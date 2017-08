La ex fiscal Ortega acusa a Maduro y Cabello de recibir coimas de Odebrecht

En una reunión en Brasilia, dijo que la empresa brasileña pagó sobornos por 100 millones de dólares a través de una firma española.

Un seminario de procuradores generales de países latinoamericanos, en Brasilia este miércoles al mediodía, fue el escenario que eligió la ex fiscal venezolana Luisa Ortega para reiterar sus denuncias contra el presidente Nicolás Maduro y otros miembros del gobierno en Caracas, entre ellos Diosdado Cabello. La ex procuradora, que salió de su país hacia Colombia luego de manifestarse asustada por “amenazas” contra su vida, sostuvo ante la prensa internacional y brasileña: “Quiero denunciar que en Venezuela no hay derecho, no hay democracia, no hay libertad y no hay justicia”.

En sus declaraciones, Ortega añadió que “el pueblo venezolano atraviesa una gran crisis alimentaria, de medicamentos y de seguridad” y subió el tono al señalar que “el dinero que debería ir para comida y salud fluye en cambio hacia los bolsillos de funcionarios del gobierno”. Tal pronunciamiento fue realizado en el Palacio de Itamaraty, poco después de salir de una reunión con el canciller brasileño Aloysio Nunes Ferreira, quien ofreció a la ex fiscal que “se asile” en Brasil.

La ex fiscal, que fue echada del cargo el 5 de agosto último, investiga según afirmó varias obras realizadas por la empresa brasileña Odebrecht que habría dejado en Caracas, al igual que en otros países de la región, un “tendal” de denunciados por coimas que recibieron de la propia constructora.

Afirman que la pista la dieron ex ejecutivos de la firma, a través de delaciones. Según la ex procuradora, la persecución que habrían desatado contra ella las autoridades venezolanas se deben al afán del gobierno “de esconder los hechos de corrupción de los que tengo muchas pruebas”. En el caso concreto de la corrupción vinculada a la causa Odebrecht, mencionó al dirigente Diosdado Cabello (miembro de la Asamblea Constituyente y número dos del régimen). Sobre él, dijo que se había detectado que recibió sobornos por “100 millones de dólares” a través de una empresa española, la TSE Arietis, que es propiedad de Luis Alfredo Campos Cabello y Jerson Jesús Campos Cabello, primos de Diosdado.

La mujer, cuyo marido Germán Ferrer es un diputado disidente que tuvo prisión pedida por la justicia por supuesta participación en una red de extorsión, sostuvo que “no hay garantías en Venezuela para ninguna investigación relacionada con el crimen organizado, el tráfico de drogas y la corrupción. Ninguno de los casos terminará en una condena”. Agregó que para ella es “muy probable que las pruebas, que podrían ser remitidas a Venezuela, terminen desaparecidas”. Ella mencionó que hay intereses que inducen a frenar las investigaciones y no sólo en cuestiones de corrupción sino también de narcotráfico y terrorismo”.

El todavía fiscal general de Brasil Rodrigo Janot juzgó que la destitución de Ortega “es un estupro institucional del Ministerio Público venezolano”. Y avanzó más al entender que Venezuela vive hoy bajo un régimen de excepción “con un poder político dictatorial”. La convocatoria al seminario en Brasilia, realizada por gestión de Janot, es un hecho político que pretende usar el fiscal contra el propio gobierno de Michel Temer, cuyos colaboradores buscan trabar un juicio político contra este procurador general. Vale recordar que Janot denunció a Temer por corrupción, en una causa que contuvo como pruebas un audio revelador, además de las delaciones realizadas por Joesley Batista y su hermano Wensle, ambos dueños de la multinacional de origen brasileña JBS. Fue la Cámara de Diputados de Brasil la que salvó a Temer, al impedir que la Corte Suprema investigara esa acusación.

En cuanto a Venezuela, no hay todavía precisiones sobre a cuánto podría ascender el monto de las coimas pagadas por Odebrecht. Las cifras son muy variables, pero aquella mencionada con más frecuencia es la que habla de al menos 90 millones de dólares transferidos a los bolsillos de los funcionarios venezolanos. Otras hacen ascender el valor a 1.000 millones, pero no se basan en ninguna evaluación precisa. También se dice que el monto que Odebrecht habría facturado por las obras en Venezuela ascendería a 300.000 millones de dólares; una cifra que ni siquiera existió en Brasil, donde la empresa cometió todo tipo de sobrefacturaciones en negocios con Petrobras. Se afirma también que hay 11 emprendimientos de la constructora que estarían paralizados. Pero no se dice cuáles.

El fiscal Janot sostuvo que “con la destitución de Luisa Ortega, el grupo de jefes del Ministerio Público del Mercosur se volvió a unir, esta vez con una voz más fuerte, en tono de repudio y no resignación, convencidos de que el acto ilegal (la destitución) afecta de manera directa a los habitantes de aquel país”. La ex fiscal venezolana indicó que piensa entregar los datos de los que dispone sobre la corrupción en Venezuela a Brasil, Colombia y Estados Unidos, entre otros países.

Fuente: Clarín