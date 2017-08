Los hombres que beben cerveza son mejores amantes

Algo va mal en esta sociedad nuestra. No digo que se repriman la naturaleza, pero heloupara estos fines existe un lugar llamado baño. Sin embargo el lamentable espectáculo se repite en cualquier barrio de la ciudad pasada cierta hora de la noche, de hecho días atrás en Palermo viejo me tocó asistir sin haberlo pedido a la muerte lenta de un pobre ficus ahogado por la incontinencia de un hombre de 40 años en chupines y zapato en punta, mientras su novia lo esperaba entre la multitud de bebedores callejeros. Los modernos están perdiendo la elegancia.

La única razón por la que podría perdonarlos, y a la industria cervecera, es porque al parecer la bendita bebida beneficia la sexualidad masculina. Un estudio publicado en la European Journal of Epidemiology sostiene que la cerveza aumenta la resistencia sexual de los hombres y los convierte en “mejores” amantes, básicamente porque combate la impotencia, la eyaculación precoz y les otorga más resistencia en el momento del acto. No es poca cosa, ¿no?…

“Beber cerveza con cierta regularidad ayuda a reducir la eyaculación precoz” confirmaba la sexóloga Kat Van Kirk en su último libro The Married Sex Solution: A Realistic Guide to Saving Your Sex Life. Es muy probable. Además de hidratos de carbono, vitaminas, fibras, proteínas y minerales como el silicio, potasio, magnesio y sodio, el lúpulo contiene gran cantidad de fitotesgrogenos u hormonas de origen vegetal, como el poderoso 8-prenilnaringenina (8-PN) que ayudan a esos fines especìficos. Respecto de la resistencia, según una investigación quienes consumían cerveza negra o tostada en dosis lógicas podrían reducir hasta un 31 por ciento el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular, esto debido a que los extractos de malta y lúpulo usados en su elaboración contienen niveles de hierro más alto, confirma otro ensayo divulgado tiempos atrás en el Journal of the Science of Food and Agriculture,

La cuestión es que o los bares agregan mingitorios en sus baños o pocos gozarán del beneficio sexual, pues no hay cosa más deserotizante que alguien incapaz de contenerse, en todo sentido.

La Nación, Bs As.-