Se les va a caer la máscara

Vivir de las apariencias, es… creo.., una opción que termina siempre por explotar. Ocultar una situación y aparentar ser algo para quedar bien son formas realmente patéticas y poco honestas de relacionarse en sociedad.

Uno o dos Audi´s en la puerta, regalos para apalear crisis, viajes a playas paradisíacas, relatos de residencia en el primer mundo, de negocios concretados, a concretar, relatos sobre negociados con tal o cual “idiota de turno”, promesas de contrato y laburo, mansiones edificadas y por edificar, cada una con su subsuelo para los autos, sala de juegos para depositar a los “niños queridos”, picina, jacuzzi, ático para realizar yoga, etc. ,… y las cuotas del colegio impagas, y los niños, adolescentes, jóvenes, los hjos, sin madre, ni padre, creciendo sin referentes adecuados…

Aunque algunos consideren esta realidad como inexistente, varios argentinos viven en la clásica bicicleta bancaria tratando de mantener un estándar de vida que no es acorde a sus “obras” ni relatos de ideales de moral y bienestar familiar.

El trasfondo: La inseguridad y pseudo-narcisismo que da paso a una vida basada en las apariencias, llena de tragedias oportunamente aprovechadas.

El fenómeno no sólo se remite a las pertenencias materiales, sino que también se hace visible en las relaciones humanas que se establecen con el entorno, donde el verdadero ser es ocultado por una personalidad maquillada, hipócrita, o como algunos jóvenes llaman “careta”.

Una de las explicaciones para entender esta actitud se debe a la imperiosa necesidad natural e infantil que todos tenemos de ser aceptados, amados y sentir que uno es importante y necesario para los demás; sentimientos que en estas personas se ha tornado, tras varias y repetidas frustraciones, en la retorcida e imperiosa necesidad de escalar lo más alto posible, pisando cualquier cabeza, ser cual un camaleón por adaptarse a cualquier superficie en la que esté, sin importar las “bajas” en el camino, ni si quiera si esas “bajas” resultan ser los propios hijos.

Ante esta necesidad antes descrita, surgen máscaras o personajes que encubren la verdadera personalidad de un individuo.. Por muy buen o pésimo actor que resulte (eso dependerá hasta dónde pueda llegar con su mentira), siempre está subyacente esta urgencia por aparentar y ocultar la mugre bajo la alfombra y la premura por no hacer públicas las realidades descubiertas.

Si bien todos, desde pequeños, descubrimos que no todo lo que uno dice o hace es aceptado por nuestros padres, hermanos o amigos, entonces, comenzamos a desarrollar una serie de mecanismos de supervivencia para mantener esa respuesta amorosa y afectiva forma de relacionarnos con nuestro entorno. La cordialidad, la amabilidad y los buenos modales son aprendidos y usados en consecuencia.

Sin embargo, esta respuesta adaptativa al medio en una etapa adulta se puede volver “adictiva” en personas que no lograron sobrellevar frustraciones o fracasos adecuadamente. En estos casos, tarde o temprano, la persona empieza a identificarse con esa imagen ficticia que ha construido, totalmente falsa respecto a la realidad e ideales que dice sostener. Es decir que, en estos casos, ya no es una respuesta de supervivencia sino de sobreadaptación. La cordialidad, amabilidad y buenos modales antes descritos (y que ellos exigen para referirse a sí mismos) , comienzan a tornarse moneda corriente, un medio para llegar a un fin… Y ¿cuál es ese objeto?: La propia y egoísta conveniencia. Pero, sin embargo esta estafa es lo bastante visible si para el receptor esta actitud le resulta crónica y absolutamente distales a lo que ve. Al fin y al cabo, el receptor termina percibiendo éstas actitudes tornándose frías , distales, de lireto” (cual actor que estudia su obra) y totalmente incoherentes con las propias acciones de quienes suceden.

Esta fascinación por aparentar, y ante el mínimo atisbo de sospecha actuar preocupados por obtener esa aprobación de los demás, olvidándose de lo que más uno ama; ese descuido implica que no hay un verdadero interés por identificar las propias necesidades familiares y objetivos de vida, valores o situaciones con que verdaderamente se disfruta, los intereses y capacidades que hacen que cada persona sea única e irrepetible. Realmente se devela que no hay un verdadero interés por la trascendencia. Importa sólo el “yo aquí y ahora”.

Pero lamentablemente, la emoción que se esconde es el miedo a ser rechazado y perder aceptación y cariño (miedo que todos naturalmente tenemos cuando niños), y poder, respeto (los que a este tipo de personas le “mueve” actualmente), y lo que paradójicamente ocurre… es lo contrario frente a esta hipocresía crónica. Este tipo de personas, por lo general negadoras, falsas e hipócritas, no han desarrollado todos los aspectos de su ser y necesitan aparentar situaciones emocionales, económicas o relaciones de familia que ya no tienen o nunca han tenido para parecer que “están bien”, pero la realidad que subyace es que no tienen conciencia de sí mismas, no han desarrollado su autoestima y dependen emocionalmente de la opinión de otros, poderosos y convenientes para ellas, sin duda.

Mantener este estatus, imagen de perfección y prestigio, no es fácil ni gratis, ni menos cuando dista de la pura realidad, pero es tal el esfuerzo que se hace por vivir de una apariencia, que tarde o temprano termina por estallar, pues, la verdad se asoma y la persona se libera tarde o temprano.

Sin lugar a duda, todos necesitamos de otros para vivir. Aún más cuando, -como en este tipo de sujetos-, los intereses políticos y económicos pesan aún más que en cualquier otra persona.

La presión social efectivamente existe. Pero no todos

respondemos aparentando lo que no somos.

La cuestión está en aprender y aceptar sanamente que puede haber un alto porcentaje que no apruebe lo que digo o cómo vivo, pero eso no significa que el valor de mi persona esté en juego, o que maquille o tergiverse realidades para “no mostrar la hilacha”.

En otras palabras, las personas que viven honestamente son las que saben que son queridas por lo que son y no por lo que tienen o representan. Es que, como se describió anteriormente, el miedo al rechazo forma parte de la experiencia humana, ya que se toma conciencia que resulta imposible controlar las respuestas de los demás. En ese mismo sentido, resulta determinante desarrollar las posibilidades de inteligencia, autoestima, autovaloración y conocer el sentido más profundo de la vida, amar y cuidar a los padres, a los hijos, a los seres queridos.

Lo que a este tipo de gente, que tanto daño hace a la sociedad (y por sobre todo a sus familiares y allegados), le cuesta horrores entender, es que quitarse la carga social de encima y salir de este círculo vicioso aprendido, experienciarán que es mucho más agradable vivir de una manera más auténtica y conectada con sus potenciales que vivir en la superficialidad, que reconstruir una verdadera autoestima, re-priorizar valores fundamentales a la persona, re-formar una certeza interna que le dará coherencia y consistencia a lo que realmente “SOY” para desde ahí relacionarme con la sociedad.

Este tipo de personas vive con un gran y cotidiano riesgo que los persigue a sol y sombra: la pura realidad.

Si bien no me considero acérrima a la religión, nada más acertado que las palabras de un apóstol describen muy bien esta situación aquí postulada: “Tengan mucho cuidado de no contaminarse con la levadura de la hipocresía. Ustedes no pueden esconder de por vida lo que realmente son; tarde o temprano se les va a caer la máscara y todos conocerán su verdadera cara“. (Extracto de La Biblia Cristiana, apóstol Lucas, capítulo 12, versículo 1-3).

Por lo tanto, creo que, más que ir a hablar y llorar, la clave está en hacer, y ser en consecuencia, y no en aparentar.

Como alguien me dijo alguna vez: “la mentira tiene patas cortas”, pero este tipo de mentiras, ¡Ojo! , y ¡Mucho cuidado!, ya que puede llevar años en descubrirse…, pero con consecuencias siempre muy “adecuadas”.

De la redacción de AIM.-