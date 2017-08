Milagro en medio de la batalla

Molesto con la comisión interamericana de derechos humanos, tan elogiada durante el “proceso”, el gobernador radical de Cambiemos de Jujuy, Gerardo Morales, consideró a sus miembros “burócratas” que no conocen su provincia.

El enfado de Morales se relaciona con lo insistentes reclamos de la comisión de considerar el caso de Milagro Sala y otorgarle alguna forma de libertad, ya que está presa desde poco después de asumir Morales, acusada de varios delitos.

Para ser delincuente, alguien debe cometer delito, y el delito debe estar tipificado y la pena cuantificada en normas anteriores al hecho delictivo. Además, debe ser juzgado por un tribunal constituido antes del hecho imputado. Milagro parece caer de lleno dentro de estas condiciones, que de todos modos deben ser probadas en juicio.

Por ejemplo: Adolf Eichmann fue juzgado por un tribunal constituido después de los crímenes que cometió, y Cristina Kircher, a pesar de su voluntad de hegemonía declarada y recomendada por su filósofo preferido, no se consolidó en el poder porque no pudo violar la norma que le impedía la reelección ni pudo cambiarla mediante la reforma constitucional.

Esta es una parte del problema: la legalidad que constituye una fuerza en la batalla. Sin embargo, en el caso de Milagro Sala, actúa otra: el prejuicio de que pertenece a un grupo social que no tiene derechos y que debe mantenerse sometido, subalterno.

Esta es otra fuerza, que en este caso se suma a la legalidad, va en su mismo sentido.

Milagro pertenece a los que fueron vencidos y esclavizados desde 1492 hasta ahora. Pero conviene destacar las ideas que supieron sustentar a pesar de todo y que les siguen sirviendo de guía y nos deberían orientar también a nosotros. No idealizarlos en bloque.

Desde el comienzo, hubo entre los originarios de Abya yala muchos traidores. Si cayó Tenochtitlán fue porque los aztecas interpretaron mal los signos, porque razones ideológicas se sintieron derrotados de antemano y en primer lugar porque hubo muchos adversarios nativos que se pasaron al bando de Cortés contra ellos.

Milagro cayó con facilidad porque no pudo o no supo consolidar su poder, que según sus críticos era un poder mafioso. Dependía del gobernador kircherista Fellner, a quien le disputaba algunos espacios y contra quien había ganado otros y de Cristina, que no era eterna.

Es casi indudable que Milagro cometió delitos y que la aplicación de las normas le corresponde de pleno derecho. La tendencia a obtener un resultado político por vía judicial fue evidente, en Milagro tanto como en el caso de Al Capone, a quien no le faltaban crímenes.

Si se llegan a probar las denuncias de todo tipo que van cayendo sobre Milagro la ley le jugará en contra, se hará un festín con ella, porque se sumará al prejucio; pero el prejuicio solo no explica su caso. No solo es una cabecita negra, una colla, una mujer de origen humilde, también es una delincuente.

Se llaman privilegios las leyes privadas, es decir, aplicables a uno solo: al monarca, o a un grupo pequeño de privilegiados: los aristócratas. En la república fueron abolidos los privilegios, pero reaparecieron con los jueces, que por ley no pagan impuestos, o que por ley gozan de intangibilidad de las remuneraciones.

Milagro tuvo privilegios a su manera, sin ley, pero transitorios, mientras duró Cristina. Los de las aristocracias europeas también fueron transitorios, pero duraron 1000 años, hasta que llegó el tiempo de la guillotina (de la ley más pareja). Milagro no supo, no pudo o no alcanzó a construir un poder que superara las barreras políticas y sociales y que se mantuviera en el tiempo. Al margen de su color, origen o sexo, éste es el factor decisivo para que la ley caiga sobre ella con rigor. Y sin embargo, el gobernador Morales transó con sus lugartenientes, que son de su mismo origen, seguramente porque no quiere desangrarse en lucha con ellos. Algo de poder retiene entonces.

De la Redacción de AIM.