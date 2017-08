Salir a las calles, junto a ellas

Sin otro particular, más que la urgente necesidad de visibilizar diariamente y en cada espacio la lucha del movimiento de mujeres y a poco de llevarse a cabo una nueva edición del Encuentro Nacional, que en esta oportunidad se dará cita en Chaco del 14 al 16 de octubre, lo que sin dudas será un acontecimiento a partir del cual los programas de opinión dispararán con munición pesada y se redactarán extensas editoriales cargadas de estigmas de género, raza y clase, como cada año dando letra a los sectores más conservadores de la sociedad para desestimar la iniciativa. Por Valentín Ibarra, para AIM.

“… lo que mantiene el mundo en movimiento

es la inmensa cantidad de trabajo no remunerado

que las mujeres realizan en los hogares”.

En el presente artículo proponemos asomarnos al pensamiento de Silvia Federici (1942), profesora universitaria, investigadora y activista italiana, intelectual de vital importancia para comprender de qué va el asunto feminista, una mirada lúcida que desnuda los ropajes anacrónicos de tradiciones y reproducciones, un faro contra el machismo que oscurece tantas sobremesas. Ya en la década setenta del siglo pasado Federici afirmó que debía renunciarse a la idea de que el trabajo doméstico es un acto de amor y desnaturalizarlo, en su artículo titulado Salario contra el trabajo doméstico afirmó que “es importante reconocer que cuando hablamos de trabajo doméstico, no hablamos de cualquier trabajo. Estamos hablando de la manipulación más continua y de la violencia más sutil que el capitalismo haya tenido en contra de cualquier sector de la clase trabajadora” y que “ser ama de casa es un destino peor que la muerte”.

Años más tarde con una cita de Frederick Engels enuncia que “el factor decisivo en la historia, a fin de cuentas, es la producción y reproducción de la vida inmediata” y así comienza su obra Revolución en punto cero (2013), recopilación de textos donde sistematiza su vasto pensamiento a partir de las relaciones entre capitalismo, trabajo asalariado,trabajo reproductivo y el rol de la mujer en el entramado económico-social no sólo en la modernidad sino desde los albores de la humanidad, cuando se ficcionaron los roles a perpetuidad.

“Ellos dicen que es amor, nosotras que es trabajo no remunerado (…) ¿más sonrisas?, más dinero”. La clave —afirma la autora— está en reclamar la razón en dinero, es decir, en términos salariales por las tareas de cuidado en el ámbito doméstico, pero no enfocarlo como la conquista de un puñado de billetes que brinden una ilusión de autonomíasino como el punto cero de la revolución, es decir dándole una perspectiva política. De lo que se trata es de visibilizar todo el plus-valor que se esconde detrás del trabajo no remunerado. Sabemos que las tareas de cuidado fueron impuestas por el patriarcado y se transformaron en un atributo natural de la conducta femenina, hace poco tiempo veíamos, rescatadas del olvido, aquella no tan vieja Guía para la buena esposa de 1953 (editada en España), que contiene once reglas a partir de un subtítulo que despersonifica a la mujer y la esconde bajo la sombra del patriarca, “sé la esposa que él siempre soñó” dice a modo de frase motivacional (tan de moda por estos días) debajo de una sonriente muchacha de clase media. Entre las reglas podemos encontrar dicho de manera lisa y llana vestigios de esclavitud: “Ten lista la cena. Prepara su plato favorito”, “Se dulce e interesante, una de tus obligaciones es distraerlo”, “Arregla tu casa, debe lucir impecable”. “Minimiza el ruido”. “No te quejes, no lo satures con tus problemas insignificantes” y otros puntos tan vergonzantes como misóginos que perduran hasta nuestros días e incluso pugnan por reinstalarse de manera recargada en una sociedad que justifica el autoritarismo, culpa a la víctima, se burla de quienes no responden a estereotipos sexo-genéricos y naturaliza que una proporción igual al “trabajo exterior” se desarrolla puertas para adentro privada de retribución estatus alque muchos, mujeres y hombres aspiran porque, irreflexivos, reproducen mandatos generacionales. Me pregunto, ¿cómo no traicionar a los machos del barrio y no salir abiertamente a apoyarlas en su grito irreverente?, el grito de aquellas mujeres que se dieron cuenta que la trampa estaba puesta desde el comienzo: ser dócil, servil y dependiente. Dice Federici: “Debemos admitir que el capital ha tenido mucho éxito escondiendo nuestro trabajo. Ha creado una obra maestra a expensas de las mujeres. Mediante la denegación del salario para el trabajo doméstico y su transformación en un acto de amor, el capital ha matado dos pájaros de un tiro. Primero ha obtenido una cantidad increíble de trabajo casi gratuito y se ha asegurado de que las mujeres, lejos de rebelarse contra ello, busquen obtenerlo como si fuese lo mejor de la vida. Al mismo tiempo ha disciplinado al trabajador masculino al hacer que <su> mujer dependa de su trabajo y de su salario…”, de la misma manera que dios creó a Eva para dar placer a Adán, el capital creó a la ama de casa para dar servir al trabajador masculino, física, emocional y sexualmente: un fraude que se esconde bajo el nombre amor.

Lo que se plantea desde el feminismo es una cambio radical porque es la subversión del orden presentado como natural, “cuando se lucha por incrementos salariales, el trabajador asalariado desafía su rol social pero permanece en él, cuando reclamamos un salario para el trabajo doméstico luchamos sin ambigüedades y de manera directa contra nuestro rol social”. La clave para construir sociedades más justas descansa en que seamos más, muchos más, quienes decidamos traicionar el machismo heredado, abolirlo y salir junto a ellas, en la búsqueda de las conquistas aún negadas.

*Valentín Ibarra, estudiante de Filosofía de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).