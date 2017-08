Atrapada en piscina, rescatada por Facebook

Una mujer que se encontró atrapada en su piscina de New Hampshire confió en Facebook para obtener ayuda, según informó la agencia The Associated Press.

Leslie, Kahn, de 61 años, quedó varada en su piscina luego que la escalera se rompiera. La mujer contó que no tenía fuerzas para salir del agua, que no tenía un teléfono cerca, y que no había nadie en su casa en ese momento.

Sola y habiendo dejado su móvil dentro de la casa, con el palo limpiador de la piscina fue capaz de acercar una silla que tenía encima su iPad.

“Agarré el palo, lo enganché en la pata de la silla, la arrastré, conseguí el iPad, me conecté al Wi-Fi y pedí ayuda a mi comunidad”, dijo Kahn.

Kahn publicó el pedido ayuda en una página de Facebook de la comunidad, y pronto una mujer que vivía en su vecindario vino a su rescate. La vecina fue seguida por la policía.

Kahn actualizó su entrada en Facebook para que los seguidores supieran que estaba bien. La mujer agregó que aprendió a estar preparada para eventos repentinos, y para ayudar a otros cuando están en apuros.

“A veces ayudás a otros, y otras veces, pedís ayuda”, dijo la mujer agradecida por el rescate.