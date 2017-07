Don Luís Góngora

Memoria y poesía son viejas compañeras. El poeta se abisma y en cada palabra encuentra una genealogía: del asombro al sombrero, el gesto de postrarse es ir desde el asombro hacia la propia sombra. Así puede decir que una palmera es una fuente, la madre es mar. O hablar del encuentro del sol y de la luna. O aquella otra, puramente fonética, entre las palabras cristo y cristal, un camino de superación del sufrimiento hacia la transparencia.

Estas adulaciones no son gratuitas, están ahí para que el poeta las reciba. La tarea genealógica consiste en una mirada y una escucha, en ver aquello que las cosas dicen, en escuchar los resplandores de esto y de lo otro. Todo converge ahora, en un punto presente, en el instante de nuestra mansedumbre. Todo converge en la mirada del poeta, devorador de sombras, receptor, que transforma en palabra aquello que siente memorable.

Se ha dicho que hay dos modos de memoria poética. Unos trazan la trabazón de un pueblo, cantan la gesta de su nacimiento. La épica revive el esfuerzo creativo, un esfuerzo basado en la lucha por la supervivencia. La lucha implica el héroe, y el héroe un enemigo. La épica señala siempre un pueblo-otro como horizonte que da sentido a lo propio. En un medio hostil el héroe encarna las virtudes del comienzo, de la capacidad de unir las voluntades en torno a un proyecto de futuro. La épica es mitología, de ahí Homero, con su caudal de diáspora y de trueno. De ahí Virgilio, Dante, Blake, Whitman, y otros.

La memoria épica está en camino de la memoria universal, que va más allá de los pueblos y las razas, de las culturas y los grupos. Esta es la memoria que se remonta a lo increado, al origen sin fin de la materia. Recordar el instante de fulguración de la palabra, revivir ese instante como lugar de cada nacimiento. Entre los griegos Mnemosine es la madre de las musas. Cuando se canta a la Musa se está cantando a la Memoria. A ella se encomienda el poeta que no habla desde el ego, ni desde el grupo, ni siquiera puede hablar del hombre, sino del propio acto de la creación. A través de la memoria puede acceder al centro o meollo, al lugar donde se rompe el huevo, desde el no ser al árbol de este día. Esta memoria es anterior a la épica, pues es presente eterno, no ha quedado atrapada por la historia.

Esto tiene que ver con Góngora en la medida en que tiene que ver con toda poesía. Podemos mirar a Góngora como poeta en un mundo sin memoria, donde el origen se ha cerrado. ¿Se ha cerrado el origen? De eso se trata: el historicismo platónico-cristiano, la encarnación del Verbo en una fecha, velan el despertar de lo increado. Por otro lado, el proceso contra el islam ha significado el desarraigo de poblaciones enteras, que deben ocultarse, privarse de la amistad y de la ingenuidad de una práctica de adoración a plena luz del día. En el catolicismo español de los siglos de oro, la mitología se ha adueñado de la conciencia religiosa, y no puede traspasar el velo. Esta mitología tiende a sustituir lo presente, desviar la mirada hacia el ídolo sangrante.

Góngora escribe en un tiempo que trata de borrar no sólo su pasado eterno, sino también su pasado histórico. La sociedad que Góngora sufrió era una sociedad de la sospecha, donde cada uno nacía teniendo que demostrar que no había nada de islam o judaísmo en él ni en su pasado. El presente es una mezcolanza, no permite la pureza, ningún ideal tiene sentido allí donde existen distintas referencias históricas y culturales. La diversidad es refractaria al historicismo, los muchos diferentes solo se aúnan mediante un cierto pragmatismo, el pacto de los diferentes. La sociedad en la que crece Góngora se quiere volver ciega, negar que hubo moros, que dejaron un mundo, que ese mundo sigue estando ahí. Quiere un ideal firme y seguro, certezas imperiales. El cordobés lo sabe, y Góngora el poeta no está ciego, pero ve lo que no puede y calla, como la mayoría de sus contemporáneos.

¿Quién oyó, quién oyó, quién ha visto lo que yo?

Lo que yo veo sólo yo lo veo, lo que yo escribo no es lo que yo veo. El poeta, objeto de sospecha, no puede callar pero se siente leído por ojos enemigos, halla nuevos modos de expresión, se las ve y la ingenia para trazar un recorrido, la metáfora al cuadrado, que es en si misma ya un mensaje. Un mensaje contra el decir llano y estrecho de los que nada tienen que ocultar. La necesidad de un decir prudente pero verdadero, oscuro pero claro, se abre a la metáfora inaudita, a los personajes conceptuales, a los juegos de referencia y de nombres, siempre inofensivos. ¿Poeta culterano? ¿Metáfora al cuadrado? ¿Acaso no se ve que todo esto es el modo de propiciar la aparición de otro sentido? Pero ¿cuál es ese sentido? Robador de la potencia, desde el centro generador de la metáfora, el poeta-peregrino recobra su visión en una triste hora de naufragio. ¿De quien ese naufragio sino de la memoria?

En tiempos de Góngora, el islam está inscrito en la sombra. No se sabe donde está, pero se sospecha que está por todas partes. No se sabe cuanto, ni como, ni que ha sido. ¿Qué sucedió, que queda? Tenemos la crónica de un genocidio, pero se nos escapa la forma de vivir en el ocultamiento. Esas formas están pensadas para eso, para que pasen desapercibidas por sus contemporáneos. ¿Cómo vamos a rastrear, a husmear con la filología en un ocultamiento? ¿Cómo calcular esa presencia, si ella misma no quiere mostrarse, buscando su supervivencia mediante el disimulo? La supervivencia en el centro de la noche, en la más oscura de las sociedades. Desde esa potencialidad herida el islam ha seguido manifestándose, sin decirse, tan sólo como un foco de irradiación secreta.

Eruditos de zalamea estudiarán vocablos, trazarán etimologías más o menos creíbles. Se busca un número alto de palabras de origen árabe como prueba de una herencia, pero solo se consigue ahondar en una herida, no abrir la caja de truenos de la presencia constante del islam en esta tierra. No existe herencia de lo que perdura. En realidad mientras menos palabras haya en el idioma castellano, eso es el signo de una mayor profundidad de ocultamiento, del descenso del islam al inconsciente colectivo, a la cámara secreta de todos y cada uno de los españoles. Hay quien lo reconoce, hay quien lo niega. El que lo reconoce asume tranquilamente una herencia y sigue su camino. El que lo niega queda atrapado por una dicotomía castrante, y se pierde su propio misterio indescifrado. El negador alza su mano, alza su voz y trata de arrancarlo de si mismo, pero en el acto mismo de renegar está afirmando, mostrando lo frondoso de su herida. Así pasa con aquellos que miran a otra parte, que minimizan toda influencia islámica en la cultura española de los siglos XVI y XVII, en los que Góngora nació a la poesía, a su entramado de bucles y venablos.

No hablemos del islam como añadido, como algo que se pone o que se quita. Que el islam forma parte de esta tierra es algo que reconocemos al mirar a nuestra historia. Primero el largo periodo de predominio, luego se habla de derrota, de expulsión, de ocultamiento. Todo esto es historia, pero son mil historias anónimas las que siguen actuando, latiendo entre los pliegues del paisaje.

Poner y quitar son modos de actuar sobre la cosa, pero una religión habita de un modo no cuantitativo, no se puede tocar, borra como un objeto. Situémonos fuera de todo academicismo, en un lugar carente de apoyaturas, como único modo de hablar de una ausencia. No sabemos lo que sucede en el corazón del hombre, como un musulmán hace una mesa, y esa mesa es islam. No sabemos de la capacidad de irradiación de una sensibilidad que se da como apertura incesante al Creador de los cielos y la tierra. Ninguna tradición resiste mejor que el islam ese ocultamiento, pues el diálogo entre el Creador y la criatura no necesita de ningún intermediario. Diferente es una religión que precisa una liturgia pública para desarrollarse. Si está fuese prohibida, la religión muere como tal. Pero el islam no precisa de liturgias, por eso resiste en la intimidad de cada casa.

Se ha hablado de la imantación por parte del poeta del logos circundante. El primer momento de la poesía es siempre receptivo: estar a la espera de una imagen, de un decir intempestivo, al cual viene a añadirse el trabajo de la forma. La actitud del poeta se cifra en una escucha. La poesía está ahí, imantándolo todo. Una aureola que circunda, una fulguración de la materia.

El poeta no permanece nunca al margen de su tiempo, de las circunstancias históricas, pues vive en la confluencia entre el mito y la palabra primigenia, que desbarata el mito dándole sentido.

¿Cómo no iba a reflejar la poesía de los siglos la castración sufrida, o su hundimiento en el secreto? En el barroco, esa castración está también como una alegría malsana: lo hispánico que afirma su talante, su indómita fijeza. Pero no existe apenas una épica contra lo moro, tan sólo como un eco de una posibilidad robada. Aquí no hay gesta, hay un genocidio. Hay cantos a la toma de Granada, a los reyes de España, pero ninguno alcanza la consagración de la alta poesía, por muy empeñados que estén en ello los hacedores de versos. La monarquía española quedará sin épica de gran aliento, pues el pueblo no se identifica, no existe cohesión, heroísmo o valentía, sino maquinación oscura, instrumentos de tortura. Ninguna épica resiste eso, se resquebraja y mira hacia otro lado. Hay un deseo de hacer sólido lo nuevo, de dar consistencia a un mundo creado artificialmente. Hay el deseo de afirmar algo que se sabe débil, y para ello es necesario abolir todo criticismo. Es la época de la inquisición más infamante, de la limpieza de sangre, de las denuncias de vecinos que quieren quedarse con tu casa.

En la España de los siglos XVI y XVII, el poeta se sitúa en un dilema. Si deja que la inspiración le informe ciegamente, corre el peligro de dejar aflorar palabras comprometedoras. La ausencia de pasado tiñe su poesía, que va doblándose en si misma, buscando en si misma sus referentes, quedándose encerrada en cuatro formas, variaciones de un único camino. El poeta toma sus precauciones y opta por controlar la forma. El poeta del renacimiento busca la perfección, crear el receptáculo que reciba la semilla. Incluso la voz del amante llega a hacerse fría, conceptualiza el amor y la alegría. La irrupción renacentista en España se da como un alivio, como una aculturación que permite, paradójicamente, recuperar parte de la tradición perdida, llegada desde Italia vía Sicilia, donde las formas y modos de la poesía árabe han sido adaptadas, corren ya como cristianas. ¿Pero Juan de la Cruz, pero Góngora, pero Cervantes…?

La mística dice su extrañamiento a bocajarro: vivo sin vivir en mí. Una larga tradición se lo permite, dando cauce legal a la angustia de quien se sabe arrancado de si mismo. Eso pasa por cristiano puro, por eremita frente a las incitaciones del presente. Vivo sin vivir en mí, muero porque no muero. Eso se comprende, se redondea el verso como una consecuencia de vivir en el tiempo de lo humano mirando a lo divino.

El místico carmelita aborrece lo mundano por gustación de lo divino, el proceso consiste en una destilación de esencias, el borrar de la identidad en una noche oscura. Ya sin identidad pasa por inocente. Juan de la Cruz susurra: no me podréis distinguir un signo de identidad, pues lo he borrado todo. La inquisición me ha hecho el favor de conducirme a mi Señor secreto. De ahí ya no me muevo, no me podéis tocar, ni ver, ni oler, ni condenar, ni nada, porque ya no soy nadie. En mi habita el origen, me he confundido, fundido con la noche. En una noche oscura, en ansias, en amores inflamada, un moro puede pasar perfectamente por cristiano. Pues para Dios, ¿cuál es la diferencia?

Ese es el camino: pérdida de identidad, dejar de ser lo que se era. Juan de Yepes, el hijo de la mora Catalina, pasa a ser Juan de Santo Matía, el carmelita, y luego sigue por el sendero de la madre hasta la cruz del hijo: Juan de la Cruz, el santo. Este juego de nombres, reflejo de sus transformaciones, es también un exceso. Juan va borrando sus sucesiones en busca de la nada, donde encuentra lo que no se dice, lo que se dice que no puede decirse, lo indecible. Para ello recurre al lenguaje de la mística sufí, haciendo penetrar en la poesía española una manada de símbolos que emanan directamente del Corán. Si Juan es el poeta de la noche oscura, la Cruz es la intersección del día con la noche, la unión de los contrarios, la paradoja ingénita al amado. Una cruz sin sangre, pero con figura. ¿Islam cristianizado o cristianismo islamizado? Eso no importa, solo el origen donde se unen la amada y el amado. En todo caso, no el cristo clavado y sangrante de la mitología. Solo hay que ver el retrato de Jesús que se conserva de la mano de Juan de la Cruz: un cristo clavado en escorzo, una mirada oblicua pero no sufriente. Una cruz cruzada sobre el plano ancestral de la criatura, como en Juan Eduardo Cirlot:

Cristo, cristal.

Cristalizado.

Izado en cruz,

crucificado,

cristificado,

cristal de luz,

lucificado.