El dólar cambiemos

Asoma nuevamente el dólar Cambiemos tras las elecciones primarias de ayer. Mauricio Macri dio una pista ayer en sus declaraciones tras el exitoso balance del día electoral con su expectativa de que el dólar baje “pero no demasiado” para no afectar a los exportadores.

El Banco Central dejará de vender dólares, retornará el “tipo de cambio flotante” pero en función a lo dicho por el presidente, hay que descartar que vuelva a los 16,43, el valor del día previo al lanzamiento de Cristina de Kirchner como candidata en Provincia de Buenos Aires. El nuevo dólar Cambiemos se ubicaría más cerca de los 17 -17,50 pesos habiendo ya desaparecido el fantasma de un amplio triunfo de Cristina en. La lectura a nivel nacional de las Paso alienta el optimismo.

Lo auspicioso vendrá por el lado de los bonos y las acciones, también sacudidos desde el 24 de junio, cuando se confirmó el lanzamiento de Cristina de Kirchner en PBA. El bono a 100 años, el de los bisnietos, podría tener una suba de tres dólares desde su u$S 92,40 del cierre del viernes. Desde allí para abajo en años de vencimiento de los papeles irá en sintonía. Volverá el oxígeno al Merval con empresas que en paralelo ya venían mostrando resultados positivos en sus balances.

¿Importa la paridad final en PBA al mercado? No demasiado. Si bien la amplia diferencia de 5 puntos existente al arranque del escrutinio se fue esfumando, el traslado a octubre de los números de ayer favorece a Esteban Bullrich. Es que primará el voto útil en desmedro de Sergio Massa a sabiendas de que ya no ingresará como senador en PBA. A lo sumo podría observarse un corte de boletas en 1País para conservar chances en la carrera de Diputados. En definitiva, el fantasma para los mercados que representaba Cristina, no pudo ayer con el ex ministro de Educación, en el terreno más fértil del kirchnerismo.

Lo más relevante para la economía además pasa por el impulso que tienen a futuro las reformas del gobierno. Es otra lectura que harán mercados. La suba de tarifas en el conurbano no fue tan cara en términos de votos. Tampoco los errores en implementación. Y a partir del 10 de diciembre el gobierno podrá mostrar más apoyo a las mismas en Diputados y Senadores. La marcha de la economía jugará cada día que pase más a favor al gobierno. En las próximas horas llega al país el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. Es otro apoyo que no se hubiera dado si no existiera la certeza de que el gobierno de Macri tiene todo alineado para que las actuales políticas y acercamientos pro mercado se sostengan con el paso de los años. La duda de Msci, la entidad que postergó un año el ascenso del país a la liga de los “emergentes”, puede quedar atrás con la elección de ayer y lo que se avizora en octubre. De corto plazo, en lo económico, se viene la presentación del Presupuesto 2018 el 15 de septiembre. Tiene un agregado clave: la reforma fiscal en provincias que pone fin al despilfarro y boom de empleados públicos.

Más creíble ahora asoma la posibilidad de que se instale una reforma tributaria en 2018. Y que Mauricio Macri extienda su mandato hasta el 2023.

Fuente: Ámbito