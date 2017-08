La falsa grieta y el qualunquismo

El filósofo Gustavo Lambruschini advirtió a AIM que hay una falsa “grieta”, que no se prolongará más allá de las elecciones de medio término de octubre y luego continuará el “diálogo”. Ante ese diagnóstico afirmó que la tarea política es la misma que se prolonga durante demasiados años de “democracia”: hay que enterrar definitivamente al cadaver, i. e., al peronismo, que macabramente se reproduce también en las filas del PRO.

Las ideas dominantes son las de las clases dominantes.

Marx

Por arriba las Paso

Por arriba, como una imposición sistémica-burocrática más del Estado de clases, se acercan las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) -el invento personal de Cristina, Massa y del incombustible Randazzo (2009)- que se han vuelto un búmeran para el vasto zoológico que alberga las diferentes especies con que se exhibe el peronismo. Todo hace prever que las Paso-que fueron hechas con la complicidad de la Unión Cívica Radical (UCR) en beneficio principalmente de los KK- van a terminar favoreciendo estratégicamente a (Mauricio) Macri, ese engendro que como “hombre de paja” inventó inoportunamente Cristina: el monstruo armado de retazos de cadáveres (incluso de peronistas) adquiere vida propia y asesina a la mismísima Doctora Frankenstein.

División ficticia

Objetivamente el bloque de clase dominante se encuentra dividido. También, el así llamado “partido del orden”, i. e., el partido único del status quo, cuyas diferentes facciones compiten y rivalizan para la administración del orden establecido del Estado de clase. En fin, también es el caso de la prensa burguesa (v. g., Leuco vs. Víctor Hugo) y el de los que compiten en la hodierna Kulturkampf (v. g., Carta Abierta, Justicia Legitima, Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura… vs. Club Político Argentino, Colegio Público de Abogados, Campanella, Suar et alii).

Falsa “grieta”

Es necesario percibir con lucidez que se hallan divididos por una falsa “grieta”, o si quisiera ser más fiel a la metáfora geológica, por una estrecha grieta. A pesar del alboroto y los excesos verbales, no parece que avanzará más allá de algunas escaramuzas verbales, con “marchas y plazas” más o menos numerosas, o, de empeorar, incluso con un número por ahora incierto de contusos y apaleados. No parece fundado pronosticar una reedición de esas otras “grietas”, sí cruentas, como las que en otras épocas acontecieron en el país. Sin querer ser exhaustivos: la masacre de entrerrianos en las rebeliones jordanistas, la de indígenas en la Conquista del Desierto, la de la Guerra del Paraguay (i. e., entonces otra “provincia” más), las matanzas de la Semana Trágica y la Patagonia Rebelde y la represión también “yrigoyenista” de La Forestal, los bombardeos a los obreros congregados en la Plaza de Mayo y los fusilamientos de José León Suárez, en fin, el genocidio perpetrado por la Triple A del peronismo y los grupos de tareas del Proceso encabezados por la policía, el Partido Militar con la bendición del Partido de Dios. Entonces aparecía el Partido Militar y aparecían los Remington, los revólveres Colt, las ametralladoras Gatling, los cañones Krupp, y luego, durante la primera “década infame”, las picanas y las variadas técnicas de tortura y desaparición. Dicho más rigurosamente: por el hodierno carácter que reviste la actual lucha de clase, no parece que Leviathan, i. e., el Estado, se vea en la necesidad de mostrar su auténtica cara, la terrorista. La actual es a todas luces una grieta democrática…, pues el “genocidio” no es ya más político sino social.

Así pues, parece sensato pronosticar que por necesidad del funcionamiento del Congreso y por los consejos apostólicos del Santo Padre Romano, dicha grieta no se prolongará más allá de las elecciones de medio término de octubre y luego continuará el “diálogo”, i. e., se ensanchará más que nunca la “amplia avenida del medio”, por ahora y hasta entonces al parecer intransitable. El “helicóptero destituyente”, con que unos y otros buscan meter miedo a los ingenuos, es un ridículo espantapájaros, que no espanta ni a niñitos ni a pajarones.

PRO vs. PJ.

La falsa grieta, la grieta aparente, la acaudillan dos personificaciones que encabezan y representan, no sólo dos facciones del Partido del Orden, sino dos multimillonarios, dos alas de la burguesía, Mauricio y Cristina (Fernández de Kirchner). Según su autocomprensión y sus dichos, la una representa el “pasado”, el otro, el “cambio”; la una representa la “izquierda” (i. e., el ¡PJ!), el otro, la “derecha” (i. e., los Ceos con el condimento “republicano y democrático” del “progresismo”). Tampoco conviene confundirse con los insultos que se intercambian: ni Macri es la dictadura, ni la Argentina pingüina era o se encaminaba a Venezuela (algo estructuralmente imposible). No hay que confundir en la taxonomía teórico-política ni al bonapartismo (farsesco) de los KK, ni al conservadurismo popular de Macri (o, como se dice con sarcasmo, el “populismo de buenos modales”).[1]

La división burguesa y de la burocracia sindical

Lo cierto que subyace al carnaval de las mascaritas, es que la burguesía como poder real sí está dividida. El “círculo rojo” (Mauricio dixit) o los “dueños de la pelota” (Cristina dixit) sí están enfrentados a causa de la política económica, que es la que en definitiva les importa, pues es la que fija la tasa de ganancia, con que se revaloriza el capital, y a la que los polémicos agentes de la “grieta” (v. g., el “rojo” de Kicillof vs. el “neoliberal” Dujovne) se empeñan en disimular y en ignorar.

Por un lado, están los burgueses que estuvieron con Scioli o con Massa hasta el último momento, esos que según Macri lo consideran un “pelotudo”, esos “empresarios prebendarios y mafiosos”, incapaces de competir en el mercado mundial del capitalismo y que “viven de la teta del Estado”, los industriales que se quejan de las “importaciones” y veranean en Punta del Este gracias al subsidio de los “alimentos baratos” de la burguesía agraria, la burguesía comercial del ahora 12 que trasladaba la inflación a los precios, la burguesía de los “servicios” que se beneficiaban con que todos querían sacarse de encima los papeles pintados que emitía irresponsablemente Cristina, y sobre todo, los que se quejan de la falta de un “tipo de cambio competitivo” y de la “apreciación del peso”, i. e., los que quieren que la devaluación la paguen “los conocidos de siempre”…

Por el otro lado, está la burguesía que gusta llamarse de los “emprendedores”, la que sí puede competir en el mercado mundial del capitalismo aun con el dólar barato, la burguesía agraria y las industrias ligadas a la “oligarquía vacuna” de los “piquetes de la abundancia” (a las que “le sacaron el pie de encima”), las siempre beneficiadas y políticamente indiferentes petroleras y mineras, y sobre todo, el capital financiero, esos que según Cristina se la llevaron en pala durante la “década ganada” y que ahora han encontrado un nuevo negocio, reeditando el “endeudamiento bueno” y la “bicicleta financiera”, i. e., los que ganaron 10 por ciento en dólares en quince meses… Las voces prudentes y los agoreros atrabiliarios profetizan que quedan fuera y sobran millones…, pero se abstienen de aclarar con honestidad de la sociedad capitalista.

También la burocracia sindical se halla sumada a la farsa de la grieta. Los más combativos entre los burócratas son los corruptos y cómplices de la corrupción KK, Yasky y Baradel, no sólo por ser impúdicos aplaudidores y reidores en la década ganada, sino que saben que son los culpabilizados por el trajinado “déficit fiscal”; no son muchos más los “gremios” (en el sentido medieval) que se hallan afiliados al “club del helicóptero” (la UOM, etc.). Más prudentes y cautelosos se muestran, en cambio, los peronistas, según se vea, más o menos “traidores” al sepultado gobierno “nacional y popular”, v. g., el triunvirato de la CGT y ni qué decir de “los gordos”. “Luisito” Barrionuevo y el “Negro” Moyano han sabido y sabrán en el futuro cómo comportarse. Más o menos enfrentados a éstos, se encuentra la veterana y legendaria “62 Organizaciones Peronistas” del extinto Momo Venegas y los recientemente integrados Cloro Lingeri, Gerardo Martínez, Ricardo Pignanelli, antiguos regalones de Cristina y actuales regalones de Macri, los odiados “traidores de la causa nacional y popular”. En síntesis, el PJ quiere el Estado como botín y coto de caza para sus saqueos; los Ceos para hacer buenos negocios en las/sus empresas capitalistas. Sólo los crédulos KK, más o menos tontos, pueden creer, al decir de Néstor, en el Estado bueno, el capitalismo serio y la burguesía nacional. Sólo los crédulos en la ortodoxia capitalista pueden creer en la tontería de que Macri destruirá o reformará el Estado.

¿Y los de abajo?

Ahora bien ¿qué pasa con “los de abajo”? ¿Qué piensan, qué dicen, qué harán social y políticamente, cómo votarán en las Paso y luego en las elecciones de medio término? ¿Qué pasa con el consolidado sector social que debe entenderse rigurosamente como lumpen, esa escoria social y política del capitalismo y del Estado de clase? ¿Qué pasa con esos que el clero y los “sociólogos” de la burguesía gustan llamar “pobres”? ¿Qué pasa con el consolidado proletariado empleado en negro, los desempleados, los jubilados? ¿Qué pasa con las autodenominadas “clases medias” que son indiferentes a la “grieta” y les gustaría un “país normal” que transitara por una “amplia avenida del medio”? ¿Qué pasa con esa “juventud” más o menos derrotista y desesperada, que no piensa en el futuro, pues sospecha que no lo tiene, de seguir todo por este camino? ¿Cómo explicar el qualunquismo de las víctimas? ¿Cómo explicar y sobre todo comprender el retroceso que llevó a la Argentina, el país más politizado de América, a la así llamada anti-política?

En una palabra: ¿”los de abajo” tienen consciencia de la estructura capitalista dependiente del país y de la necesidad de actuar políticamente en consecuencia, o creen en soluciones individuales, más o menos mágicas y religiosas, fantásticamente oriundas de un Estado sorprendentemente “bueno”? La respuesta es evidente: el partido político del Estado de clases más votado es el Partido de Dios, i. e., el del Santo Padre Francisco y sus secuaces, el clero, los curitas de la Teología política de la “pobreza” y los movimientos sociales de la “economía popular” (el célebre Triunvirato de San Cayetano), ante el que se arrodillan con beatería tanto el PRO como el PJ.

La tarea del proletariado

Como hace un siglo se dijo programáticamente: al proletariado la consciencia le viene de afuera, i. e., necesita pasar del ser-en-sí al ser-para-sí. De modo que la tarea política es la misma que se prolonga durante demasiados años de “democracia”: hay que enterrar definitivamente al cadaver, i. e., al peronismo, que macabramente se reproduce también en las filas del PRO.

Repitamos otra vez más esa pregunta entre metafísica e histórica: ¿qué es el peronismo? Para no enredarnos otra vez, respondamos intuitivamente, dejando de lado a Juan Domingo Perón y a Eva. El peronismo es Chavela y el Brujo, el Turco y Zulema, Duhalde y Chiche, Néstor y Cristina. ¿Sigue la lista? Hay dudas, pero, como se sabe, los operativos de seducción y de cortejo entre el PJ y Macri se hunden desde hace mucho (desde 2002 con Duhalde) en la noche de los tiempos, y ahora se nos presenta la carismática y glamorosa pareja de Mauricio y Juliana…

Así pues, lo que sí es difícil de prever, es qué éxito electoral tendrá en la clase trabajadora y los jóvenes (no así en el lumpen) este engaño o esta estafa de la grieta, i. e., hasta qué punto resultarán creíbles para las víctimas de los que se fueron y de los que están, los discursos ideológicos de los que disputan por administrar el Partido del Orden y el Estado de clases. Constatamos a diario que la prensa burguesa y sus “operativos de prensa”, que busca reducir todo el juego a la provincia de Buenos Aires, oculta que el “inflado” Randazzo (inflado por Cambiemos y sobre todo por el Vaticano) no tiene muchos más votos que el FIT.

[1] Raro “neoliberalismo del ajustador serial” que aumentó de manera “populista” el tamaño del Estado 25%, el gasto público y el déficit.