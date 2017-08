Qué opinan los periodistas de Fox Sports y TNT sobre el regreso del fútbol pago

A dos días del inicio del torneo, ¿cuál es la posición que tomaron los periodistas que estarán en las nuevas transmisiones de los partidos del campeonato argentino? Se habló con cuatro figuras de TNT Sports y con tres de Fox Sports Premium, señal que aún no terminó de definir el staff. Algunos defendieron el nuevo modelo con fuerza, como Martín Liberman, quien minimizó la situación: “Vas a estar pagando cinco pesos por partido”. Otros, en cambio, buscaron un equilibrio, como Ángela Lerena, que aseguró: “En el lugar que me toque trabajar, siempre voy a bregar para que la mayor cantidad de gente posible sea parte del fútbol”.

La primera diferencia marcada de opiniones surgió entre los dos relatores principales de las señales. Pablo Giralt, quien hará dupla con Matías Martin, reflejó su postura haciendo una comparación con otros países del mundo. “No tengo una opinión formada al respecto. Sólo pienso en voz alta: en el mundo, si uno quiere ver fútbol, debe pagar. Así es en cualquier lado. No hace falta irse a Europa: en Chile y en otros países cercanos eso ocurre. Obviamente, después de tantos años de gratuidad, para la gente la transformación no va a ser sencilla. Hay que ir explicándole que es un servicio, que se trata de cadenas internacionales que están invirtiendo mucho dinero para mejorar. Y se irá convenciendo de que esto tiene que ser de esta manera. Sin entrar en discusiones, creo que la gratuidad tenía también un poco de ficción. Era un dinero que salía del Estado. En este caso, ese dinero se va a usar para otra cosa. Es un tema profundo, que no es fácil de explicar”, remarcó el relator.

Sebastián Vignolo, cara principal de Fox junto a Diego Latorre y que también estuvo en el FPT, apeló a un deseo que marca la televisión desde hace muchos años: tener mayor audiencia. “La verdad es que a mí me gusta que el fútbol lo pueda ver mucha gente, es un evento espectacular, pero no tengo más opinión que esa. Ojalá que lo puedan seguir muchos porque es lindo ver fútbol y, para mí, mucho mejor es que siempre nos miren más. Esta es una realidad”, sostuvo. “Si bien no tengo una opinión formada, calificada, me gusta que el fútbol lo pueda ver mucha gente”, insistió.

Sin dudas, el caso de Ángela Lerena se convirtió en el más resonante. La periodista de C5N fue una de las caras más emblemáticas del fútbol gratuito y una de las primeras que se pronunció en contra del regreso a un sistema codificado. Por eso, cuando fue presentada como cronista de campo de juego de TNT Sports, las críticas se hicieron escuchar de ambos lados de esta dicotomía. Ante la pregunta sobre el regreso a un sistema de abono, ella buscó una respuesta más conciliadora, pero fiel a sus ideales.

“Yo estoy muy orgullosa de haber trabajado durante seis años en Fútbol para Todos, de haber llegado a toda la Argentina de manera gratuita. Estoy muy contenta de uno de los legados que dejó el Fútbol para Todos, que fue la inclusión de las mujeres. Porque antes de FPT no estábamos y ahora estamos en esta nueva versión. Los que deciden de qué manera van a televisar partidos son los que venden los derechos: la AFA. Y la AFA, en este caso, eligió este esquema que es distinto. Y allá vamos. A tratar de seguir haciendo lo mismo que hice toda la vida, ahora en un esquema nuevo. Ojalá la mayor cantidad de gente pueda ser parte también”, apuntó Lerena.

Y agregó: “Yo siempre voy a estar a favor de la inclusión de la mujer, de las minorías, de los sectores más postergados económicamente. Y, en el lugar que me toque trabajar, siempre voy a bregar para que la mayor cantidad de gente posible sea parte del fútbol”.

Del otro lado de la barrera ideológica, Martín Liberman no dudó en explicar por qué, para él, el fútbol debe ser pago. “En cuanto a pagar un canon mínimo, como el que se va a pagar, entiendo que está bien, que el fútbol no es una primera necesidad, de ninguna manera debía ser gratis, como no lo es ir al teatro, como no lo es ir al cine. Hay empresas que pagan por tener los derechos y que, lógicamente, buscan un rédito económico. Las empresas están para ganar dinero, además de dar un buen servicio”, afirmó.

“En este caso, creo que la cifra es bastante lógica. Recién estaba cenando con mis amigos y hacíamos la cuenta: si dividís los 300 pesos por los 56 partidos que te pasan al mes, en HD, estás pagando a razón de cinco pesos por partido (NdR: 5,35 pesos) y tenés derecho a verlos todos. Me parece una cifra lógica. Creo que el país tenía necesidades mucho más urgentes que invertir en fútbol”, analizó.

Por último, el comentarista y conductor de Debate Final cerró: “Me toque ser parte o no, soy de los que creen que el Estado no tiene que estar para solventar el fútbol, sino para otras cosas. Y que el fútbol haya caído en manos de los que mejor lo saben hacer, como Fox y Torneos, me parece bueno. Y hablo de ellos como productoras, no de nosotros como periodistas”.

Otras opiniones

Hernán Castillo, comentarista de TNT Sports: “Siempre digo que el tema de gratuito era entre comillas, porque casi todo el país lo veía en cable. Es cierto que ahora hay que pagar un plus, y eso sí ha cambiado mucho. Desde el punto de vista del FPT, para mí, era un despropósito que el Estado tuviera que pagar lo que pagaba y que, encima, no hubiera un control de lo que gastaban los clubes. Creo que ahora sí van a estar más controlados. Además, van recibir mucho más dinero, porque son empresas privadas. El Estado podrá utilizar esa plata en otras cosas. Ojalá sea así y se pueda demostrar. Es todo para bien. Igual, creo y remarco que antes no era gratuito”.

Román Iucht, comentarista de TNT Sports: “Analizo el Fútbol para Todos desde el lugar que me corresponde, como un hecho periodístico. En ese contexto, destaco el trabajo de mis colegas hecho con rigor y profesionalismo”.

Diego “Chavo” Fucks, comentarista de Fox Sports: “Esto que voy a decir lo digo desde la comodidad de ser parte como profesional o como individuo de clase media que puede pagar el abono. El proyecto gratuito fue una buena idea mal implementada. En general, en Argentina las cosas que son gratis o muy baratas tienden a perder calidad. Después, uno reclama y le dicen ‘no te quejes que es gratis’. Y no es así. Si das un servicio gratis o barato, tiene que ser optimizado porque el compromiso de no cobrar fue tuyo, no mío. Creo que ahora las cosas mejorarán. Pero no porque sea pago, sino porque, como dije antes, técnica y periodísticamente habrá un gran paso hacia adelante que, ojalá, el tipo que consume fútbol sepa apreciar”.

La Nación.-