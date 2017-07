Artículo 66, desafueros, y una remoción que traerá cola

Con 17 firmas, Cambiemos se alzó en la Comisión de Asuntos Constitucionales con el dictamen de mayoría para expulsar de la Cámara de Diputados a Julio De Vido. El texto “excluir” al exministro de Planificación por “indignidad” de acuerdo “con lo dispuesto en el artículo 66” de la Constitución Nacional. Sin embargo y a pesar del acuerdo previo, el massismo presentó su propio proyecto. El Frente para la Victoria-PJ y el Movimiento Evita presentaron sendas iniciativas de rechazo. Desafueros, fue uno de los motivos principales que desató la polémica, y promete traer más consecuencias.

En el marco de la reunión de Comisión a la que asistió AIM, el presidente Pablo Tonelli (PRO), propuso pasar a la firma el dictamen sin debate, argumentando que la semana pasada se trató el tema y que Julio De Vido no había venido para poder escucharlo; sin embargo, el diputado Julio Raffo pidió la palabra.

El aliado del Frente Renovador, que no forma parte de la comisión, dijo que en el recinto acompañará a su bloque “en el acierto o en el error”, pero señaló que “hasta último momento” tratará de “convencer a mi bloque de que por el artículo 66 vamos mal”. “Es imposible que no siente precedente, y es un precedente tremendo”, advirtió Raffo.

Al igual que la semana pasada, el Frente de Izquierda concurrió a la comisión para justificar su posición en contra de la expulsión. “Nuestra postura es que a De Vido hay que sacarle los fueros, que no son para encubrir los actos de corrupción”, expresó Juan Carlos Giordano. Agregó que su postura “nada tiene que ver con la del Frente para la Victoria” pero alertó por el “uso electoral” del tema.

El macrista Daniel Lipovetzky explicó que el artículo 66 “es muy antiguo, viene desde 1853” y “fue mantenido por distintos constituyentes”. Leyó artículos que figuraban en la Constitución de 1819 y la de 1826, donde “ya se daba la posibilidad de expeler a uno de sus miembros”. “No hay ninguna duda de que estamos facultados de hacer el procedimiento que estamos realizando”, agregó y aseguró: “Estamos hablando de un caso excepcionalísimo. No todos somos iguales. Incluso entre los exministros del gobierno anterior, no todos terminaron así”. “Ningún miembro del bloque del FPV tiene la cantidad de causas que tiene De Vido, ninguno ni por cerca”, añadió.

A pesar del acuerdo que habían alcanzado la semana pasada con Cambiemos, la jefa de la bancada del Frente Renovador, Graciela Camaño, informó que su espacio presentará un dictamen propio que, además de la exclusión de De Vido, propone en segundo lugar que se acepte la “renuncia” a los fueros de los legisladores de 1País.

Qué dice el 66

El artículo 66 de la Constitución Nacional dice que cada Cámara hará su reglamento y podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno; pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieren de sus cargos.

Qué hay detrás de la embestida

Negar las causas de Julio De Vido sería tapar el sol con una mano, así como tampoco se puede dejar de lado la intencionalidad oficialista especial detrás de la embestida contra el diputado, posiblemente nacida a partir de que la influyente Elisa Carrió movió el avispero al cuestionar la parsimonia judicial contra el exministro de Planificación Federal.

Pero el factor desencadenante del intento de exclusión que está a punto de definirse lo marcó el pedido de desafuero y detención dispuesto por el fiscal Carlos Stornelli. A partir de ahí sobrevino la recurrente polémica que suele armarse cada tanto en torno a los fueros legislativos.

La intencionalidad tiene su obvia referencia electoral, más allá de que en el oficialismo recuerden cuando para esta misma época de 2016 promovieron en el recinto la autorización para allanar las propiedades de De Vido.

No puede negarse que la proximidad de las elecciones primarias es un llamador demasiado atrayente como para obviarlo, y así impulsar la destitución de uno de los protagonistas emblemáticos de la era kirchnerista.

Decidido el mecanismo por el cual se buscaría la remoción del diputado, comenzaron a surgir las dudas. Primero, porque los números de votación estaban demasiado acotados; después, cuando comenzaron a vislumbrarse brechas en la oposición. Los reparos de la izquierda, o un Florencio Randazzo diciendo que, si bien en lugar de su excolega, estaría dispuesto a dar un paso al costado.

No llamó la atención entonces que los cinco diputados del Evita -cercanos al exministro del Interior- aclararan que no solo no avalarían la exclusión, sino que hasta podrían votar en contra de la misma. Esa posibilidad se confirmó ayer, cuando uno de sus miembros, Remo Carlotto, presentó un dictamen de minoría contra la exclusión del exministro: no se irán y votarán en contra.

Con esos votos, más un kirchnerismo sin mayores deserciones, la posibilidad de alcanzar los dos tercios para echar a De Vido era poco menos que una quimera.

Comenzó entonces a circular en el Congreso la posibilidad de postergar una semana la sesión especial para asegurar la presencia de toda la tropa propia y garantizar más apoyos. Una señal de que Cambiemos no se conformaba con dar el debate y exponer en caso de perderlo a los que votaran en contra en un tema tan incómodo, sino que quería ganar. Pesaba en el oficialismo la idea de que una derrota legislativa lo mostraría débil y agrandaría a un kirchnerismo que se ilusiona con las encuestas bonaerenses que muestran a la expresidenta al frente.

Con los números cada vez más claros, el oficialismo arrancó esta semana sin mayores esperanzas, admitiendo públicamente la realidad adversa, cuestión de que el traspié no sea exhibido como una derrota impensada. En vísperas de las primarias, nada le conviene menos que mostrarse perdido, pero vuelve entonces al plan inicial: mostrar en detalle quienes son los que salvan a De Vido. Por eso buscará pedir no autorizar las abstenciones, salida elegante para muchos que pesa igual que un voto en contra. P

Para una sesión que en principio se presume se extenderá al menos 17 horas, Cambiemos tratará este miércoles hasta último momento de lograr ausencias convenientes que operen en el sentido de acercar la votación a los dos tercios de los presentes. Pero ya no se hacen ilusiones. Y la prueba de que el oficialismo sabe que la suerte está echada es que se haya resuelto no postergar la sesión, convencidos de que los votos no cambiarán la semana siguiente.

Qué son los fueros

Originalmente se trata de una protección para quienes actúan en el ámbito legislativo. La idea es mantener la división de poderes, impidiendo que se encarcele a miembros de las otras ramas del Estado por cuestiones políticas. Este derecho está garantizado por el artículo 69 de la Constitución, que establece que sólo se podrá arrestar a un diputado o senador en caso de ser sorprendido in franganti en un delito.

El derecho de los legisladores fue limitado por la Ley de Fueros, aprobada en septiembre de 2000 luego del escándalo por los sobornos que se pagaron por la aprobación de la llamada “ley de reforma laboral”. En ella se establece que un legislador no puede ser encarcelado durante su mandato, a menos que haya sido desaforado, pero sí puede llevarse adelante todo el resto del proceso judicial. Lo que la ley sí prohíbe es que se allanen el domicilio o las oficinas de los legisladores.

El proceso judicial continúa, e incluso puede llegar a una condena penal. Lo que no se puede disponer es una medida privativa de la libertad.

Para completarse efectivamente el arresto de la persona, debe llevarse adelante el desafuero, para lo cual es necesario que la Cámara correspondiente apruebe el desafuero con dos tercios de los votos. También debe hacerse si el legislador se niega a presentarse a declarar frente a la Justicia.

En ese sentido, podría dejarse entrever que la maniobra del massismo y del PRO de renunciar a los fueros es una estrategia mediática, que desnuda una intención en la previa de las elecciones primarias. Un fuero no va en contra del proceso judicial, y eso queda claro en la Constitución Nacional.

De la Redacción AIM.