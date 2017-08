Estudiantes de ingeniería podrán cambiar de universidad sin rendir equivalencias: se extenderá a otras carreras

El Sistema Nacional de Reconocimiento Académico al cual se sumaron las universidades permitirá a las instituciones reconocer mutuamente materias, ciclos o prácticas de los cursantes para no perder los logros académicos obtenidos previamente.

“Este convenio significa que todas las carreras de ingeniería van a tener un sistema de créditos que va a permitir que un chico que estudia en el norte del país puede venir a Buenos Aires sin tener que dar más materias ni dar equivalencias”, explicó.

“Si se le reconocen los créditos, se hace más ágil el sistema universitario público y privado del país. Apuntamos a tener un sistema donde nuestros estudiantes puedan cambiar de universidad por lo que fuese, se muden y no tengan que sufrir por volver a rendir. Algunos están en cuarto año y pasando a otra universidad pierden 15 materias”, agregó.

Otros cambios

Finocchiaro puso hoy en marcha el nuevo sistema de acreditación por puntajes para estudiantes de ingeniería, que permitirá que si un alumno estudia en una provincia y tenga que trasladarse a otra, pueda hacerlo y seguir la carrera sin tener que rendir equivalencias o realizar trámites.

Además, aclaró que no se deberá repetir ingresos a universidades cuando ya se estudió una carrera. “Alguien que tiene un doctorado tiene que hacer el ingreso para entrar en otra universidad para hacer una carrera de grado, cuando el ingreso es para ver si puede o no estudiar en una casa de estudios. Es absolutamente ridículo”, sostuvo.

Durante la presentación, el ministro instó a los rectores de las universidades presentes en el Salón de Pueblos Originarios de la Casa Rosada a buscar las carreras del futuro.”Vamos a apostar muy fuerte hacia las ciencias aplicadas, no vamos a financiar más nuevas carreras en las que no haya áreas de vacancia y que no sean estratégicas para el desarrollo del país. Una universidad puede dictar las carreras que quiera, pero tendrá que tener recursos propios”, remarcó.

Por su parte, Danya Tavela, la nueva secretaria de Políticas Universitarias, que asumió el mes pasado, explicó lo que buscan con el nuevo sistema de equivalencias y becas. En ese marco, reveló que la idea es repetir este convenio con otras carreras de estudio. “En la gestión anterior se trabajó sobre el sistema de becas específicamente, ahora se lo va a reformular y darle más posibilidades a los alumnos que elijan carreras en las que haya áreas de vacancia”, indicó.

Tavela remarcó la importancia de este nuevo sistema de equivalencias, por la necesidad de mejorar la permanencia y graduación de los estudiantes en las distintas universidades del país. “Aquel estudiante que por algún motivo se tiene que ir a otro lugar, poder retomar la carrera en otro lugar sin necesidad de iniciar los tramites de equivalencias. Es muy importante para no perder tiempo”, sostuvo.

“El problema no es solamente que son pocos los que se egresan, sino que la cantidad que egresa tarda mucho en recibirse. Un ingeniero tarda entre siete u ocho años en graduarse cuando el plan es de cinco. El estudiante argentino no es full porque no hay recursos. No completa el año lectivo entero, cursan pero no rinden el final, la cuelgan”, agregó.

La secretaria de Políticas Universitarias afirmó que cualquier estudiante tendrá este beneficio en todas las universidades que firmaron el convenio y se refirió a la importancia de la contención de la familia que a veces necesitan los que comienzan sus estudios universitarios.

“Nuestros jóvenes necesitan de la contención de familia y amigas. Cuando la familia elige a mandar a un chico a La Plata, Mendoza o Córdoba, hace una inversión y si no es lo que desea, pierde tiempo y plata. Si lo haces en tu ciudad, podés hacer ese crecimiento universitario ahí y en tercer año te vas a terminar lo que a vos te gusta, a la facultad que te gusta”, dijo.

Tavela aseguró que el mes que viene todos los alumnos del país que cursan las carreras de Informática y de Arquitectura podrán tener esta misma movilidad y que ya se está trabajando con las careras de Veterinaria y Agronomía para que puedan tener este beneficio a fin de año o febrero del año que viene. “Vamos eligiendo familias de carreras de las que consideramos áreas de vacancia o necesidad de desarrollo”, concluyó.

Las principales carreras

Los convenios firmados contemplan a más de 230 carreras de ingeniería, entre las que se encuentran en Aeronáutica, Agrimensura, Agroindustria, Alimentos, Ambiental, Biomédica/Bioingeniería, Biotecnología, Civil, Computación, Eléctrica, Electromecánica, Electrónica, Ferroviaria, Geodesia y geofísica, Hidráulica/Recursos, Hídricos, Industria, Automotriz, Industrial, Informática/Sistemas de Información, Materiales, Mecánica, Mecatrónica, Metalúrgica, Minas, Naval, Pesquera, Petróleo, Química, Telecomunicaciones y Vial.

La Nación.-