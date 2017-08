El suicidio de Getulio Vargas

El 24 de agosto de 1954, hace hoy 63 años, se suicidó en Río de Janeiro, en medio de amenazas de un golpe militar contra su gobierno el presidente del Brasil, Getulio Vargas.

El 5 de agosto, días antes de la muerte de Getulio, un sicario que intentó asesinar al periodista Carlos Lacerda mató al acompañante de éste, el mayor de aviación Rubens Vaz, que intentó repeler la agresión.

Legisladores y diarios opositores acusaron al presidente Getulio Vargas de ser responsable de ese suceso y la Aviación reclamó el castigo de los culpables.

Sus propios oficiales fueron deteniendo a todos los que participaron del atentando, miembros algunos, de la guardia personal de Getulio. La prensa opositora comenzó a hablar de la renuncia presidencial.

Vargas adelantó: “Jamás renunciaré. El pueblo me eligió por un periodo de 5 años y pienso completarlo”. Pero cuando se sintió cercado dijo ” “Solo muerto saldré del Palacio”, posición en que se mantuvo invariable.

Dijo que la única víctima del atentado era él. “En lugar de tirar sobre mis enemigos me han metido una bala en la espalda”…

Fue abandonado por el presidente, que se recluyó en su casa y lo hizo sentir solo.

En la madrugada del 24 de Agosto de 1954, un dramático Consejo de Ministros consideró que el alejamiento del presidente podía dar solución a la crisis, de lo contrario, el país corría el peligro de precipitarse en una guerra civil.

Vargas accedió. Era necesario evitar el derramamiento de sangre. Instantes después reunió a su familia: “Voy a descansar”, le dijo a su hijo. Y a las 9:35, una detonación de bala puso fin a su vida. La noticia corrió como reguero de pólvora.

Viejos amigos del luchador inmolado lloraron junto a su cadáver. El pueblo salió a las calles; Rio de Janeiro vivió jornadas de violencia. Mientras tanto, quedaba un documento para que la historia juzgara.

Era la carta escrita por el suicida momentos antes del disparo final: “Una vez más las fuerzas que los intereses contra el pueblo coordinaron, se desencadenan sobre mí. No me acusan, me insultan. No me combaten, me calumnian. No me dan derecho a defensa. Necesitan sofocar mi voz e impedir mi acción, para que no siga defendiendo al pueblo y principalmente a los humildes. Sigo el destino que me es impuesto. Después de decenios de dominio y explotación de los grupos económicos y financieros, fui jefe de una revolución y triunfé…

“A la campaña subterránea de los grupos internacionales, se juntó la de los grupos nacionales rebelados contra el régimen de garantía del trabajo. La ley de lucros extraordinarios ha sido detenida en el Congreso. Contra la justicia de la revisión del salario mínimo, ha desencadenado odios contra mí”.

Luego añade: “Hice crear la libertad nacional de potencialidad de nuestras riquezas a través de Petrobras y fue entorpecida hasta la desesperación. No quieren que el trabajador sea libre… Ganancias de empresas extranjeras del 500% anuales, fraudes comprobados de 100 millones de dólares” La presión ante la valorización desfilan luego en amargos párrafos. “Os di mi vida-dice por último- y ahora ofrezco mi muerte”.

Getulio fue, probablemente, el más importante y polémico político brasileño del siglo XX. Su influencia se extiende hasta hoy cuando la herencia política es reclamada, al menos, por dos partidos actuales: el Partido Democrático Trabajista (PDT) y el Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).