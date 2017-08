Gualeguaychú: Denuncian cobro de plus a jubilados

Acusaciones, gritos, denuncias e inclusive invitaciones “a pelear afuera”. Todo eso ocurrió en la reunión conjunta que el martes pasado tuvo lugar en el Concejo Deliberante de Gualeguaychú, donde legisladores de todos los bloques y representantes del Consejo Asesor Municipal del Adulto Mayor (Camam), quienes pretendían declarar la emergencia sanitaria por la falta de cobertura que tiene el Pami en la asistencia médica de los adultos mayores de Gualeguaychú.

De la reunión sólo salieron dos cuestiones en claro: por un lado una reunión para la semana que viene con todos los actores dentro del conflicto, y por otro una catarata de acusaciones cruzadas entre los representantes de la oposición y el oficialismo.

La acusación más fuerte fue realizada por los legisladores Pablo Echandi (Cambiemos) y Andrés Sobredo (Una Nueva Alternativa), quienes contaron que una jubilada denunció durante la reunión conjunta que el presidente del Colegio Médico, Emilio Bianchi, le habría cobrado un plus de 10 mil pesos por cada una de las tres operaciones oncológicas a las que fue sometida.

“Habrían sido 10 mil pesos por operación, que creo que fueron tres. Eso fue lo que argumentó la señora acá. Entonces que debe hacerse la denuncia y el reclamo. No tengo nada en contra del presidente del Colegio Médico, sólo hablo de una denuncia puntual. El Colegio Médico puede tener sus reclamos, justos por ahí porque la cifra no es la adecuada que el Pami le oferta, pero tampoco va a ser la cifra que facturaban antiguamente: están mal acostumbrados. Que a la gente no le quede una sola campana”, relató Echandi en declaraciones al ciclo radial El Día desde Cero.

Por su parte, el concejal Sobredo amplió sobre el tema: “Lo escucharon todos los presentes, desde los medios de prensa hasta el vice intendente Jorge Maradey. Uno de los temas que se debatió en esa reunión fue el del cobro de plus, y la señora manifestó que la había operado el doctor Bianchi y que le había cobrado un plus de cerca de 10 mil pesos por intervención quirúrgica.

“Así como Víctor Hugo Lapido (del Área del Adulto Mayor en el Municipio) levanta las banderas para resolver el tema de la atención médica por parte del Pami a los jubilados, algo que me parece un reclamo justo y necesario, si tiene conocimiento de esto, ¿por qué no avanza en la denuncia? Esta persona lo manifestó delante de todos. Obviamente, como soy concejal y abogado, me puse a disposición. Pero Lapido no dijo nada”, remarcó el concejal de UNA también a ElDía desde Cero, quién sin embargo afirmó respetar el trabajo del funcionario: “Es una necesidad básica que se resuelva el tema de los especialistas con respecto al tema Pami, pero también esto con el Colegio Médico. Son dos partes”.

Peleas, gritos y acusaciones

El hecho dividió las aguas en el recinto, y la oposición reclamó a Camam la falta de apoyo a los adultos mayores ante el cobro del plus. Pero también protestó por el hecho de que funcionarios municipales hayan permitido a varios jubilados presenciar la reunión conjunta entorpeció la misma e hizo que varios concejales subieran el tono en sus alegatos.

“La realidad que en toda reunión de trabajo hay personas que elevan más el tono que otro. Lo que sí me parece es que, así como no podemos exponer al afiliado a que haga la denuncia por cobro de plus, tampoco los podemos exponer a una reunión de trabajo donde seguramente se tocarán temas sensibles y se subirá el tono de voz”, renegó Sobredo.

Muchos de los jubilados acusaron a los miembros de la oposición de faltarles el respeto, e inclusive uno de los abuelos “invitó” a pelear a Echandi. El episodio, por supuesto caldeó mucho más el ambiente, y despertó otra serie de acusaciones.

El jubilado que tuvo el intercambio con el concejal de Cambiemos fue Nicolás Mendoza, presidente del Centro de Jubilados y pensionados de Suburbio Sur, a quién Echandi acusó de ser puntero político del oficialismo.

“Estaba al lado mío a propósito: me empezó a insultar por lo bajo y a faltar el respeto. Si yo fuera un loco, habría reaccionado en forma irracional, pero no lo hice. Es sólo un conventillero que me invitó a pelear porque me lo mandaron: saben que soy el más efusivo, el que más me caliento, pero siempre me caliento de boca, jamás de manera violenta”, se quejó Echandi.

El episodio tampoco fue negado por Mendoza, quién en declaraciones al diario ElDía reconoció la “invitación” a pelear y explicó los motivos de su reacción porque consideró que los concejales de Cambiemos menospreciaban en ese momento la importancia del tema que se estaba tratando: “A mí lo que me molestó fue que Echandi y su compañera de banca, Araceli Traba, conversaban entre ellos cuando no intervenían y hasta se reían cuando otro exponía. Se lo dije una vez, dos veces, y a la tercera le dije que vayamos afuera”.

Al mismo tiempo, Mendoza negó ser un puntero del Municipio, e inclusive se rió de la idea: “Yo sólo soy el presidente de un centro de jubilados, y pueden preguntarle a cualquiera de los que concurre al centro si alguna vez me escuchó a mi hablar sobre política. Yo no conozco a ningún político, ni de la ellos ni de los otros”, finalizó.

Fuente: El Día