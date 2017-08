¿Libre de gluten? Expertos alertan sobre las dietas sin esta proteína

Los nutricionistas consultados dijeron que la “demonización” de este elemento es parte de una moda y que puede haber riesgos para la salud si se lo elimina por completo en personas que no son celíacas.

Cada vez se habla más de las dietas sin gluten. Si bien en casos específicos eliminar esta proteína de las comidas puede ser beneficioso para la salud, para la mayoría de las personas no consumirla puede ser riesgoso.

“En mayo salió un estudio de la Universidad de Harvard que decía que las personas no celíacas que eliminaban el gluten al 100 por ciento de sus dietas tenían más riesgos de problemas cardiovasculares, sobre todo por el consumo de la fibra. Si bien no es una relación causa efecto, se encontró una correlación tras un estudio muy largo de 26 años”, dijo Federico von Proschek, licenciado en nutrición que alertó sobre la moda actual de someterse a regímenes alimenticios en los que se elimina esta proteína que no puede ser reemplazada por otra.

En la misma línea se manifestó su colega Analía Moreiro, licenciada en Nutrición egresada de la Facultad de Medicina de la UBA: “El gluten en sí no hace mal. Salvo en el caso de los celíacos. El problema en sí no es el gluten, sino en qué alimentos se encuentran. Mucha gente que dice ‘cómo cambió mi vida antes y después del gluten’ es porque, en realidad, dejó la harina en su composición total, no sólo el gluten”.

¿Qué es el gluten?

“Es una proteína. Mucha gente cree que es un carbohidrato, pero no es así. Es una proteína que se encuentra en un montón de cereales, pero principalmente están en el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Sobre todo el trigo aparece en un montón de alimentos”, dijo Moreiro a LA NACION.

Para Von Proschek, esta tendencia a eliminar el consumo de gluten sin indicación médica “es una de las tantas modas alimenticias” que hay. “Supuestamente dicen que el gluten provoca inflamación intestinal, lo cual es cierto para una persona celíaca. También dicen que produce otro montón de enfermedades como Alzheimer, demencia y otras más. La realidad es que eso no está comprobado científicamente. Hay mucha gente que tienen una sensibilidad que, si bien no llega a ser celíaca, al eliminar el gluten se sienten mejor”, detalló Von Proschek.

Por su parte, Moreiro agregó: “Por supuesto que si en una dieta para te saco la harina vas a adelgazar. Pero no se elimina el gluten en sí, sino la harina o los preparados que se hacen con ella, como facturas o pizza”.

¿Qué pasa si se elimina por completo?

“No se enfermará una persona que deje de comer gluten, pero sí tendrá una dieta incompleta. Porque eliminará muchos otros alimentos que también aportan otros nutrientes. La dieta siempre tiene que ser balanceada y no eliminar nada del todo”, dijo Moreiro y agregó: “No se puede suplantar. A una persona que decide no consumirlo más, hay que asesorarla y que lo haga en forma temporaria, por ejemplo para deshincharse o bajar de peso, pero que de a poco lo vaya reincorporando a través de los alimentos correctos”.

Von Proschek también consideró que “no es bueno sacar el gluten”. “Tampoco considero que puede hacer mal. No se puede reemplazar, se elimina y se buscan otros granos, pero no tienen las propiedades del gluten. En el caso de los celíacos es con harina de maíz y arroz, por ejemplo”, detalló.

Para Moreiro, es importante entender es que es un alimento que no hay que prohibir ni condenar. “Quizás hay que buscarlo en aquellas harinas de mejor calidad como son las integrales. Los alimentos con gluten pueden que inflamen más, sobre todo cuando se comen en exceso o mucha cantidad. Los que se sienten felices de haberlo dejado es que, anteriormente, lo consumieron en exceso”, sostuvo la especialista.

Con respecto a las cantidades que se deben consumir, Von Proschek destacó que el gluten no engorda. “Lo que engorda es el consumo excesivo de calorías a lo largo del tiempo. Tengan gluten o no. Por ejemplo, pueden bajar no porque dejaron el gluten, sino porque dejaron de comer galletitas, medialunas o pastas”, dijo el nutricionista, y concluyó: “Una persona que puede digerir bien el gluten no va a encontrar ningún beneficio en sacarlo del 100 por ciento de la dieta”.

LaNación.-