Infiel, ahora y siempre

Ser engañado no es algo que la gente quiera experimentar. La infidelidad y sus consecuencias son uno de los momentos más devastadores en una relación. No es algo que cualquiera pueda perdonar y olvidar, así que la ciencia quiere que seas especialmente cuidadosa.

Un estudio publicado en el Diario americano de Conducta Sexual, entrevistó a 484 personas sobre su relación y conducta. A cada uno se le pidió reportar sus infidelidades e informar si sospechaban que su pareja les era infiel. Aunque la mayoría no quiera creerlo, el dicho de “una vez infiel, siempre será infiel,” puede ser algo cierto.

Aquellos que engañan tienen mayores probabilidades de hacerlo otra vez

Una persona que haya cometido una infidelidad es más propensa de hacerlo de nuevo. Y una vez más… dos, tres, ¡muchas! Las personas infieles tienen tres veces más de probabilidades de hacerlo otra vez. Y no es que no aprendan de sus errores, sino que se acostumbran a su mala conducta. Si lo hacen una vez y entienden lo que hacen… la próxima vez no parece algo tan malo.

Este no siempre es el caso porque hay diferentes tipos de infieles. Por un lado está el compulsivo que no piensa mucho en su conducta, no tiene mucho control, ni empatía; y por otro está el infiel joven que puede engañar a su pareja y aprender de sus errores; toma enseñanzas de sus experiencias y relaciones, tiene la capacidad de cambiar.

Pero la asociación es doble

No sólo los infieles son más propensos a ser infieles de nuevo, sino que las personas engañadas, también tienen mayores probabilidades de sufrir un engaño. ¿Será que se acostumbran a sus conductas? ¿O será simple coincidencia? Es difícil saberlo, pero estamos de acuerdo en que se requiere más información al respecto.

Es una situación difícil, la infidelidad es algo muy personal y no es fácil de aceptar. Sin embargo, es difícil ignorar los hechos. Si alguien te engañó, no quiere decir que vuelva a hacerlo otra vez pero nada es seguro.