Nicolás Dujovne: “Propondremos que los impuestos vayan bajando en un plazo de cinco años”

Dice que no entiende cuál es la propuesta de Sergio Massa, más allá de las críticas que le hace al Gobierno el dirigente de 1País; afirma que el ex ministro Roberto Lavagna es responsable de problemas que hoy hay que solucionar (como el congelamiento de tarifas) y cuestiona que una ex presidenta del Banco Central durante el kirchnerismo no haya pronunciado nunca, en su gestión, la palabra inflación. En un año marcado por las elecciones legislativas, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dio, durante su charla con periodistas, su visión sobre las opiniones que desde sectores de la oposición se expresan sobre las políticas económicas y decisiones del Gobierno. Además, defendió la estrategia de gradualismo del Gobierno y dijo que la reforma tributaria preverá cambios que se irían haciendo efectivos en un plazo de cinco años.

Sergio Massa plantea que no quiere la Argentina del ajuste ni la de la corrupción, ¿se perdió el camino del medio?

“No lo sé. Yo quiero hablar de nosotros; estamos convencidos del rumbo que lleva la Argentina para romper décadas de estancamiento. Estamos en un camino para crecer cinco o 10 o 20 años. Cuando veo la propuesta de Massa, escucho una crítica general, pero no entiendo cuál es la propuesta que tienen. Nuestro rumbo está claro y así lo interpretan muchos”.

Hay empresarios y analistas que dicen que no hay plan económico

“Tenemos un plan muy visible: metas fiscales, un Banco Central con metas propias, una reforma tributaria que va a ser presentada dentro de muy poquito tiempo, una ley de responsabilidad fiscal que va a fijar el gasto de las provincias y el Estado nacional; tenemos un programa de apertura gradual al mundo. No tenemos un programa como el de los 80, de congelamiento, de fijación del tipo de cambio. Si nos piden eso, no lo van a tener”.

El ex ministro de Economía, Roberto Lavagna dice, sobre el Gobierno, que estas cosas “terminan mal”

“Hay que ver que son «estas cosas». Si «estas cosas» son ir saliendo gradualmente del default, ir normalizando el precio de los servicios públicos, ir integrándonos al mundo, con un Banco Central responsable y que no financia déficit fiscal con emisión monetaria… Lavagna pertenece a un espacio político al que no le fue bien en campaña y por eso empezó a apelar a estas cosas, a la magia para intentar recuperar algo que el electorado no les estaba dando. Es muy claro que intentaron instalar la discusión sobre la economía y fueron castigados, porque la sociedad percibe que el esfuerzo que se está haciendo es el camino adecuado para crecer de manera sostenida, y ya no vaciando las reservas del Banco Central o congelando las tarifas. Recordemos que Lavagna fue ministro de 2002 a 2005 y en buena parte de esa época las tarifas no fueron revisadas. Parte de los problemas de hoy son heredados de su gestión. Debería mirar con humildad el proceso que se está transitando”.

La ex presidentadel Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, dijo que se crea”un monstruitocon las Lebac”

“Sin palabras. Pero es una ex presidenta del Banco Central que no debe haber mencionado la palabra inflación en todo su mandato. El rol de un banquero central es bajar la inflación, porque es el impuesto que afecta a los que menos tienen, y de eso no se ocupó nada. Tuvimos un Banco Central que era una repartición del Tesoro, que ni siquiera cuestionó las cifras de Moreno, y que venga a dar lecciones de política monetaria, es osado”.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, señaló que “el gradualismo es la salida del populismo sin crisis”

“Eso refleja claramente nuestra posición como Gobierno. Después de 12 años de descalabro, con 30 por ciento de pobreza, no había posibilidad para políticas de shock. Nosotros hemos elegido desandar un camino de 12 años de descalabro en la política inflacionaria, el tamaño del gasto público en referencia con el producto bruto. También verán que no se producen todos los cambios en 2018, sino que propondremos que los impuestos vayan bajando en cinco años. Bajar el déficit y los impuestos, en el corto plazo, son dos objetivos que se chocan entre sí. No hay otra manera de salir de 12 años de despilfarro, corrupción, que no sea de manera gradual si queremos poder hacerlo atendiendo a los que menos tienen y sin dañar el tejido social”.

¿Cuál es el límite para financiarse con deuda, dentro del plan de gradualismo?

“El límite es ser solventes; entonces, necesitamos que la deuda pública deje de crecer en relación al producto bruto interno. Con nuestras metas fiscales, esto sucederá en 2020. Podemos continuar utilizando deuda transitoriamente”.

¿Habrá más aumentos de tarifas de servicios públicos durante 2018?

“Están fijadas por el régimen trimestral de tarifas. Las de gas y electricidad se revisan. Es costoso, es duro, pero es de la única manera que podemos crecer, sin que los servicios se corten, y de que quienes vienen a invertir puedan producir y generar empleo”.

¿Cuánto preocupa lo que ocurre con los sectores concentrados?

“Mucho. Pero recordemos de dónde veníamos. El Gobierno generaba el delito de provocar medidas anticompetitivas. Si uno sienta a una mesa a empresarios y les genera a todos la misma lista de precios, genera la no competencia, el cartel del oligopolio, a costa de los consumidores. Queremos competencia, integrándonos de a poco al mundo. Miren qué pasó con las tarjetas de crédito. Ahora se rompió el monopolio de servicios de financiamiento que hacía una sola empresa de tarjetas de crédito, y está obligada a desinvertir para que recibamos más competencia en el sector. Le asignamos un rol muy importante, pero agarramos una estructura donde no había instituciones antimonopolio”.

