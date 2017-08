La amenaza de Trump a Peña Nieto por el muro

“Si va a decir que México no va a pagar por el muro, entonces no quiero reunirme con ustedes más, porque no puedo vivir con eso”, le dijo en presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su par mexicano, Peña Nieto. Trump contrató unos 15.000 hombres y mujeres más, para que patrullen la frontera.

En su primera conversación telefónica como comandante en jefe de EE.UU. con el presidente mexicano, Donald Trump le pidió a Peña Nieto que dejara de decir abiertamente que México no pagaría el muro, informa ‘The Washington Post’, que ha tenido acceso a la transcripción. La construcción fue uno de los puntales de la campaña electoral del inquilino de la Casa Blanca.

Durante la llamada, que tuvo lugar el pasado 27 de enero, el mandatario estadounidense le dijo a su homólogo mexicano que “no le podía decir eso a la prensa” porque él no podía “negociar en esas circunstancias”. “Si va a decir que México no va a pagar por el muro, entonces no quiero reunirme con ustedes más porque no puedo vivir con eso”, le espetó Trump.

La financiación

En un momento de la conversación, Trump reconoce que el hecho de que México pague por la construcción del muro probablemente no ocurra y que la financiación del mismo tendrá que venir de algún otro lugar.

En esta línea, Trump le dijo a Peña Nieto que sabe “cómo construir muy barato” y sugirió que el dinero podría provenir de impuestos fronterizos? “la mayoría estaría entre el 10 y el 15 por ciento”- e incluso amenazó con bloquear los pagos de remesas que los trabajadores en Estados Unidos envían a sus familiares en México.

“Bibi me dijo que el muro funciona”

“Mire Israel. Israel tiene un muro y todo el mundo decía que no lo construyera, que los muros no funcionan. El 99,9 por ciento de las personas que tratan de cruzar esa pared no pueden cruzarla”, intentaba convencer a su homólogo mexicano el presidente Trump, añadiendo: “Bibi Netanyahu me dijo que el muro funciona”.

A continuación, Trump explica que han contratado a unos 15.000 hombres y mujeres más para que patrullen la frontera “muy cuidadosamente”.

El muro, “lo menos importante”

Durante la llamada, Trump agregó que el muro era “lo menos importante” de lo que hablaban, pero “lo más importante” políticamente hablando. “Con el muro, usted y yo tenemos un problema político”, dijo. “Mi gente se levanta y dice: ‘México pagará por el muro’, y su gente probablemente diga algo en un lenguaje similar pero ligeramente diferente”, añadió.

Trump sugirió que tanto él como Nieto dijeran que la cuestión “se resolverá” cuando se vieran obligados a responder preguntas sobre la misma.

Aunque inicialmente Nieto se mantuvo firme alegando que el muro era “un asunto relacionado con la dignidad de México y el orgullo nacional” de su país, en última instancia cedió para afirmar que “dejaría de hablar del muro” aunque no estuviera de acuerdo con que México financiara su construcción.

“Usted y yo contra el mundo”

A pesar de lo brusco de la llamada, hubo momentos en los que la tensión se relajó. “Ambos quedaremos bien. Con usted representando México y conmigo representando EE.UU., tendremos un buen acuerdo y casi llegaremos a ser los padres de nuestros países (?) por favor, váyase de la conversación entendiendo que no es mi primera opción, sino que lo que quiero tener en México un vecino bueno y fuerte”, dijo el mandatario estadounidense.

“Y tenemos que generar empleo, y tenemos que ser más fuertes y crecer. Comparto esa posición con usted”, responde Peña Nieto. “Somos usted y yo contra el mundo, Enrique, no lo olvide”, añade Trump.

Fuente: RT