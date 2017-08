En Paraná exigieron la aparición con vida de Santiago Maldonado y la renuncia de Patricia Bullrich

Organizaciones sociales, de derechos humanos y partidos políticos se concentraron este viernes en la plaza 1 de Mayo de Paraná para exigir al Gobierno nacional la aparición con vida de Santiago Maldonado, el joven que se encuentra desaparecido desde el 1 de agosto tras la represión de la Gendarmería a la comunidad mapuche de Cushamen, en Chubut. Hubo pedidos de renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, registró AIM.

Organizaciones políticas se congregaron en la plaza 1 de mayo en el marco de la jornada convocada nacionalmente para exigir al presidente, Mauricio Macri, y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “la inmediata aparición con vida de Santiago Maldonado y la investigación a fondo de los hechos represivos acontecidos en Pu Lof en Resistencia Cushamen y el apartamiento de la misma del juez Otranto y la Gendarmería Nacional”.

Maldonado desapareció el 1 de agosto luego de que la policía provincial y la Gendarmería nacional invadieran las tierras de la comunidad y quemaran todas sus pertenencias en un operativo llevado adelante con cien uniformados que cargaron contra los habitantes del pueblo mapuche, ubicado al noroeste de la provincia de Chubut, a cien kilómetros al sur de El Bolsón.

En el documento firmado por más de 60 organizaciones y leído durante el acto señalaron que “los relatos de los miembros de la comunidad mapuche, dueños ancestrales de las tierras en disputa, distan mucho de las afirmaciones vertidas por la ministra de Seguridad, quien no reconoce que Santiago haya estado presente en los momentos de los hechos represivos y mintió sobre los rastrillajes posteriores realizados en los campos, que buscaban dar con su paradero”.

Inclusive, afirmaron que “todos los presentes no sólo reconocen la presencia de Santiago durante el avance de Gendarmería Nacional” sino que concuerdan que “él mismo fue víctima directa de la represión ya que fue rodeado, golpeado y detenido por la fuerza de seguridad”.

Frente a esa situación alertaron sobre la existencia de “una clara intencionalidad de esconder la verdad sobre lo sucedido el 1 de agosto y sobre el paradero de Santiago, así como confundir o directamente mentir sobre el reclamo histórico que vienen realizando los habitantes de la comunidad Mapuche en el sur de nuestro país”.

Los manifestantes expresaron que el tratamiento que el gobierno de Macri da a los hechos y “las falsas afirmaciones repetidas en cadena por funcionarios o candidatos de Cambiemos, que ponen en duda la presencia en el momento y el lugar de Santiago”, son comparables a la frase de dictador Jorge Videla sobre que los desaparecidos “no están ni vivos ni muertos”.

Piérola: “Vienen por otra Campaña del desierto”

La integrante de la Asociación de ex presos y exiliados de Entre Ríos “La Solapa”, María Luz Piérola, fustigó con dureza al Gobierno nacional y advirtió: “Éstos no van a parar si nosotros no nos ponemos firmes y realmente no nos unimos (porque) acá vienen por otra Campaña del desierto por otra Patagonia rebelde”.

La dirigente de derechos humanos sostuvo que “la avaricia de estas personas no tiene límites y realmente la vida de Santiago tiene que ser bandera para nosotros no podemos permitir nunca más esto porque a partir de todas estas situaciones donde ya es una bisagra en las violaciones de Derechos Humanos” y sostuvo que “éstos vienen por la flexibilización laboral por sacarnos las tierras por quedarse con todo, acá vienen por todo”.

Piérola le puso condimento electoral a su discurso al considerar que “la elección es una estrategia para que le digamos no a este ajuste, no a estas políticas neoliberales, no a la muerte y a las políticas fascistas del neoliberalismo” y, ante la presencia de una mayoría de militantes afines al kirchnerismo, planteó a los presentes la necesidad de “aprender que, de una vez por todas, donde nosotros tuvimos 12 años de una década ganada, donde en los últimos tiempos pensamos que nunca lo íbamos a perder, se pierde compañeros; se pierden las conquistas y nosotros no podemos permitir que se pierda ni una vida y un derecho de esta sociedad Argentina”.

El MST pidió “aparición con vida, renuncia de Bullrich y derogación de la Ley Antiterrorista”

“Nos parece fundamental poder estar en la calle en el unidad, repudiando la represión, la desaparición de personas en democracia y diciendo que hay un responsable claro, que es el estado de la mano de la Gendarmería y de la mano de Bullrich”, dijo Nadia Burgos, militante del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).

Burgos planteó como prioridad la aparición con vida de Santiago Maldonado y también reclamó la renuncia de Patricia Bullrich y la derogación de la Ley antiterrorista, “que posibilita este tipo de operativos”.

“Acá lo que hay es una persecución concreta a quienes luchan por los territorios quienes luchan contra el extractivismo y es una pelea que está dando el pueblo mapuche y un montón de compañeras y compañeros en el sur y que también la damos en los distintos lugares del país. Por eso no es casualidad de que hayan venido a Gualeguaychú con una excusa de que Santiago estaba ahí, hayan hecho operativos totalmente ilegales en horarios de la noche en barrios ecológicos, que son una resistencia a la lucha contra el saqueo y la contaminación”, señaló la militante de izquierda, que se mostró sorprendida por las palabras de subjefe de policía de Gualeguaychú, Cristian Ormaechea, “diciendo que en el barrio ecológico había por lo menos 14 Santiagos Maldonados (sic), que eran todos iguales y que la verdad que no sabía ni estaban haciendo las investigaciones pero que todo indicaba que él no estaba ahí”.

Por eso desde el MST también exigieron de Ormaechea y del ministro de Gobierno de Entre Ríos, Mauro Urribarri, “porque la verdad que estos operativos es en adelante sin ningún indicio de verídico de que Santiago estaba en la provincia es alarmante y es una muestra de cómo se utilizan los estamentos del Estado para perseguir a quienes luchamos y resistimos el ajuste y el saqueo. Necesitamos ponerle un freno y por eso nos movilizamos sin olvidar a Julio López, a Luciano Arruga y a Nadia Rojas, que también está desaparecida y que estaba bajo la tutela del Estado cuando fue por segunda vez desaparecida”.

Agmer Paraná pidió “basta de represión a los trabajadores y el pueblo”

En tanto, desde la seccional Paraná de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), seccional Paraná, denunciaron “la avanzada represiva contra los trabajadores y el pueblo que lucha” y tras exigir la “urgente aparición con vida y en libertad de Santiago Maldonado; secuestrado y golpeado por las fuerzas de la Gendarmería”, hicieron responsable de su integridad física al gobierno de Macri y a la ministra Bullrich.

Asimismo, repudiaron la feroz represión sufrida en Tucumán el lunes pasado por trabajadores desocupados que marchaban “contra el hambre, la desocupación y la miseria” y la situación que se dio en el barrio Toba, en Rosario, con otro hecho de represión contra decenas de familias de originarios.

“Una vez más, el modelo de entrega, ajuste, exclusión, desocupación y hambre llega de la mano de la escalada represiva contra la resistencia popular. Los discursos de Esteban Bullrich celebrando un pibe preso cada día; de Patricia Bullrich negando la represión y la promoción de Oscar Aguad a Defensa son funcionales a esta escalada”, reclamaron.