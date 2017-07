El sionismo en los Estados Unidos

Tal vez no sepamos nunca lo que sucedió en realidad. Pero lo que es de conocimiento público y que a pesar de ello no ha sido discutido en los medios es el escándalo que representa en primer lugar el nombramiento de Indyk. En la víspera misma de la inauguración de Clinton en enero de 1993, se anunció que Martín Indyk, nacido en Londres, y ciudadano australiano, había prestado juramento como nuevo ciudadano norteamericano por el deseo expreso del presidente electo. No se siguió el procedimiento apropiado: fue un acto de privilegio ejecutivo perentorio, de manera que, habiendo obtenido la ciudadanía norteamericana Indyk pudo, inmediatamente después, llegar a ser miembro del personal del Consejo Nacional de Seguridad, responsable para Medio Oriente.

Todo esto, creo, fue el verdadero escándalo, no el subsiguiente descuido o indiscreción de Indyk o incluso su complicidad al hacer caso omiso de los códigos oficiales de conducta. Porque, antes de llegar al corazón mismo del gobierno de los Estados Unidos en un puesto clave de manejo en gran parte secreto, Indyk era jefe del Instituto para Política de Medio Oriente de Washington, un gabinete estratégico cuasi-intelectual involucrado en la defensa activa de Israel, y coordinaba su trabajo con el de Aipac (Comité Norteamericano-Israelí de Asuntos Públicos, por sus siglas en inglés), el lobby más poderoso y temido en Washington.

Vale la pena anotar que antes de que entrara en la administración de Bush padre, Dennis Ross, el consejero del Departamento de Estado que ha estado dirigiendo el proceso de paz norteamericano, fue también jefe del Instituto de Washington, de manera que el tráfico entre los grupos de presión israelíes y la política norteamericana para Medio Oriente es extremadamente regular y, además, controlada.

El Aipac ha sido tan poderoso durante años no sólo porque se basa en una población judía bien organizada, con buenas relaciones, altamente visible, exitosa y rica, sino porque en general se ha encontrado con muy poca resistencia. Hay un temor y un respeto robustos hacia el Aipac en todo el país, pero especialmente en Washington, donde en cosa de horas casi todo el Senado puede ser movilizado para que firme una carta al presidente en beneficio de Israel. ¿Quién se va a oponer al Aipac y va a conservar su carrera en el Congreso, o va a defender, digamos, la causa palestina, cuando dicha causa no puede ofrecerle nada concreto al que se atreva a enfrentar al Aipac?

En el pasado uno o dos miembros del Congreso se han enfrentado abiertamente al Aipac, pero poco después su reelección fue bloqueada por los numerosos comités de acción política controlados por el Aipac, y eso fue todo. El único senador que ha hecho algo que se parezca remotamente a una posición de oposición al Aipac fue James Abu Rezk, pero no quería ser reelegido y, por sus propias razones, renunció después de cumplir su único período de seis años.

Sin críticas

No hay en la actualidad un solo comentarista político que presente una resistencia clara y abierta a Israel en los Estados Unidos. Unos pocos editorialistas liberales tales como Anthony Lewis, del The New York Times, escriben ocasionalmente criticando las prácticas de la ocupación israelí, pero nada se menciona sobre 1948 y todo el problema del desposeimiento de los palestinos que forma la base de la existencia de Israel y de su subsiguiente conducta.

En un artículo reciente, el antiguo funcionario del Departamento de Estado Henry Pracht destacó la sorprendente uniformidad de opinión en todos los sectores de los medios norteamericanos, del cine a la televisión, la radio, la prensa, los semanarios, las publicaciones mensuales, trimestrales y los diarios: todos más o menos siguen la línea oficial israelí, que también se ha convertido en la línea oficial del gobierno. Esta es la coincidencia que el sionismo norteamericano ha logrado desde 1967, y que ha explotado en la mayor parte del discurso público sobre Medio Oriente. Así, la política de los Estados Unidos equivale a la política israelí, excepto en las ocasiones extremadamente raras (por ejemplo el caso Pollard) en las que Israel va más allá del límite y asume que tiene el derecho de apoderarse de lo que quiera.

La crítica de las prácticas de Israel, por lo tanto, se limita estrictamente a las ocasionales incursiones que son tanto poco frecuentes que literalmente son casi invisibles. El consenso general es virtualmente inabordable y tan poderoso que puede imponer en cualquier lugar la sumisión a la corriente de pensamiento dominante aceptada. Este consenso está compuesto por verdades irrebatibles respecto de Israel como democracia, su virtud básica, la modernidad y lo razonable de su pueblo y sus decisiones. El rabino Arthur Herzberg, un respetado clérigo liberal norteamericano, dijo una vez que el sionismo era la religión secular de la comunidad judía norteamericana. Esto es visiblemente apoyado por varias organizaciones cuyo papel es patrullar el ambiente público a la búsqueda de infracciones, aunque hay otras tantas organizaciones judías dirigiendo hospitales, museos e institutos de investigación para el bienestar general del país. Esta dualidad es como una paradoja no resuelta en la que nobles empresas públicas coexisten con las más mezquinas e inhumanas.

El derecho a intervenir en todo

Así, para tomar un ejemplo reciente, la Organización Sionista de América (ZOA), un grupo pequeño pero muy vociferante de fanáticos, pagó un aviso en The New York Times el 10 de septiembre en el que trataba a Ehud Barak como si fuera el empleado de los judíos norteamericanos, recordándole que estos seis millones superan en número a los cinco millones de israelíes que habían decidido negociar sobre Jerusalén. El lenguaje del anuncio no fue sólo admonitorio, fue casi amenazante, diciendo que el primer ministro israelí había decidido de manera antidemocrática al emprender lo que era un anatema para los judíos norteamericanos, que estaban descontentos con su conducta.

No está claro quién instruyó a este pequeño y pugnaz grupo de fanáticos para que sermonearan al primer ministro israelí, pero la ZOA considera que tiene el derecho de intervenir en los asuntos de todo el mundo. Escriben o llaman por teléfono rutinariamente al presidente de mi universidad para pedirle que me despida o me censure por algo que he dicho, como si las universidades fueran jardines de infantes y como si debiera tratarse a los profesores como delincuentes infantiles. El año pasado montaron una campaña para que se me despidiera de mi puesto de elección como presidente de la Asociación de Idiomas Modernos, y sus 30.000 miembros fueron sermoneados por la ZOA como si fueran otros tantos imbéciles. Esta es la peor clase de intimidación estalinista, pero es típica del peor ejemplo del sionismo norteamericano más ferviente.

El sionismo norteamericano ha llegado al nivel de fantasía casi pura en el que lo que es bueno para los sionistas locales en su feudo y en su discurso fundamentalmente ficticio es bueno para los Estados Unidos e Israel, y por cierto para los árabes, musulmanes y palestinos, que parecen ser poco más que una colección de estorbos despreciables. Todo el que se les contrapone o se atreve a enfrentarlos (sobre todo si es un árabe o un judío crítico del sionismo) es sometido al abuso y a los vituperios más terribles, todos personales, racistas e ideológicos. Son implacables, exentos de generosidad o de una comprensión humana auténtica. Decir que sus diatribas y análisis parecen provenir del Antiguo Testamento es insultarlo.

En otras palabras, una alianza con ellos, como la que los Estados árabes y la OLP trataron de forjar desde la Guerra del Golfo, es el tipo más estúpido de ignorancia. Están inalterablemente opuestos a todo lo que defienden los árabes, los musulmanes y muy especialmente los palestinos y prefieren detonarlo todo antes que hacer la paz con nosotros. Y, sin embargo, también es cierto que la mayor parte de los ciudadanos comunes a menudo se ven intrigados por la vehemencia de su tono, pero sin comprender realmente lo que se esconde detrás. Cuando uno habla con norteamericanos que no son judíos ni árabes, y que no tienen experiencia en el Medio Oriente, hay rutinariamente un sentido de sorpresa y exasperación ante una semejante actitud incansablemente intimidante, como si todo el Medio Oriente fuera de ellos. El sionismo en los Estados Unidos, he concluido, no es sólo una fantasía construida sobre fundamentos muy vacilantes, es imposible llegar a una alianza o esperar un intercambio racional con él. Pero puede ser flanqueado y derrotado.

Campaña de masas

Desde mediados de los años 80 había indicado a la dirección de la OLP y a cada palestino y árabe que cruzó mi camino que el esfuerzo de la OLP por conseguir que el presidente los escuchara era una ilusión total ya que todos los presidentes recientes han sido sionistas consagrados, y que la única manera de cambiar la política de los Estados Unidos y lograr la autodeterminación era a través de una campaña de masas por los derechos humanos palestinos, que llevaría a cercar a los sionistas y alcanzar directamente al pueblo norteamericano. Mal informados pero abiertos a los llamados por la justicia como lo son, los norteamericanos habrían reaccionado como lo hicieron con la campaña del ANC (Congreso Nacional

Africano de Sudáfrica) contra el apartheid, que terminó por cambiar el equilibrio de fuerzas en Sudáfrica. Para ser justos, debiera mencionar que James Zogby, en aquel entonces un enérgico activista por los derechos humanos (antes que se uniera a Arafat, al gobierno de los Estados Unidos y al Partido Demócrata), fue uno de los creadores de la idea. El que la haya abandonado por completo es un signo de cómo él ha cambiado, en vez de representar una anulación de la idea misma.

Pero también se me hizo muy claro que la OLP jamás haría esto por varias razones. Requeriría trabajo y dedicación. En segundo lugar, significaría propugnar una filosofía política que estuviera realmente basada en una organización de bases democrática. Tercero, tendría que ser un movimiento más que una iniciativa personal de parte de los dirigentes actuales. Y por último, se necesitaría un conocimiento real y no superficial de la sociedad norteamericana. Fuera de esto, consideré que la mentalidad convencional que nos lleva todo el tiempo de una posición mala a otra, es muy difícil de cambiar, y el tiempo demostró que tenía la razón. Los acuerdos de Oslo fueron la aceptación poco imaginativa de la supremacía israelí- norteamericana por parte de los palestinos, en lugar de constituir un intento de cambiarla.

En todo caso, cualquier alianza o compromiso con Israel en las actuales circunstancias, en las que la política de los EE.UU. está totalmente dominada por el sionismo, está condenada a dar los mismos resultados para los árabes en general y para los palestinos en particular. Israel tiene que dominar, los intereses de Israel son supremos, y la injusticia sistémica de Israel se prolongará. A menos que el sionismo norteamericano sea confrontado y obligado a cambiar, los resultados continuarán siendo funestos y degradantes para nosotros como árabes.

La violencia siempre es palestina. También los muertos

Los acontecimientos de los últimos meses en Palestina han representando un triunfo para el sionismo en los Estados Unidos por primera vez desde el reciente resurgimiento del movimiento nacional palestino a fines de los 60. El discurso político y público ha convertido a Israel en la víctima de las recientes confrontaciones, pese a que se perdieron más de 400 vidas palestinas y ha habido unos 10.000 heridos. Algo llamado “la violencia palestina” es lo que ha perturbado el ordenado desarrollo sin complicaciones del “proceso de paz.”

Actualmente existe una pequeña letanía de frases que todo editorialista repite literalmente o toma como una suposición tácita: han sido grabadas en los oídos, las mentes y las memorias como una guía para los perplejos, un manual o máquina para producir frases que congestionaron el aire durante por lo menos un mes. Puedo recitar de memoria algunas de ellas: Barak ofreció más concesiones en Camp David que ningún otro primer ministro israelí anterior (90 por ciento de los territorios y soberanía parcial sobre Jerusalén Oriental); Arafat se acobardó y le faltó el coraje necesario para aceptar las ofertas israelíes para terminar con el conflicto; la violencia palestina, dirigida por Arafat, ha amenazado a Israel (toda clase de variaciones sobre este tema, incluyendo el deseo de eliminar a Israel, antisemitismo, furia suicida a fin de salir en la televisión, colocando a niños en las líneas del frente de manera que se convirtieran en mártires) y ha demostrado que un antiguo “odio” contra los judíos motiva a los palestinos; Arafat es un dirigente débil que permite que su pueblo ataque a los judíos y los incita liberando a terroristas y produciendo libros de texto que niegan la existencia de Israel.

Existen probablemente una o dos fórmulas más que no he citado, pero el cuadro general es que Israel está tan rodeado por bárbaros que lanzan piedras, que hasta los misiles, los tanques y los helicópteros artillados que han sido utilizados para “defender” a los israelíes contra la violencia, están simplemente conteniendo una fuerza terrible. Los llamados de Bill Clinton (diligentemente repetidos como un papagayo por su secretario de Estado) para que los palestinos se “retiren”, refuerzan claramente la idea que son los palestinos los que están invadiendo territorio israelí, no todo lo contrario.

También vale la pena mencionar que esta sionización de los medios ha tenido tanto éxito que no se ha publicado o mostrado en la televisión ni un solo mapa para recordar a los televidentes y lectores norteamericanos -tristemente ignorantes tanto de la geografía como de la historia- que los campamentos, asentamientos, carreteras y barricadas israelíes entretejen la tierra palestina en Gaza y en Cisjordania. Más aún, como sucedió en Beirut en 1982, existe un verdadero cerco israelí contra los palestinos, incluyendo a Arafat y sus hombres. Se ha olvidado por completo, si es que alguna vez se entendió lo que significaba, el sistema de las Áreas A, B y C mediante el cual continúa la ocupación militar del 40 por ciento de Gaza y del 60 por ciento de Cisjordania. El proceso de paz de Oslo en realidad nunca fue planteado para terminar con este sistema, y mucho menos para modificarlo por completo.

Como sugiere la ausencia de geografía en éste, el más geográfico de los conflictos, el vacío resultante es un punto de vital importancia, ya que las imágenes que se muestran o describen están siempre fuera de contexto. Pienso que la omisión por parte de los medios sionizados fue deliberada desde el principio y se ha vuelto ahora automática. Se ha permitido que comentaristas farsantes como Thomas Friedman saquen a relucir desvergonzadamente sus mercancías, perorando sobre la ecuanimidad norteamericana, la flexibilidad y generosidad israelí y su propio perspicaz pragmatismo con el cual amonesta a los dirigentes árabes y deja atónitos a sus empachados lectores. Resulta que no sólo se refuerza la noción totalmente absurda de un duradero ataque palestino contra Israel, sino que también se insiste en deshumanizar a los palestinos como bestias sin sensibilidad ni motivos. Así, es poco sorprendente que cuando se recitan las cifras de muertos y heridos no se indiquen nacionalidades: logrando que los norteamericanos supongan que el sufrimiento se divide igualmente entre las “partes en guerra”, lo que en realidad exagera el sufrimiento judío y reduce o elimina en su totalidad los sentimientos árabes, con la excepción, por supuesto, de la furia.

La furia es lo que queda de la emoción palestina y lo que la define. Explica la violencia y, por cierto, la distingue de manera que Israel ha llegado a representar la decencia y la democracia, permanentemente rodeadas por la furia y la violencia. Ningún otro proceso puede explicar lógicamente el lanzamiento de piedras y la inquebrantable “defensa” israelí.

El discurso interesado de la prensa

El periodismo norteamericano, abierto a debatir todos los temas y dispuesto hacer caer todos los tabúes, no puede, sin embargo, abordar a fondo el tema de los vínculos con Israel, el mayor beneficiario de la ayuda exterior de los Estados Unidos de todos los tiempos.

No se dice una palabra sobre la demolición de casas, la expropiación de tierras, los arrestos ilegales, la tortura y cosas similares. Menos todavía sobre lo que es (con la excepción de la ocupación japonesa de Corea) la ocupación militar más prolongada en los tiempos modernos; ni se mencionan las resoluciones de la ONU; nada sobre las contravenciones israelíes de todas las Convenciones de Ginebra; nada sobre los sufrimientos de todo un pueblo y la obstinación de otro. Se olvida la catástrofe de 1948, la limpieza étnica y las matanzas, la devastación de Quibia, Kafr Qassem, Sabra y Shatila, los largos años de gobierno militar para los ciudadanos israelíes no judíos, por no hablar de su continua opresión de una minoría perseguida que representa un 20 por ciento de la población del Estado judío. Ariel Sharon es, en el mejor caso, un provocador, nunca un criminal de guerra, Ehud Barak es un estadista, nunca el asesino de Beirut. El terrorismo siempre está del lado palestino del cotejo, la defensa del lado israelí.

Lo que Friedman y los “pacifistas” pro-israelíes no mencionan cuando alaban la generosidad sin precedentes de Barak, es su verdadera sustancia. No se nos recuerda que su compromiso a realizar una tercera retirada (del 12 por ciento), hecha en Wye Plantation hace casi dos años, nunca fue cumplido. ¿Qué valor tienen entonces “concesiones” de ese tipo? Se nos dice que estaba dispuesto a devolver el 90 por ciento del territorio. Lo que no se dice es que se trata de un 90 por ciento de lo que Israel no tiene intenciones de devolver. El Gran Jerusalén constituye más del 30 por ciento de Cisjordania; grandes asentamientos que han de ser anexionados integran otro 15 por ciento; las áreas ocupadas por carreteras militares quedan aún por determinar. Así que después de deducir todo esto, el 90 por ciento del resto ya no es tanto. En lo que respecta a Jerusalén: la concesión sobre la que Israel estaba principalmente dispuesto a discutir y tal vez, sólo tal vez, ofrecer una autoridad compartida era Haram Al-Sharif. La desfachatez increíble del asunto es que todo Jerusalén Occidental (primordialmente árabe en 1948) ya había sido concedido por Arafat, además de la mayor parte de un Jerusalén Oriental ampliamente expandido.

Un detalle más: se muestra habitualmente los disparos de armas cortas de los palestinos sobre Giló como una violencia gratuita, pero nadie menciona que Giló mismo está situado sobre tierra confiscada de Beit Jala, el sitio desde el que provienen los disparos. Además, Beit Jala fue exageradamente bombardeado por helicópteros israelíes utilizando misiles para destruir casas civiles.

He hecho un estudio de los principales diarios. Desde el 28 de septiembre ha habido en promedio entre uno y tres artículos formadores de opinión por día en el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, Los Angeles Times y el Boston Globe. Con la excepción de unos tres artículos escritos desde un punto de vista pro-palestino en Los Angeles Times y dos (uno por un abogado israelí, Alegra Pacheco, y otro por un periodista jordano progresista pro-Oslo, Ramy Khoury) en el New York Times, todos los artículos (incluso aquellos por editorialistas regulares como Friedman, William Safire, Charles Krauthammer y otros como ellos), han sido a favor de Israel, del proceso de paz auspiciado por los Estados Unidos y de la idea de que hay que culpar a la violencia palestina, a la falta de cooperación de Arafat, y al fundamentalismo islámico.

El discurso interesado de la prensa

Los escritores han sido antiguos militares norteamericanos, así como funcionarios civiles, apologistas y funcionarios de Israel, especialistas y expertos de gabinetes estratégicos, funcionarios de grupos de presión y organizaciones pro-israelíes. En otras palabras la cobertura total de la prensa nacional se ha hecho bajo la suposición de que no existe, o no vale la pena publicar, una posición palestina o árabe o islámica sobre asuntos tales como las tácticas de terror israelí contra civiles, el colonialismo de los asentamientos, o la ocupación militar. Esto simplemente no tiene precedentes en los anales del periodismo norteamericano, y es un reflejo directo del modo de pensar sionista que hace de Israel el estándar para la conducta humana, excluyendo así de una consideración justa a los 300 millones de árabes y a los 1.200 millones de musulmanes. A la larga, desde luego, los sionistas se colocan así en una posición suicida, pero es tal la arrogancia del poder que esa idea no parece habérsele ocurrido a nadie.

Este modo de pensar es verdaderamente pasmoso en su imprudencia y, si no fuera una deformación tanto práctica como real, uno podría fácilmente hablar de una forma de perturbación mental. Pero se corresponde muy de cerca con la política israelí hacia los palestinos, considerándolos no como un pueblo con una historia de desposeimiento por el que Israel tiene la responsabilidad directa, sino como una molestia periódica, frente a la cual la fuerza constituye la única respuesta, no la comprensión ni un pleno ajuste. Todo lo demás es literalmente impensable.

Esta ceguera sorprendente es agravada en los Estados Unidos, ya que a los árabes y a los musulmanes se les da escasa atención excepto para servir (como lo he dicho en un artículo anterior) como el blanco de todo postulante a político. Hace unos días Hillary Clinton anunció en un gesto de la hipocresía más repugnante, que estaba reintegrando una donación de 50.000 dólares de un grupo musulmán-norteamericano porque, dijo, apoyaban al terrorismo; lo que en realidad era una mentira descarada, ya que el grupo en cuestión sólo había declarado que apoyaba la resistencia palestina contra Israel durante la crisis actual, lo que no es en sí una posición indecorosa, pero es criminalizado en el sistema norteamericano sólo porque un sionismo totalitario exige que toda crítica -y quiero decir toda crítica- de lo que Israel hace, es simplemente intolerable y constituye el más flagrante antisemitismo. Y esto a pesar del hecho de que (de nuevo literalmente) el mundo entero ha criticado las políticas israelíes de ocupación militar, de violencia desproporcionada y de cerco de los palestinos.

En los Estados Unidos hay que reprimir toda crítica, o uno es perseguido como un antisemita que merece el oprobio más severo. La otra peculiaridad del sionismo norteamericano, que es un sistema de pensamiento antitético y una deformación como sacada de un libro de Orwell, es que es intolerable que se hable de violencia judía, de acciones judías cuando uno se refiere a Israel, aunque todo lo que hace Israel lo hace en nombre del pueblo judío, para, y por parte de, un estado judío. Jamás se menciona que se trata de un Estado con un nombre poco apropiado, ya que casi un 20 por ciento de su población no es judía, y también esto lleva a la discrepancia sorprendente, enteramente deliberada, entre lo que los medios llaman “los árabes israelíes” y “los palestinos”: ningún lector o televidente podría posiblemente saber que se trata del mismo pueblo dividido en realidad por la política sionista, o que ambas comunidades representan el resultado de la política israelí -apartheid en un caso, ocupación militar y limpieza étnica en el otro-.

El último tabú

El sionismo norteamericano ha convertido cualquier discusión pública seria sobre Israel, el mayor beneficiario de la ayuda exterior de los Estados Unidos de todos los tiempos, su pasado y su futuro, en un tabú que no ha de violarse bajo ninguna circunstancia. Decir que esto es literalmente el último tabú en el discurso norteamericano no es en forma alguna una exageración. El aborto, la homosexualidad, la pena de muerte, y hasta el sacrosanto presupuesto militar, han sido discutidos con cierta libertad (aunque siempre dentro de ciertos límites.) La bandera norteamericana puede ser quemada en público, pero la discusión en público de la persistencia sistemática de 52 años de maltrato de los palestinos es virtualmente inimaginable, una realidad que no puede ver la luz del día. Este consenso podría ser tolerable si no fuera por el hecho de que hace que el continuo castigo y la deshumanización del pueblo palestino se conviertan en una verdadera virtud.

Simplemente no hay un pueblo en el mundo cuyo asesinato televisado parezca ser aceptado por la mayor parte de los televidentes norteamericano como un castigo bien merecido. Pero este es el caso de los palestinos, cuyas pérdidas diarias de vidas en los últimos meses se apilan bajo la rúbrica de “la violencia por ambos lados,” como si las piedras y las hondas de los jóvenes definitivamente hastiados de injusticia y represión, fueran una ofensa mayor en lugar de una valerosa resistencia contra una suerte degradante que les es impuesta no sólo por los soldados israelíes armados por los Estados Unidos sino por un proceso de paz diseñado para encerrarlos en bantustanes y reservas adecuadas para animales.

Que los partidarios norteamericanos de Israel puedan haber conspirado durante siete años para producir un documento planteado esencialmente para encerrar a gente como presos en un asilo o una prisión, es el verdadero crimen. Y que se pretenda hacer pasar esto por paz en vez de la catástrofe que ha sido todo el tiempo, va más allá de mi capacidad de comprensión o de descripción adecuada, como algo que no es más que una grosera inmoralidad. Lo peor de todo es que el muro que protege el discurso norteamericano sobre Israel es tan férreo que ni se puede cuestionar a las mentes que produjeron el proceso de Oslo y que durante siete años han estado presentando al mundo su ardid como si fuera la paz. Es difícil saber qué es más pernicioso, la mentalidad de la persona que ve a los palestinos como gente que ni siquiera tiene el derecho de expresar un sentimiento de injusticia (son una especie demasiado inferior para ello) o aquella que continúa conspirando para agravar su esclavización.

Si esto fuera todo sería suficientemente maléfico. Pero nuestro estatus miserable en lo que respecta al sionismo norteamericano se agrava por la ausencia de alguna institución aquí o en el mundo árabe dispuesta y capaz de producir una alternativa. Temo que la cobertura informativa de aquellos manifestantes lanzando piedras en Belén, Gaza, Ramallah, Nablus y Hebrón no se refleje de manera adecuada en la vacilante dirección palestina, incapaz de dar un paso atrás o adelante. Es lo más trágico del asunto.

La fuente: Edward Said es un intelectual palestino que ejerce la docencia como profesor de Literatura comparada en los Estados Unidos.

Autor: Edward Said. Palestino profesor de literatura en los Estados Unidos. Publicado en España en 2001