La importancia de consultar un nutricionista

Desde 1974, el 11 de agosto se festeja el Día del Nutricionista, en toda Latinoamérica, en conmemoración del nacimiento del doctor Pedro Escudero, médico argentino, pionero de la nutrición, registró AIM. El nutricionista es un profesional especializado en las propiedades y características de los alimentos y su interacción con el hombre en salud y enfermedad.

El 11 de agosto se celebra el Día Internacional de los Profesionales Nutricionistas en toda Latinoamérica, en conmemoración del nacimiento del doctor Pedro Escudero, pionero del estudio de la nutrición.

Los nutricionistas tienen como principal desafío educar a la población sobre los buenos hábitos alimenticios para evitar crecimiento de patologías como la desnutrición, diabetes e hipertensión arterial.

Es un profesional especializado en las propiedades y características de los alimentos y su interacción con el hombre en salud y enfermedad. Siendo capaz de diagnosticar e intervenir los problemas de salud pública en el ámbito de la nutrición y alimentación, de modo de prevenir, pesquisar y tratar a personas y/o grupos durante las diferentes etapas de la vida. Aplica las bases teóricas y prácticas del manejo de inocuidad para la producción de alimentos seguros y saludables. Evalúa y diagnostica el estado nutricional para realizar intervenciones dietéticas-nutricionales a personas con diferentes enfermedades en base a los cambios fisiopatológicos y bioquímicos de cada condición.

El campo laboral del nutricionista en los últimos tiempos creció considerablemente, actualmente existen varias áreas en las que se puede desempeñar el profesional nutricionista, puede abarcar la atención clínica dirigida a la atención de patologías, el ámbito social que abarca la información y socialización de una buena nutrición y trabajar en diferentes programas de salud.

La nutrición es uno de los pilares de la salud y el desarrollo. En personas de todas las edades una nutrición mejor permite reforzar el sistema inmunitario, contraer menos enfermedades y gozar de una salud más robusta.

Los niños sanos aprenden mejor. La gente sana es más fuerte, más productiva y está en mejores condiciones de romper el ciclo de pobreza y desarrollar al máximo su potencial.

Uno de los principales problemas que suele presentarse a falta de una nutrición correcta es la desnutrición, que principalmente afecta a niños menores a cinco años provocando daños irreversibles en su capacidad metal, crecimiento y desarrollo normal.

Para cumplir una dieta adecuada se deben consumir los tres grupos de alimentos los formadores, energéticos, protectores que son frutas, verduras, se debe evitar las grasas, disminuir la cantidad de azúcar y regular el consumo de la sal, además una buena dieta va acompañada de bastante líquido.

¿Porqué debo ir a un nutricionista?

Existe mucha desinformación respecto a cómo debemos alimentarnos. Recurrir a un profesional de la nutrición puede ser de gran ayuda en múltiples casos y puedes necesitar su consejo por muchos motivos.

Ser nutricionista no se trata solo de una profesión estética. A los profesionales de la nutrición no solo nos atañe el control de peso, sino la recuperación de la salud de todos aquellos que acuden a nuestra consulta por diversos motivos, entre los que se encuentran enfermedades (diabetes, hipertensión, celiaquía, y un largo etcétera) o simplemente la intención de la persona de sentirse mejor. Esto incluye por supuesto el tratamiento de sobrepeso y obesidad, pero desde el punto de vista de contribuir a superar la enfermedad, y no necesariamente como una forma de lucir mejor.

La función principal del Nutricionista es mejorar la calidad de vida de las personas.

Es increíble lo popular que se ha vuelto encontrar letreros improvisados en las farmacias, herbolarios o tiendas de suplementos ofreciendo consulta nutricional o dietista para solventar los problemas de peso que los clientes pudieran tener, muchas veces de forma gratuita.

Cuando un profesional ofrece sus servicios de forma gratuita, no solo le está quitando valor a su trabajo y al trabajo del resto de profesionales, sino que probablemente todo lo que ofrezca sea una dieta prefabricada que fotocopia a cada paciente, sin tener en cuenta sus necesidades. Con esto, no solo está perjudicando su trabajo sino que, más importante aún, perjudica a los pacientes. Los nutricionistas saben que cada persona es distinta, con necesidades y requerimientos distintos, y nuestro trabajo se orienta a dar un tratamiento individualizado para lograr el mejor resultado posible. Siempre ee necesita un tiempo para entrevistar y conocer las necesidades y características de cada paciente. Luego esta información la complementamos con los datos de salud que sean necesarios (análisis de sangre, mediciones antropométricas, etc), para a partir de ahí comenzar a diseñar un plan de alimentación. De esta forma se garantiza que el tratamiento está tomando en cuenta la situación individual de cada persona.

La salud es un tema que nos tenemos que tomar en serio.

Algunos Tips Nutricionales:

Ordenar los horarios: No dejar pasar más de tres horas sin comer “algo”.

Comer poco, no repetir: en el caso de la mujer hacerlo en un plato de postre. Sólo es libre la fruta y la ensalada con poco aceite.

Comer despacio: masticar bien. Esto ayuda a percibir la saciedad antes de querer repetir.

Tomar abundante líquido a lo largo del día.

Evitar las calorías vacías: Es decir los líquidos que tienen calorías y engordan pero no dan saciedad.

Moverse más: Hacer un mínimo de 20 minutos por día o 50 3 veces por semana.

Procurar elegir los alimentos de menor valor calórico. Según lista que les adjunto.

Hacer 1 día por semana frutas y verduras: Este día puede consumir líquidos, incluso leche descremada, gelatina light, pero comer solo vegetales crudos o cocidos.

Bajar de peso con moderación evita la recaída (siempre en casos de sobrepeso, claro): Los niños obesos 500 grs por mes; adolescentes: 1 kg. Por mes y los jóvenes y adultos hasta 2 kg. Por mes.

Pesarse sólo 1 vez por semana: Hacerlo más seguido puede inducir a frustraciones injustificadas.