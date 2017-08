Viejo y pobre, dos veces descartable

Latinoamérica es un continente marcado por la constante crisis, aunque cuenta con 4.6 miles de millones de dólares de capital, si se suman todas sus economías.

En todos los países las poblaciones tienden a envejecer con el paso del tiempo, lo que causa presión en los sistemas de jubilaciones.

La economía latinoamericana crecerá no más de 1% al cerrar 2017, y para el año entrante el Fondo Monetario Internacional espera que el número se acerque a 1.9%.

Paralelamente, las tasas de crecimiento en edad de las poblaciones de los países del continente representan un desafío importante para sus economías: la cantidad de jubilados viene en aumento, no así las políticas públicas para hacerle frente a la carga que eso representa para los Estados.

Incluso, si hoy en día se adoptaran medidas urgentes, podría tardar años antes de que se estabilice el sistema y siga siendo rentable, pues la población laboralmente activa se vuelve cada vez más pequeña, y la de jubilados más grande.

Durante los años de bonanza económica de la región, la situación no era tan visible, pues el auge de las exportaciones de soja, hierro y petróleo, en gran medida para alimentar el voraz apetito de la creciente China, impulsaron la expansión latinoamericana a más del doble del promedio de la economía desarrollada hasta el momento.

“No invertimos lo suficiente, no ahorramos lo suficiente, no comerciamos lo suficiente y no educamos lo suficiente. Así no vamos a crecer lo suficiente”, explicó a la prensa Alberto Ramos, jefe económico de Goldman Sachs para América Latina. “No es un rompecabezas económico, sabemos lo que hay que hacer, pero no estoy muy optimista de que se haga. Si no ocurre, la región seguirá perdiendo década tras década y seguirá rezagada”, agrega.

Nos vamos volviendo viejos

El envejecimiento de la población hace cada vez más notorio, y el Fondo de Población de las Naciones Unidas calcula que, para el año 2035, el grupo de personas mayores de 65 años (tercera edad) será mucho más grande que el de menores de 14 años.

En los últimos 25 años, la principal transformación que ha sufrido la ciudadanía es el dramático envejecimiento, que presiona cada vez más la cantidad de fondos que el Estado debe verter para hacer frente a los gastos que eso conlleva en rubros como las jubilaciones, las exenciones impositivas y la atención médica.