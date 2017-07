Varisco en el Suoyem

Fue en el marco de un festejo por el Día del Amigo que organizó el sindicato que preside Jorge Brocado. El jefe comunal recibió el reconocimiento y agradecimiento de los trabajadores en las palabras del secretario general. Varisco brindó un vehemente discurso respecto de las mejoras en cuanto a la normalización gremial, la regularización de más de mil empleados respecto a su vínculo con la municipalidad y los avances en materia salarial y de defensa del empleado municipal.

El intendente Sergio Varisco visitó ayer al mediodía la sede del Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (Suoyem), ubicado en Maipú 567 de Paraná. Con motivo del Día del Amigo, el gremio convocó a sus afiliados a la sede para celebrar con un chocolate y pastelitos y ante un gran marco, el secretario general del sindicato, Jorge Brocado reunió a todos y dio la bienvenida al jefe comunal y agradeció enfáticamente los logros y beneficios que le gestión de Varisco viabilizó en este año y medio de trabajo en conjunto.

Al recibirlo, Brocado dijo: “Estamos muy agradecidos con el intendente, venimos trabajando y dialogando como corresponde con respeto y desde el Ejecutivo siempre nos han atendido. Se han hecho muchos pases a planta permanente, como así también regularizando la situación de muchos contratados de obra, porque son muchas las familias que se ven beneficiadas”.

En un marco de confraternidad, Varisco saludó a los trabajadores y deseó un feliz día “para todos los compañeros”, porque sin ninguna connotación política, aclaró que “compañeros es compartir el pan, y yo lo he hecho cuando fui empleado municipal”.

Varisco recordó su ingreso a la municipalidad en 1981 y que integró la subdirección de Cómputos en aquel momento, en épocas difíciles del Proceso; e integró el gremio, cuando no tenían local y se reunían en el club Apren los domingos, rememorando que él realizaba el libro de actas por aquellos años.

“Conozco el municipio y también la actividad gremial -dijo Varisco ante los empleados- . Hoy vengo como intendente, pero uno no se puede desprender de su historia de empleado y de haber trabajado en este gremio. Agradezco las palabras del secretario general, porque como siempre digo no todo es una alfombra, en algunas cosas nos ponemos de acuerdo y en otras no, pero lo importante es seguir dialogando. Porque los seres humanos nos entendemos hablando, no con desplantes, ni con peleas”.

Normalización y salarios

El intendente dijo sentir el orgullo “de estar acá porque lo primero que hice cuando asumí fue viajar a Buenos Aires y pedirle al ministro de Trabajo y su jefe de Gabinete, la normalización del gremio municipal. Este sindicato estuvo intervenido muchos años y para todos es un orgullo volver a tener las defensas de las herramientas y los derechos de los trabajadores como es el sindicato, luego de llamarse a elecciones y que el sindicato tenga una conducción legítima votada por todos ustedes”.

Varisco reflexionó respecto a que “nunca hay que volver a las intervenciones, a los trabajadores los une no la ideología política, la religión, ni la raza, ni la clase social, a los trabajadores los une su condición de asalariado y las grandes transformaciones en la historia del mundo no la han hecho los capitalistas, lo han hecho los trabajadores”. De allí que destacó su respeto por las organizaciones gremiales y abogó por el diálogo permanente.

Al referirse al reclamo del secretario general de terminar con la precarización, Varisco dijo que “hay que hacerlo, nosotros hemos regularizado más de mil trabajadores municipales, dentro del marco de austeridad. Y sobre los que faltan regularizar, les pidió disculpas y paciencia “y que lo vamos a ir regularizando a todos, sin discriminar a nadie. Y este derecho no se las da el intendente, no se las da el gremio, este es un derecho que se concreta, digo esto para no entrar en la cosa barata de quién le consiguió a quien; estos son derechos que ustedes tienen”, enfatizó y provocó un aplauso generalizado.

Otro tema que abordó Varisco fue el del salario: “Sé que hicimos un gran esfuerzo en la paritaria del 43 por ciento del año pasado y este año de un 23 por ciento. Puedo decir que fue la más grande del país, veníamos de un salario que estaba en el quinto subsuelo, pero sé que tampoco alcanza y que aún falta. Queremos ir de a poco con algunas reivindicaciones sectoriales”. Así ejemplificó lo hecho con los jardines maternales “que fue una ayudita y vamos a ir haciendo con todos los sectores”.

Condiciones edilicias, equipamiento y viviendas

Varisco también se refirió a las condiciones edilicias y reconoció que “ahí estamos en deuda. Recuerdo en la campaña cuando visitaba las dependencias y la gente de Conservación Vial me habló de la falta de baños, la gente del Juzgado de Faltas en calle Alem, con un edificio que se cae a pedazos, y es un tema que tenemos que trabajarlos juntos, área por área; también sobre las condiciones de trabajo, los elementos de seguridad y la vestimenta y queremos mejorarlos”.

Sobre el equipamiento municipal, recordó cuando en la época de la segunda intendencia de su padre, en el país e privatizó todo, “este fue el único municipio que no privatizó nada. Incluso hoy muchos funcionarios nacionales que nos visitan se sorprenden que Alumbrado, Limpieza, Parques y Paseos, Conservación Vial, Obras Viales y Obras Sanitarias lo hagamos con nuestro equipamiento. A pesar de haber comprado máquinas para limpieza y obras viales, nos falta más. Necesitamos que el Concejo Deliberante nos autorice el sistema de leasing para una compra importante a través del Banco de Entre Ríos que es el que mejor tasa nos ofrece para reequipar el tema vial, obras sanitarias y limpieza. Esto no significa que en Paraná no convoquemos al capital privado para que nos ayude a hacer cosas, pero vamos a seguir protegiendo la fuente del trabajador municipal”, destacó.

Otro tema nuevo en las organizaciones gremiales es el tratamiento de integralidad al empleado y destacó el esparcimiento que se merece: “Sobre el predio que este sindicato tiene en calle Lebenshon, nosotros vamos a ayudar a que sea un verdadero lugar de recreación para toda la familia como tienen otros gremios”. Y en tema viviendas, “vemos como los gremios a través del Fonavi otros gremios llegan a planes de viviendas; tenemos que trabajar por la vivienda del empleado municipal y volver a la vieja dirección de Arquitectura que construía viviendas. Quien les habla trabajó mucho con el gobierno provincial para la licitación de las nuevas 500 viviendas para Paraná y creemos que allí debe haber un porcentaje mínimo de 10 por ciento para empleados municipales”.

Finalmente saludó a todos “a que terminen bien el día y las puertas el municipio siguen abiertas para la organización gremial que a ustedes los representa mayoritariamente”.

Varisco visitó la sede -que está siendo refaccionada- con los secretarios de Legal y Técnica, Walter Rolandelli; de Medios y Comunicación Ciudadana, José Escobar y de Despacho Privado, Lucia Varisco.