son de barro, cerámica o terracota, elementos de mayor fragilidad ante las temperaturas extremas.

El material más idóneo para recubrir y proteger plantas y macetas es el plástico de burbujas

Reducir el riego. Uno de los principales problemas generados como consecuencia del frío es el congelamiento del agua presente en el sustrato de la planta. Debido a ese motivo, y a que las necesidades de humedad de las plantas en esta época es mucho menor, es importante reducir la cantidad de riego y, además, garantizar que el suelo tenga un buen drenaje.

Cubrir las plantas. La mejor manera de cubrir las plantas es, también, con plástico de burbujas o, en su defecto, con plástico transparente normal. De este modo, no se impide por completo el paso de la luz y, a su vez, se evita que el aire frío entre en contacto directo con el ejemplar. Es importante, por supuesto, retirar el cobertor durante el día, para que la planta no se asfixie. El plástico no debe apoyarse directamente sobre las hojas o tallos, que se aplastarían y resultarían perjudicados: hay que colocar unos tutores o estacas altos que lo sostengan, como si se montara una tienda de campaña o una carpa de circo. En ciertos casos, se podrían emplear sillas o caballetes para cumplir esa misma función.

Agrupar los ejemplares. Si en general conviene reunir las plantas para crear microclimas de buena temperatura y humedad, mucho más aún en invierno, cuando las temperaturas les pueden causar mayor sufrimiento y estrés. Si es posible, se deben agrupar junto a una pared, para que estén más resguardadas, y mucho mejor aún si pueden estar orientadas hacia el sur, donde los fríos han de ser menos intensos. Por otra parte, al colocar varios ejemplares juntos y cerca de una pared, resulta más sencillo protegerlos en mini-invernaderos.

Prevenir posibles caídas. Además del frío, otro factor de riesgo durante el invierno son los fuertes vientos. Además del daño que de por sí las corrientes de aire ocasionan en las plantas, el viento invernal puede tirar un tiesto y hacer que se rompa, que se derrame el sustrato o que la planta se deteriore. Con tal finalidad, además de recursos como poner la maceta en otra más grande o junto a una pared, también es efectivo colocar piedras u otros objetos pesados sobre el sustrato, para dar al conjunto mayor estabilidad.

Colocar un acolchado. Cuando son ejemplares que se hallan en el suelo del jardín, la mejor prevención es elegir especies capaces de soportar los niveles de frío de la zona. Además de eso, se recomienda instalar en el suelo un buen acolchado, de corteza de pino, paja, hojas secas u otros elementos (no solo naturales: existen compuestos artificiales preparados de manera específica para este fin). El acolchado genera una barrera protectora para el suelo, que produce un efecto aislante con respecto a la temperatura del aire de la superficie.

Existen diferentes tipos de heladas. De acuerdo a su origen se clasifican en:

Heladas de advección: se presentan en una región cuando ésta es “invadida” por una masa de aire frío cuya temperatura es inferior a 0ºC. Este tipo de heladas se caracteriza por la presencia de vientos con velocidades iguales o superiores a los 15 km/h y el gradiente de temperatura (variación de la temperatura con la altura) es negativo, sin inversión térmica. Las áreas afectadas son extensas y la nubosidad no influye sobre la temperatura, que experimenta variaciones con la marcha horaria. Las plantas se enfrían por contacto.

Heladas de radiación: Se producen por el enfriamiento de las capas bajas de la atmósfera y de los cuerpos que en ellas se encuentran debido a la pérdida de calor terrestre por irradiación durante la noche. Se produce una estratificación del aire en donde las capas más bajas son más frías y las capas más altas son más cálidas (inversión térmica). Este tipo de heladas se produce en condiciones de viento calmo o escaso, ya que la ausencia de viento impide mezclar estas capas, y además, con cielo despejado que permite una mayor pérdida de calor desde la superficie terrestre. La pérdida de calor es mayor cuando las noches comienzan a ser más largas y el contenido de humedad del aire es menor. En los suelos cubiertos de vegetación y en el fondo de los valles es más probable que se den este tipo de heladas. En el caso de la cubierta vegetal, esta actúa como aislante entre el suelo y la atmósfera, evitando que el calor del suelo se trasmita con rapidez al aire. Además disminuye la acumulación de calor en el suelo al impedir el ingreso de la radiación solar. El relieve del suelo, por sus diversos accidentes, determina la dirección e intensidad del flujo de aire frío nocturno. Si el suelo tiene pendiente, el aire frío (más denso) buscará niveles más bajos, donde se estacionará y continuará enfriándose. Es por ello que el fondo de los valles es un lugar propicio para la formación de heladas.

Heladas de evaporación: Debidas a la evaporación de agua líquida desde la superficie vegetal. Suele ocurrir cuando, debido a la disminución de la humedad relativa atmosférica, el rocío formado sobre las plantas se evapora. El paso de agua líquida a su estado gaseoso requiere calor. Ese calor lo aporta la planta con su consiguiente enfriamiento.

Heladas mixtas: Se denominan de este modo a aquellas heladas que se producen simultáneamente por el vuelco de aire frío y la pérdida de calor del suelo por irradiación.

De acuerdo a los efectos visuales que este fenómeno causa:

Heladas blancas: se produce cuando la temperatura desciende por debajo de OºC y se forma hielo sobre la superficie de las plantas. Este tipo de heladas se produce con masas de aire húmedo. Además el viento calmo y los cielos despejados favorecen su formación.

Heladas negras: En la helada negra el descenso por debajo de OºC no va acompañado de formación de hielo. Su designación responde a la visualización de la coloración que adquieren algunos órganos vegetales debido a la destrucción causada por el frío. Este tipo de heladas se produce cuando la masa de aire es seca. El cielo cubierto o semicubierto o la turbulencia en capas bajas de la atmósfera favorece la formación de este tipo de heladas.

Las heladas son frecuentes en el invierno, pero ocurren también en otoño y primavera, conociéndose a las otoñales como heladas tempranas y a las primaverales como heladas tardías. En estas dos estaciones las plantas tienen una gran sensibilidad a los descensos bruscos de temperatura.

El peligro para las personas

Con estas bajas temperaturas, hay que tener en cuenta una lista de recomendaciones para enfrentarlas, como ser: dar atención a personas enfermas, de la tercera edad, niños e indigentes; comer frutas y verduras ricas en vitaminas A y C; abrigarse con ropa gruesa, protegerse el rostro y la cabeza y cubrirse boca y nariz.

Para tener hipotermia, la temperatura de una persona ha de descender por debajo de los 35ºC. Entonces, los mecanismos que tiene el cuerpo para evitar perder calor, como es la redistribución de la sangre a los órganos importantes, comienzan a fallar. Esta situación se da en momentos de exposición continua o brusca a bajas temperaturas, por bañarse en aguas muy frías… e influyen también otros factores como la edad, delgadez, consumo de alcohol u otras drogas.

Es, entonces, cuando aparecen los escalofríos. Otros síntomas como tener la piel fría, pálida, seca y algunas veces azulada; cambios de comportamiento (confusión, desorientación, irritación), rigidez en brazos y piernas; alteraciones de la consciencia; andar de forma inestable y torpe o tener una respiración lenta y un pulso débil, son signos inequívocos de hipotermia.

Para evitarlos, se aconseja evitar que ancianos y niños estén en la calle en días muy fríos, poco abrigados durante mucho tiempo.

Si alguna persona necesita ayuda de este tipo llamar a una ambulancia, nunca hay que abandonar a la víctima, dar alcohol, frotar directamente la piel para hacerla entrar en calor o aplicar directamente sobre la piel bolsas de calor o aproximarla demasiado a estufas o fuentes de calor.

Por su parte, la secretaría General y de Derechos Humanos de la municipalidad de Paraná, solicita a la comunidad que en caso de observar personas en situación de calle se informe al teléfono: 4201821 para que sean asistidas.