Inauguraron en Paraná un centro de recepción de residuos tecnológicos

La municipalidad de Paraná inauguró esta mañana el Centro Municipal de Recepción y Transferencia de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (Raees), que está ubicado en Churruarín 2.444. El acto fue encabezado por el intendente Sergio Varisco, acompañado por funcionarios del área de Medio Ambiente.

Acudieron además el secretario General y de Derechos Humanos, Eduardo Solari y la subsecretaria de Ambiente Sustentable, Rosa Hojman.

Varisco agradeció “la presencia, el trabajo y la responsabilidad puesta de manifiesto por parte de la Subsecretaría de Ambiente Sustentable. Este es un día de realizaciones y felicito esta concreción por toda la tenacidad que puso Rosa Hojman. Recuerdo cuando fuimos a Buenos Aires y frente al Autódromo Juan y Oscar Gálvez firmamos con la ONG Centro Basura Cero el convenio para permitir esto inédito de contar en la ciudad de Paraná con el tratamiento de los residuos eléctricos y electrónicos”.

El jefe comunal destacó que luego del envío de todo esta recolección de material descartable y que esa ONG se encarga de reciclarlo, “el municipio va a recibir en contraprestación, computadoras nuevas”.

En materia de medio ambiente, Varisco destacó que en lo que va de su gestión se ha avanzado mucho: “Ayer estuve en Buenos Aires donde hicimos nuevas gestiones para avanzar en la concreción del relleno sanitario para terminar con el Volcadero, entendiendo que son trámites largos, ya que se trata de créditos que otorga el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como organismo multilateral de créditos, pero las soluciones se van dando y la gente las percibe”.

Eduardo Solari destacó que con esta inauguración “es una nueva incorporación para hacer de Paraná una ciudad cada vez más saludable. Apelamos a los vecinos a que nos acompañen, a que dejen sus residuos tecnológicos en este lugar y otros que se van a ir recogiendo con un colectivo que hemos incorporado a nuestra área. Se han sumado 2.000 contenedores nuevos y sigue en proceso para concretar el relleno sanitario. Esto se suma a la continuidad del programa Separemos, con la planta de tratamiento de residuos que la hemos mejorado con el trabajo de la Cooperativa Nueva Vida, el acercamiento que hemos hecho en las escuelas para concientizar a los chicos sobre educación ambiental y son todos eslabones de una larga cadena que seguimos adelante para hacer cada vez más sustentable la ciudad de Paraná. Haciendo entender a todos que nuestra ciudad es la casa de todos y cuanto más limpia y saludable esté, es mejor para todos”.

A su vez Rosa Hojman dijo que este centro recibirá gratis “para que todos los vecinos de la ciudad puedan acercar los residuos y cuando tengamos una cantidad importante recolectado, se trasladará en camiones a Buenos Aires, para el trabajo final de la ONG Centro Basura Cero. Allí reparan y reciclan y transforman en materiales lo que obtienen de este tipo de residuos. Nos dan un certificado de disposición final, con lo cual el residuo que no tiene posibilidad de reciclarse no va a parar a otro lugar que no sea el relleno sanitario de Buenos Aires. Cuando en Paraná tengamos nuestro propio relleno sanitario vamos a poder encargarnos de esos residuos”.

Hojman aportó como dato que “cada vez son más los residuos de electrodomésticos, porque los vecinos van tirando a diario los que se van rompiendo y creando minibasurales por el hecho de la obsolescencia programada: hoy todos sabemos que una heladera, un televisor duran muy poco porque están creados para no durar. Ahora vamos a contar con este lugar para que se acerquen todos los días para no disponerlo en otro lugar. En caso de que no puedan acercarse hasta el lugar, en nuestros operativos de descacharrización y desmalezado, vamos a ir avisando a los vecinos para que saquen en sus frentes estos residuos y serán trasladados con un colectivo”.

Más datos

* En marzo se firmó entre la municipalidad de Paraná y la Asociación Civil “Centro Basura Cero” de la ciudad de Buenos Aires un convenio que propicia la disposición y recolección diferenciada de los residuos eléctricos y electrónicos, recordando que los mismos no pueden ser desechados en los contenedores urbanos.

* El espacio inaugurado funcionará de forma diaria con el objetivo de sumar un nuevo servicio a los vecinos: la posibilidad de depositar allí los residuos que luego serán trasladados a Buenos Aires para su reciclado y/o reutilización.

* Basura Cero tiene una planta de tratamiento en el barrio porteño de Lugano y luego entregará computadoras al municipio confeccionadas con estos elementos recicladoç

* Esto se va a sumar a los operativos de descacharrización y limpieza que el Municipio viene desarrollando a través de la Subsecretaría de Ambiente Sustentable, donde también se realizará una recolección especial de residuos electrónicos.

* El Centro Municipal de Recepción y Transferencia de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (Raees) estará ubicado en calle Churruarín 2444 y su horario de atención será de lunes a viernes de 8 a 12 y los sábados de 9 a 15.

* A futuro, el Ejecutivo municipal proyecta crear en Paraná su propio centro de reciclado de artefactos tecnológicos similar con el fin de generar conciencia ambiental y a su vez generar nuevas fuentes de trabajo.

Sobre la Asociación Civil “Centro Basura Cero” y su labor ambiental y social

Centro Basura Cero promueve la generación de trabajo en la base social y capacitación constante. Por medio de buenas prácticas sociales y ecológicas la asociación permite transformar la materia y energía en objetos reutilizables y evitar la contaminación. La planta preparada para el reciclaje de objetos electrónicos realiza la canalización controlada de los desechos y el desarrollo de esquemas seguros de disposición final.

El reciclado de residuos electrónicos se realiza por medio de un sistema de recolección diferenciada que consiste en una clasificación preliminar de los aparatos eléctricos y electrónicos que son retirados de diferentes instituciones públicas o privadas, empresas, escuelas y hogares.

Luego los operarios reciben los desechos electrónicos, los separan y almacenan según su materialidad. Antes verifican si los productos ingresados pueden ser reparados para su donación. Algunos de estos artículos son destinados a la venta como equipos usados.