Entre Ríos plantea la necesidad de generar “más recursos para repartir”

A raíz de la demanda que presentó la provincia de Buenos Aires ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reclamo del fondo del conurbano, el fiscal de Estado de la provincia, Julio Rodríguez Signes, sostuvo en referencia a que: “Se está preparando la estrategia de defensa y de ataque de la provincia y está previsto, no solamente por Entre Ríos sino también por el resto de las provincias, el reclamo de las demás deudas. Además de discutir un nuevo régimen de coparticipación, considero que este tema se resuelve con recursos, pero si el país no genera crecimiento es difícil que se pueda resolver con una nueva ley de coparticipación, porque si no hay recursos para repartir no sirve de nada”.

En la reunión llevada a cabo el jueves pasado en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, los gobernadores justicialistas y fiscales de Estado de todo el país evaluaron y analizaron distintas alternativas procesales para plantear la demanda que hace la provincia de Buenos Aires en la Corte Suprema de la Nación por el fondo histórico de reparación del conurbano bonaerense. Allí surgió la necesidad de pedir una audiencia ante la Corte: “fue un pedido político a la cabeza del Poder Judicial más que una instancia procesal en el juicio que inició la provincia de Buenos Aires. Procesalmente las provincias están notificadas de la demanda, por lo tanto la Corte corrió traslado y están corriendo los plazos para contestar la demanda, el cual vence el 26 de septiembre. Este pedido de los gobernadores no interrumpe el plazo para contestar la demanda”, sostuvo el funcionario.

En esta línea Rodríguez Signes estimó que en caso de producirse esa audiencia entre la Corte y los mandatarios provinciales “expresarán la necesidad de que este tema se resuelva en el ámbito del Congreso, del Poder Ejecutivo nacional y las Legislaturas provinciales con un nuevo esquema de coparticipación” y explicitó que “será a título de que los gobernadores expongan sin pretender que los jueces manifiesten una opinión, ya que está claro que no lo pueden hacer porque sería un prejuzgamiento”.

Ante un fallo adverso, el fiscal de Estado sostuvo que: “La provincia tiene posibilidad de realizar otro reclamo. Lo que se está evaluando no es solamente el 10 por ciento del fondo del conurbano, porque la misma ley del impuesto a las ganancias establece una asignación específica para el Anses del 20 por ciento. Del impuesto a las ganancias que se recauda este año, se detrae el 20 por ciento con destino al Anses, luego el 10 por ciento del fondo de conurbano, luego un 4 por ciento para un fondo de infraestructura y finalmente un 2 por ciento para ATN; y el resto que es el 64 por ciento, entra al régimen de coparticipación. Lo que decimos las provincias es que, si vamos a discutir el 10 por ciento, vamos a discutir todo: con el 20 por ciento del Anses también, con lo cual el gobierno nacional tendrá que afrontar ese problema también”.

Rodríguez Signes concluyó que: “Cuando la Corte dictó sentencia dándole la razón a Santa Fe y San Luis por la cuestión de la coparticipación intimó al Congreso y al Poder Ejecutivo Nacional a la discusión de nuevo régimen de coparticipación. Pero considero que este tema se resuelve con recursos, pero los contribuyente no quieren más presión tributaria y entones por la vía del aumento de impuesto no puede ir; al gobierno nacional no le sobran los recursos y hay déficit por eso apelan al endeudamiento; a su vez ninguna provincia ni municipio está en condiciones de ceder nada, entonces es un problema que no hay forma de resolver y que preocupa a todos porque si el país no genera crecimiento es difícil que se pueda resolver con una nueva ley de coparticipación, porque si no hay recursos para repartir no sirve de nada”.