Más denuncias contra el Doctor Abuso: “Nos masturbaba y nos llevaba a ver porno”

El ajedrecista y abogado Martín Daneri reveló que fue una víctima del “Doctor Abuso”, el abogado Gustavo Rivas. “Tenía un bulín por el barrio Hipódromo. También nos llevaba a la casa de la madre. Se nos iba acercando y seduciendo. Nos hacía escuchar Les Luthiers y después nos llevaba a ver películas porno. Yo tenía 15 años. Eran masturbaciones grupales y nos media”, contó. Daneri se presentó ante la Justicia.

En diálogo con El Día desde Cero, de Gualeguaychú. Daneri reveló que los hechos ocurrieron cuando era un estudiante secundario que practicaba deportes en el club Neptunia.

“Éramos un grupo de deportistas de basquet y vóley. Rivas era amigo de la familia y era uno de los fundadores del club. Gustavo era presidente entre el 76 y el 82 y esto nos pasó en el 77, 78. Hasta nos financiaba para ir a un prostíbulo. Nos hizo pintar el salón donde ahora se hacen artes marciales en el club Neptunia y no recuerdo si el salón principal, y después hicimos un baile para juntar plata para ‘un viaje de placer’. Él usaba el club para hacer estas cosas”, contó.

Daneri dijo que no es la primera vez que alguien intenta hacer púbicos estos hechos. “Años atrás hubo un intento de denuncia ante la Justicia y el juez de Instrucción, Sergio Carboni lo desestimó. Fueron varias personas a la Justicia y él los habría persuadido para que no hagan la denuncia. Eso ya está en Paraná. Cuando escucho o leo gente que lo defiende, entiendo que es parte de la ignorancia, porque hay una hipocresía muy grande. Todos comentan lo mismo pero porque no le agarraron un hijo. Todo está explicado en el Código Penal, porque se habla de la edad de maduración de la víctima. Éramos inmaduros psicológicamente y sexualmente hablando. Todos teníamos 15 años”.

“Yo me vi filmado y me vi con una de las personas que estaba en ese grupo.Fuimos al prostíbulo ‘la Paraguaya’. Él era el presidente del club”, denunció Daneri, quien pese a todo, mantiene una esperanza de que se haga Justicia: “Quiero que esto sirva para que haya una catarata de confirmaciones de lo que hemos pasado. Hay una cantidad de víctimas que no se han animado a hablar”.