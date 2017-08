Día internacional del animal sin hogar

El tercer sábado de agosto desde el año 1992, Isar (International Society for Animal Right) celebra el Día Internacional del Animal Sin Hogar, registró AIM. Su fin es promover nuevas campañas, programas e ideas para la solución a la superpoblación de animales de compañía en condición de calle. Organizaciones de todo mundo se reúnen este día para aumentar la concienciación sobre este tema.

Los vemos a diario, por la calle, deambulando, ojitos tristes, miradas perdidas como buscando en cada uno de los que pasan a su lado al dueño que ya no está, que los dejó a su suerte, que los abandonó. Ellos no saben de abandonos y mentiras, ellos no saben de cambios de casa, de traslados de ciudades ni siquiera de separaciones entre familias. Ellos sólo saben que sus dueños ya no están y que a pesar de buscar no los encuentran. Algún que otro ser humano se lo cruza y entonces se produce el milagro y tal vez le da un hogar; entonces se renueva su confianza hacia la gente; pasan entonces a ser amigos de cuatro patas…pero quedan tantos de los otros, de esos que hoy recordamos. ¿Recordamos? ¿Conmemoramos? ¿Celebramos? Desde ya que la tristeza y el abandono no se celebran, son graves faltas hacia otros seres más débiles, nuestros mejores amigos, faltas de humanidad, de compasión y de fidelidad hacia los más débiles que esperan de nosotros tan sólo un cariño y un poco de alimento. Necesitan tan poco y nos dan tanto a cambio.

Por ello, el Día Internacional del Animal Sin Hogar se incluyen actividades como jornadas de adopción, días de clínica veterinaria, bendición de animales, charlas en colegios veterinarios, seminarios y exposiciones, recolectas benéficas, programas especiales en radio y televisión, vigilias, entre otras tantas.

La concentración de actividades favor de los animales callejeros, a nivel mundial en un solo día, representa una gran oportunidad de llamar la atención de medios de comunicación y entes gubernamentales a atender el problema con seriedad e involucrar recursos para la acogida y tratamiento de los animales sin hogar.

Adopta, cuida, esteriliza

La sobrepoblación de animales de compañía y el abandono son la principal causa del abarrotamiento de los refugios y de la desgracia de millares de perros y gatos al año. Pero podemos manejarlo, con tres sencillos pasos: adoptar, cuidar, esterilizar.

También puedes hacer mucho por los animales sin hogar uniéndote como voluntario en un refugio de perros y/o gatos.

En Paraná, asociación como Amor Animal Paraná, Huellitas, entre otras, se dedican a ayudar a los callejeritos, buscan gente que brinden hogares de tránsito, nuevas familias para adoptar algún perro o gato sin casa, etc.

También se puede colaborar escribiendo a los medios o en redes sociales sobre animales que necesitan hogar y conversando con la gente sobre la importancia de esterilizar a machos y hembras, e insistir que la tenencia responsable es la única manera de evitar el sufrimiento y la muerte de animales en las calles, refugios eutanásicos o antirrábicos de nuestros países.

Cuidar a tu mascota, es cuidar a los tuyos…

La adopción de mascotas es una responsabilidad. Ellos merecen afecto, cuidados y la protección necesaria para su bienestar, el de su entorno familiar y el de la comunidad a la que pertenecen.

Tenencia responsable de animales: “la condición por la cual una persona tenedora de un animal, asume la obligación de procurarle una adecuada provisión de alimentos, vivienda, contención, atención de la salud y buen trato durante toda la vida, evitando asimismo el riesgo que pudiere generar como potencial agresor o transmisor de enfermedades a la población humana, animal y al medio ambiente”.

Vacunar anualmente y desparasitar cada 6 meses con antiparasitarios de amplio espectro, de esta manera se previenen enfermedades propias de las mascotas, así como las transmitidas a las personas (zoonosis). La vacunación antirrábica es obligatoria por ley.

Alimentación adecuada: el alimento balanceado es lo más recomendable ya que equilibra todos los nutrientes necesarios.

Es importante entregarle afecto y un espacio de desarrollo adecuado. Compartir espacios de juego, afectos y hábitos familiares. De esta manera se fomenta la confianza de las animales.

Mantener limpia a la mascota, tanto como el lugar donde habita y los recipientes que utiliza para alimentarse. Recoger sus deposiciones. No olvidar suministrarle agua en abundancia. Se deben higienizar como mucho una vez al mes, ya que su piel presenta secreciones necesarias para la salud de su cuerpo.

Llevarlo en forma periódica al veterinario para mantener un adecuado estado de salud.

Aplicar productos para la prevención de pulgas y garrapatas cada 30-45 días. No sólo evita éstas patologías sino también la transmisión de parásitos internos.

Los propietarios no deben permitir que sus mascotas deambulen sueltas. Éstas siempre deben estar acompañadas por su dueño y éste lo debe llevar sujeto con correa, y bozal en el caso de perros agresivos.

En el caso de las hembras en celo, se debe evitar que salgan de sus hogares.