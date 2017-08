Embriagados en fotogramas

El fotógrafo uruguayo Aurelio Gonzáles registró la historia del movimiento obrero en los años más oscuros de Latinoamérica. Hoy sus imágenes narran un país que resiste desde las entrañas de la clase obrera. La fotografía “juega un papel importante, porque queda plasmado el momento”, aseguró a AIM.

Le rompieron sus huesos por sus fotos y lo detuvieron, pero su secreto estuvo a salvo durante décadas. 57 mil fotogramas fueron recuperados después de 33 años y ocho meses de aquella noche en las que los ocultó, para que la dictadura instaurada en la República Oriental del Uruguay no los destruyera.

Gonzáles estaba a cargo del área de Fotografía del diario El Popular. El Golpe de Estado del 27 de junio de 1973 llegó y la huelga de 15 días no logró doblar al Ejército. Preocupado por el registro histórico, Gonzáles le dijo a su compañero: “Este archivo tenemos que guardarlo”. Acordado el pacto, el 6 de julio de 1973 —a las 2 AM—, cuando no había nadie en aquella torre de 14 pisos, se metió en el hueco del ascensor, se colguó a los cables y subió hasta un entrepiso (que se accedía gateando). Ahí dejó ese tesoro de la historia del movimiento obrero uruguayo.

“En 1975, cuando me agarraron, no me pudieron sacar el material porque siempre dije que se lo había llevado el Ejército. Después de que fui liberado y en una segunda instancia en que me iban a volver a detener (en 1976) me exilié a México, pero los negativos quedaron escondidos”, contó el reportero gráfico a esta Agencia, quien recordó: “Cuando regresé —nueve años después— fui a ver si el edificio estaba ahí y me emocioné, porque entre esa estructura y yo había un secreto. Me carcomía la ansiedad, gateé y llegué hasta donde había dejado las latas con los negativos, pero no había absolutamente nada”. La honda decepción abrió un haz de esperanza, ya que, estando arriba, se dio cuenta que había habido reformas, aunque pensó que el material “podría haber sido tirado con los escombros”.

Después de 33 años y ocho meses un muchacho se contactó y le dijo que “sabía dónde estaban, ya que cuando era un gurí se iba por allá arriba y estando por ahí vió en el hueco de un ducto de ventilación un montón de cajas y negativos sueltos”, pero había otro problema: “Nadie cabía, ya que era estrecho”.

Así comenzó el operativo autoproclamado Rescate blanco (por las canas de quienes emprendieron la alegre tarea).

Como en las películas, tres hombres estaban en una histórica e importante misión para el movimiento obrero uruguayo: recuperar parte de su historia, narrada en imágenes.

“Así comenzamos a bajar una soga con un imán en la punta y se comenzó a escuchar que las latas se pegaban, aunque no estoy muy seguro de ese registro sonoro. Las fuimos subiendo, las vimos todas oxidadas. Estabas selladas. Cuando despegamos las tapas ahí salieron los negativos y era aquello que tanto buscamos por años”.

“Nos embriagamos en fotogramas; estaban todos los negativos ahí, con esas imágenes de luchas de los obreros de la construcción, de los maestros, de los cañeros y los trabajadores de los frigoríficos. También vi, particularmente, la foto de un amigo mío que trabajaba en el diario haciendo una entrevista en la puerta del Frigorífico Nacional y después fue detenido por la dictadura”, rememoró emocionado el fotógrafo.

El movimiento obrero debe estar movilizado para conseguir

El reportero gráfico aseguró que “si no hay lucha no hay conquistas, por lo que el movimiento obrero debe estar movilizado”.

“Hay países que estaban progresistas pero fueron derrotados electoralmente (como en Argentina) o por maniobras de la derecha como lo que pasó con Fernando Lugo (Paraguay) o el impeachment contra Dilma Rousseff”, dijo el comunicador, quien consideró que una variable que juega a favor de la clase dominante es que tienen los medios de comunicación hegemónicos a su favor.

Sin embargo, contó que no todo está perdido y puso como ejemplo al Uruguay, donde hay otra perspectiva, ya que “está muy politizado; no es por casualidad que exista una sola central obrera verdadera y fuerte (fuera de Cuba, que es Socialista), que políticamente tiene el Frente Amplio, y que sin tener prensa está gobernando hace 15 años el país y 30 en la capital”.