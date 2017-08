Entre Ríos representado en la Final Nacional de los Juegos Evita

En las localidades de Rosario del Tala y Gualeguaychú se llevó adelante la instancia decisiva de la Etapa Provincial de los Juegos Evita de la disciplina básquetbol 3×3 (categorías Sub 14 y Sub 16) y 5×5 (Sub 15 y Sub 17) en ambas ramas cuyos campeones de clasificaron para disputar la etapa nacional.

El secretario de Deportes, José Gómez, hizo llegar su agradecimiento a los Municipios “por la visión amplia y generosa para organizar estas Finales Provinciales de los Juegos Evita” y agregó que “es una alegría inmensa ver las pilas que tienen los chicos que llegan desde todos los rincones de la provincia para participar y disfrutar durante estos tres días”.

“Más allá de un resultado estrictamente deportivo, lo más importante es fomentar el hábito y la actividad física, que debe seguir con la persona a lo largo de su vida, es una concepción de salud y de valores que tiene que ver con el deporte. Y los Juegos Evita son un ejemplo de ello”, cerró el titular de la cartera de Deportes.

La modalidad 3×3 que se desarrolló en Rosario del Tala tuvo como escenarios los estadios de los clubes Atlético Tala y Centro Sportivo Peñarol. Cerca de 250 chicos disfrutaron de dos jornadas a puro básquet, concluyendo en definiciones emocionantes para dilucidar a los campeones.

Entre las mujeres, los títulos de ambas categorías quedaron para los representativos de Gualeguaychú, mientras que entre los varones festejaron Paraná en Sub 14 y San Salvador en Sub 16. En la premiación estuvieron subsecretario de Deporte Social y Federado, Adrián Perotti, y la subsecretaria Roxana Villagra.

Por su parte, en Gualeguaychú los clubes Juventud Unida, Central Entrerriano, Racing y Neptunia fueron anfitriones de los partidos de la modalidad 5×5. Más de 500 jóvenes fueron parte de la instancia que tuvo como vencedores en la rama femenina a Gualeguaychú en Sub 15 y Paraná en Sub 17, en tanto que en Masculino los campeones fueron Gualeguaychú en Sub 15 y Diamante en Sub 17. En la coronación entregaron las medallas el director de Deporte Social, Edgardo Sánchez, y del director de Deportes local, Adrián Romani.

La próxima final provincial será la correspondiente a la disciplina voleibol en las localidades de San José y Colón, del 30 de agosto al 1° de septiembre. La Final Nacional de los Juegos Evita convencionales se llevará adelante en Mar del Plata del 9 al 14 de octubre con alrededor de 18.000 chicos de todas las provincias de nuestro país.