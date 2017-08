Por siempre Marilyn

El 5 de agosto se cumple un nuevo aniversario de la muerte de una de las actrices más legendarias de Hollywood. La eterna Marilyn Monroe. La rubia que en 1962 murió trágicamente y transformó su vida y su adiós en un misterio más.

Norma Jeane Mortenson, posteriormente Norma Jeane Baker y más conocida por su nombre artístico Marilyn Monroe —seudónimo que luego registraría legalmente— nació el 1 de junio de 1926 y falleció el 5 de agosto de 1962. Fue una actriz de cine estadounidense y una de las más populares del siglo XX, considerada como un icono pop y un símbolo sexual.

En 1945, Norma Jeane Baker empezó a trabajar como modelo y más tarde comenzó su carrera en Hollywood con el nombre artístico de Marilyn Monroe. Desde finales de la década de 1940, apareció en muchos pequeños papeles, gracias a un contrato con Twentieth Century-Fox; durante esa etapa se destacan sus participaciones en La jungla de asfalto, The Asphalt Jungle (1950), y Eva al desnudo, All About Eve (1950). Su primer papel protagónico lo obtuvo en la cinta de 1952 Don’t Bother to Knock. Su período de mayor popularidad sucedió a partir del año siguiente, cuando encabezó filmes como Los caballeros las prefieren rubias, Gentlemen Prefer Blondes (1953); Cómo casarse con un millonario, How to Marry a Millionaire (1953), y La comezón del séptimo año, The Seven Year Itch (1955). Tras matricularse en el Actor’s Studio, fue alabada por la crítica por su labor en Bus Stop (1956). Simultáneamente, en colaboración con el fotógrafo Milton Greene, fundó la Marilyn Monroe Productions.​ Su protagónico más elogiado fue el Sugar Kane para la película de Billy Wilder Some Like it Hot (1959), por la que incluso ganó un Globo de Oro a la mejor actriz de comedia o musical.​ En sus últimos años actúo en películas como Let’s Make Love (1960) y The Misfits (1960), escrita por su cónyuge Arthur Miller.

Estuvo casada en tres ocasiones –con James Dougherty, Joe DiMaggio y Arthur Miller– y se le atribuyeron relaciones amorosas con los hermanos Bobby y John F. Kennedy. Falleció el 5 de agosto de 1962 a causa de una sobredosis de barbitúricos, en circunstancias nunca esclarecidas. La primera hipótesis que barajó la justicia estadounidense fue la de suicidio, pero esta nunca pudo ser corroborada.​ Sus dos médicos personales le suministraban peligrosos barbitúricos cuya paulatina acumulación en su organismo pudo provocar su muerte.

Su carrera

Marilyn trabajaba como técnica en la fábrica de municiones Radioplane cuando fue fotografiada en su trabajo para la revista Yank, the Army Weekly, en 1944.

Mientras trabaja en la fábrica, un fotógrafo la retrató en su puesto de trabajo para una revista. Sin saberlo, había descubierto a la que poco después sería la gran Marilyn Monroe. Ella, por su parte, logró cotizarse como modelo y fue portada de decenas de revistas.​ Pero su nuevo trabajo como modelo era algo que no le gustaba a su marido y este la puso entre la espada y la pared: o continuaba siendo una «buena» ama de casa o bien emprendía su camino hacia la fama. En 1946, apostando por su futuro, Norma se divorció de su esposo y se presentó a varios castings. Fue contratada por uno de los ejecutivos de la Twentieth Century Fox para trabajar como extra de cine durante seis meses.​ Fue él quien le propuso el nombre artístico de Marilyn, por la actriz Marilyn Miller y ella escogió el apellido Monroe por ser el de soltera de su abuela. En sus primeros papeles interpretó a una telefonista en la película musical The Shocking Miss Pilgrim y a una camarera en Dangerous Years. La escasa aceptación que estas películas recibieron de la crítica y del público hicieron que su contrato no fuese renovado en 1947.

En 1948, Monroe firmó un contrato semestral con Columbia Pictures para interpretar a la bailarina Peggy en el musical Ladies of the Chorus.​ La película no tuvo mucho éxito, por lo que su contrato fue rescindido. Sin embargo, a partir de entonces solo apareció en películas producidas por la Twentieth Century Fox desde que firmó un contrato de seis años en 1949.​ Participó con un breve papel en la comedia Amor en conserva de los Hermanos Marx, y en 1950 interpretó a Ángela, la amante de un abogado, en la película policíaca La jungla de asfalto.14​ En ese mismo año también participó en la película Eva al desnudo, protagonizada por Bette Davis, donde interpretó a Claudia Caswell, una actriz de teatro. Por sendas interpretaciones recibió críticas positivas.

En febrero de 1951 se inscribió en las clases nocturnas de arte y literatura de la Universidad de California. En ese año interpretó, en varias películas de bajo presupuesto como Home Town Story, As Young as You Feel y Love Nest, papeles secundarios.16​ Las perspectivas de su carrera comenzaron a mejorar cuando actuó a las órdenes de Fritz Lang en Clash by Night (1952), con un elenco que incluía a Barbara Stanwyck, Paul Douglas y Robert Ryan. Nuevamente su actuación recibió buenas críticas y poco después actuó en We’re Not Married, comedia donde trabajó junto a Ginger Rogers y Zsa Zsa Gabor, y en Don’t Bother to Knock, un thriller donde interpretaba a una niñera perturbada a la que vigila Richard Widmark. Fue su primer papel protagonista y, en palabras suyas, le exigió escenas de gran carga dramática, pero no obtuvo el éxito esperado. En Monkey Business (Me siento rejuvenecer), donde fue dirigida por Howard Hawks y actuó junto a Cary Grant y Ginger Rogers,​ mostró, por primera vez, la que sería su imagen definitiva: melena corta ondulada teñida de rubio platino.

Marilyn Monroe interpretando la canción Diamonds are a girl’s best friends en la película Los caballeros las prefieren rubias (1953).

En 1953, después de participar en películas de bajo presupuesto, la actriz tuvo un papel protagonista: Rose en Niágara. Y fue porque en aquel entonces presidente de la Twenty Century Fox, Darryl F. Zanuck, lo pidió.​ Así fue como Marilyn Monroe sustituyó a Anne Bancroft y consiguió críticas dispares: unos decían que no estaba a la altura del papel y otros quedaron eclipsados por su explosiva belleza. A modo de curiosidad, destacar que los famosos cuadros de Andy Warhol sobre Marilyn tienen como modelo una imagen promocional de esta película.

En diciembre de ese mismo año, Marilyn apareció en el número inaugural de Playboy, siendo por lo tanto la primera chica del mes de la revista. En la portada se reproducía una fotografía de la actriz con un vestido de escote pronunciado, que había suscitado críticas, pero el interior era aún más explosivo: como póster central se reproducía la fotografía Sueños dorados, donde Marilyn totalmente desnuda tendida de perfil sobre una sábana de raso mostraba sus medidas 94-58-92.​En realidad Marilyn no había posado expresamente para la revista: la imagen era de 1949, cuando ella era una desconocida de cabello más largo y oscuro, y se había tomado para un calendario. Pero Hugh Hefner compró los derechos justo a tiempo para explotar el creciente estrellato de la actriz.

La actriz protagonizó junto a Jane Russell la película Los caballeros las prefieren rubias (1953).​ Allí interpretó a Lorelei Lee, una cantante y bailarina. Su trabajo en este filme recibió buenas críticas y su interpretación del número musical “Diamonds Are a Girl’s Best Friends” se convirtió en un clásico de los musicales,​ siendo recreada décadas después por Madonna. En ese mismo año, Marilyn trabajó con Lauren Bacall y Betty Grable en How to Marry a Millionaire (Cómo casarse con un millonario). En esta comedia interpretó a Pola, una modelo que alquila junto a sus amigas un lujoso departamento con el objetivo de atraer acaudalados desprevenidos para poder casarse con alguno de ellos. La película obtuvo críticas positivas y buena recaudación, y nuevamente la actuación de Monroe recibió buenas reseñas.

En 1954 la actriz apareció en la película de Otto Preminger, River of No Return (Río sin retorno), junto a los actores Robert Mitchum, Rory Calhoun, Tommy Rettig y Murvyn Vye. Se trató de un wéstern en el que ella interpretó el papel de una cantante de saloon que conoce a un rudo vaquero, con el que vive distintas aventuras. La película obtuvo críticas negativas y no le fue bien financieramente.​ En ese mismo año actuó en There’s No Business Like Show Business (Luces de Candilejas), una comedia musical donde compartió escena con Ethel Merman, Donald O´Connor y Mitzy Gaynor. La película recibió críticas negativas y no tuvo una buena recaudación. Posteriormente rechazó filmar una película con Frank Sinatra por no estar conforme con el argumento de la misma y con el salario que recibiría. Esto hizo que el estudio para el que trabajaba la suspendiera durante un breve lapso temporal en el que permaneció alejada de la actuación, aunque realizó presentaciones como cantante en Japón para entretener a las tropas estadounidenses que se dirigían a la guerra de Corea.

Su muerte

El 5 de agosto de 1962, a las 4:55 de la madrugada, el jefe del departamento policial de Los Ángeles, Jack Clemmons, recibió una llamada inquietante. Su interlocutor era el doctor Greenson, psiquiatra de Marilyn Monroe, y el mensaje era claro: la actriz había muerto.

El policía fue el primero en llegar al lugar y encontró una serie de inconsistencias en los testimonios de los dos médicos y el ama de llaves, que además se mostraban muy nerviosos y se habían demorado sospechosamente en dar aviso a las autoridades. La escena de la muerte parecía arreglada, las sábanas cambiadas y limpias y el cuerpo había sido movido. Clemmons no dejó de notar que, a esa hora, la señora Murray estaba lavando ropa, lo que le causó gran sorpresa. Las livideces cadavéricas no coincidían con la postura por demás antinatural en que yacía el cuerpo. En principio tampoco había agua ni jarra ni vaso con que hubiera podido ingerir las pastillas, hecho que el oficial de la Policía les hizo notar a los médicos. Más tarde aparecería misteriosamente un vaso en la escena muy oportunamente para la llegada de otros policías y forenses. En las fotografías ya aparece el vaso que antes no estaba. La autopsia reveló que había fallecido por una sobredosis de barbitúricos.

Teniendo en cuenta que el informe de la autopsia calificó la causa de la muerte como un «probable suicidio» por falta de pruebas, muchos creen que fue asesinada. Los médicos Greenson y Engelberg le recetaban varios barbitúricos que pudieron acumularse en su organismo hasta alcanzar niveles peligrosos para la vida. Se cree que Marilyn falleció muchas horas antes de que se diera aviso a las autoridades y su habitación fue manipulada y organizada convenientemente antes del llamado. La hipótesis del suicidio distraería la atención sobre la posible responsabilidad de sus médicos personales en su deceso y los salvaría de cualquier imputación penal.

Euniece Murray, su ama de llaves, quien por cierto fue recomendada por el doctor Greenson para trabajar con Marilyn, fue entrevistada 23 años después y confirmó que aquella noche no conseguía dormir. Según su versión, se levantó y observó que las luces de la habitación de Monroe estaban encendidas, se encontró con la puerta cerrada con llave por dentro, por lo que tuvo que salir de la casa para observar por la ventana de la habitación a la mujer desnuda y sin vida sobre la cama. De inmediato telefoneó al doctor Greenson quien llegaría en compañía del doctor Engelberg hacia la medianoche o el inicio de la madrugada. Lo que hicieron los médicos y el ama de llaves en esas horas antes de avisar a la policía se desconoce. Según Greenson, estuvieron tratando de dar aviso primero a la Fox.

Tres días después de la muerte, Joe DiMaggio, su segundo esposo, realizó el funeral en privado.

Más que un objeto decorativo

La mirada masculina de la época nunca dejó descubrir sus verdaderos anhelos. El papel de la mujer, a pesar de los avances en derechos, seguía siendo de ciudadana de segunda. Marilyn intentaría por todos los medios lograr el reconocimiento que ella creía que se merecía. No consiguiendo pasar de ser más allá que el objeto de deseo de medio mundo, se dice que la actriz cayó en una “melancolía alegre”. El alcohol comenzaba a ser su mejor aliado. La bebida le serviría como pretexto de diversión y olvido.

Marilyn tenía miedo. Los fantasmas de un pasado con una madre con problemas mentales la acechaban en cualquier esquina. Monroe pensaba que podía convertirse en su madre. Su adicción iba en crescendo, así lo relatan sus compañeros de rodaje. Marilyn fue diagnosticada por su psiquiatra como neurótica, depresiva y compulsiva. Pasaba las noches sin dormir. Los papeles que interpretaba en el cine como belleza rubia amante de las fiestas y las copas se trasladaban de la ficción a su realidad cotidiana. Llegaba tarde a los rodajes y nadie parecía entender qué le pasaba. Sus problemas con la bebida comenzaron a hacer mella en su trabajo. Tras llegar a casa extenuada, no conseguía dormir, la ansiedad se apoderaba de sus noches. Fue entonces cuando recurrió a los tranquilizantes. Monroe, combinaba barbitúricos tras noches intensas de copas y glamour. El sueño de llegar al Star System de Hollywood se había convertido en su ¿pesadilla?

Belleza natural o ayuda del bisturí

Y como se da hasta el día de hoy, muchas mujeres por más bellas que sean se rinden ante el bisturí en búsqueda de “una perfección”, que siempre parece lejana. Marilyn no fue la excepción y pese a que su belleza era rutilante, las cirugías también formaron parte de su vida.

Antes del rodaje de la película “Las chicas del coro”, en 1948, Marilyn visitó al doctor Walter Taylor para mejorar su dentadura. El médico disminuyó el tamaño de los dientes delanteros de la actriz.

En 1950, Marilyn era una actriz más de las muchas que trabajaban en Hollywood; sin embargo, para mejorar su apariencia y de esta forma su posición, se sometió a una rinoplastia.

Este mismo año su agente Johnny Hyde organizó la operación para mejorar la forma de la nariz de la actriz. El trabajo fue perfecto y logró que Marilyn tuviera un bello perfil nasal.

La cirugía fue una rinoplastia de punta la cual remodela el cartílago blando y le da un aspecto más delgado a la punta y afila la forma de la cara.

Sin embargo, no terminaron ahí las operaciones de Marilyn. Años más tarde, el mismo doctor Hyde implantó una prótesis de silicona con forma de media luna en su mandíbula inferior para suavizar la línea de la barbilla.

La elevación del mentón con una prótesis es un método muy sencillo y efectivo para proporcionarle armonía estética a la cara, además, mejora la relación entre la nariz y el mentón.