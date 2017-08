Santiago Maldonado, la escuela y el “adoctrinamiento” en el aula

El Gobierno nacional denunció una campaña de adoctrinamiento en las aulas sobre la desaparición de Santiago Maldonado y habilitó una línea 0800 para que los padres denuncien el tratamiento del tema en clase. Pero la situación amerita un profundo debate: ¿el tratamiento del tema implica necesariamente una “bajada de línea”? ¿Existen contenidos educativos neutros? ¿Qué postura deberían asumir los educadores ante temas que generan posturas encontradas? Docentes de nivel medio y superior consultados por AIM brindaron su punto de vista sobre este debate.

La difusión de una cartilla de la Ctera sobre la desaparición de Santiago Maldonado generó una fuerte ofensiva del Gobierno nacional y los medios masivos de comunicación, con la idea de que todo tratamiento del tema es lisa y llanamente “adoctrinamiento” o “bajada de línea”. Cabe preguntarse si existen contenidos educativos que escapen a las posiciones políticas e ideológica –aún en las ciencias naturales y exactas- y cuál o cuáles deberían ser las estrategias a adoptar por los docentes para el tratamiento de temas controversiales vinculados a la actualidad política y al momento histórico.

Ante la propuesta de esta Agencia, docentes que se desempeñan en distintos niveles educativos en Paraná hicieron su análisis.

Ignacio González Lowy (*): “Lo que pasa en las aulas no puede ser ajeno al contexto histórico y político”

A mí me parece que lo más importante es reivindicar el lugar de la escuela como un lugar en el que justamente se forman generaciones de pibes y pibas en valores democráticos, en construcción de ciudadanía y así lo marca la propia Ley de Educación, crítica, respetuosa de valores como la memoria, la justicia y la igualdad y en ese sentido no podés desconocer situaciones como la que se vive alrededor de la desaparición de Santiago Maldonado.

Está claro que uno siempre tiene que trabajar en el aula con los alumnos y las alumnas lo más ajustado a los hechos que se pueda y, en ese sentido, por supuesto que la investigación está en curso, pero el hecho de que Santiago Maldonado desaparezca después de una represión de una fuerza estatal, en este caso la Gendarmería, le da un tinte gravedad profundo y mucho más preocupante que lo que uno está acostumbrado los últimos tiempos y que encima la reacción de los funcionarios en una primera instancia sea la de tratar desviar la atención, de desacreditar, de poner en un mismo nivel a represores y reprimidos, echarle la culpa incluso en el entorpecimiento de la investigación a los propios compañeros de la víctima, genera una preocupación importantísima.

Eso hace que los docentes entendamos en general que no podemos hacernos los desentendidos y, por el contrario, el aula es uno de los ámbitos privilegiados para poder poner en debate qué tipo de país estamos construyendo, qué tipo queremos y podemos construir y junto a nuestros alumnos y a nuestras alumnas dejar que se expresen todas las voces, todas las miradas que hay al respecto, pero por supuesto ponerlas en crisis y poner en debate lo que está circulando al respecto y poner en foco la gravedad de la situación. En ese sentido reivindico el derecho y la obligación, la necesidad de los docentes entendamos que lo que pasa en las aulas no puede ser ajeno al contexto histórico y político.

Me parece que la campaña de desacreditacion de este trabajo en las aulas está fomentada por los medios afines al Gobierno y por supuesto por los propios funcionarios del Gobierno. Obviamente que habrá padres y madres genuinamente preocupados de la utilización político-partidaria de temas como este pero, en términos generales, y por supuesto que habrá excepciones, los docentes somos muy cuidadosos de que los estudiantes se pueden expresar en libertad y los temas debatidos sean con la seriedad y el compromiso necesario para que entre todos construyamos respuestas a las preguntas que qué que surgen ante hechos y situaciones tan preocupantes cómo esta.

La política bien entendida forma parte constantemente de la educación, es inescindible, y es una decisión política tanto hablar y poner el debate situaciones como ésta como la de no hablar. También es una decisión política la de silenciar, la de ocultar, la de hacerse el desentendido respecto de temas de la gravedad que tiene la desaparición de Santiago Maldonado.

Lo del adoctrinamiento, de hecho, tiene mucho más que ver con lo que puede llegar a hacer Monsanto en las escuelas, que Esteban Bullrich, cuando era ministro de Educación de la nación, firmó un convenio para abrirle las puertas de las escuelas. El adoctrinamiento pasa mucho más por la presencia de otros otro tipo de injerencia en las escuelas y no por el laburo de los docentes que suele suele ir por otro lado.

(*) Docente de nivel secundario en las escuelas Mariano Moreno y Normal José María Torres y de nivel superior en la Universidad Nacional de Entre Ríos (Uner) y en la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uaser).

Andrés Borgetto (*): “El problema es cuando las visiones que mostrás son parciales y sesgadas”

La polémica surge porque un grupo de padres salió al cruce de la proposición de Ctera de trata la desaparición de Maldonado, a partir de un cuadernillo. La posición de esos padres –que parecen de escuelas privadas y confesionales- es desacertada: tienen una idea muy tradicional y conservadora de lo que es la educación. Una idea “bancaria” diría Paulo Freire. Piensan que los conocimientos pueden “verterse” dentro de la cabeza de los niños, cual recipiente. La consigna “con nuestros hijos, no” es extemporánea y errónea.

El supuesto adoctrinamiento es difícil de comprobar. Puedo entender que cueste ver esa imagen de un grado completo, de primaria, con la foto de Maldonado. De mi parte evitaría esa foto y su viralización. Así y todo, se puede trabajar el tema, siempre contextualizándolo y partiendo de los saberes de los pibes (hablando de la primaria). Mi hijo de 6 años, al ver las imágenes en donde se ve un corte de ruta en el sur me preguntó: “¿Qué pasa ahí?”. “Cortan la ruta por una protesta”, le dije. “Ah, pero está mal porque la gente no puede pasar con el auto”, me largó. Seguramente, el hijo de la misma edad de uno de los manifestantes tendrá una idea distinta. Y ahí hay que trabajar. Siempre atendiendo en qué nivel del sistema estás desenvolviendo tu rol. Entiendo que en la secundaria este tipo de debate se dinamiza de otro modo. Y en la Universidad, ni hablar.

Los docentes no bajamos línea, porque nosotros hablamos de transmisión. Uno, como docente, se desempeña dentro de una disciplina científica, con todo lo que ello significa. La transmisión es mostrar, exponer, guiar y después, los pibes, seguro, hacen otra cosa con ello. El problema es cuando las visiones que mostrás son parciales y sesgadas, sobre todo en las ciencias sociales. Si tratás la violencia política, por ejemplo, en la universidad, no sólo tenés que mostrar qué pasó con los desaparecidos, sino también con la violencia de determinadas organizaciones antes de 1976. Todorov, el reconocido pensador francés nos dio con un palo cuando vino a ver el Espacio de la Memoria, observó la lista de los desaparecidos y dijo: aquí faltan nombres, faltan los muertos por la guerrilla. Y ahí se te abre todo un debate –complejo, rico- que hay que sostener. He tenido estudiantes de familias de militares que no pueden intervenir en las discusiones por esta situación, porque se presenta sólo “una cara”. Ahí sí, capaz, pueda haber una forma de adoctrinamiento.

Todos los contenidos tienen una dimensión política. Ya nombré a Freire, más arriba: la educación es “por algo”, “en favor de algo”, “en contra de algo”. Ese contenido está enmarcado en un contexto, en una línea histórica, como se decía antes. Todas las coberturas de los medios son parciales y mediocres, para no abundar. Tal vez lo difícil, para una maestra de primaria –por lo complejo del caso- es que si quiere tocar el tema de la desaparición de Santiago Maldonado tendrá que hacer una contextualización, brindar información fehaciente y “mostrar” las distintas aristas del caso. Sobre todo, porque la investigación está en curso.

Todos esperamos que Santiago Maldonado aparezca con vida.

(*) profesor en la Universidad Nacional de Entre Ríos (Uner) y en la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader)

Claudio Puntel: “Que mis hijas no ignoren lo que ocurre” (tomado de su muro de Facebook)

No quiero lavado de cerebro a mis hijas

Con ellas, no.

Que nadie las subestime. Son niñas, tienen derecho a saber.

Que mis hijas no ignoren lo que ocurre.

Que nadie deje de hablarles sobre Santiago Maldonado.

Que nadie deje de pedirle su opinión sobre la desaparición forzada de Santiago.

Por favor, si alguien piensa que es justo que el estado haya hecho desaparecer a Santiago Maldonado, que se lo diga a mis hijas. Y que espere a escuchar su respuesta.

Porque a la escuela se va a aprender. Que nadie oculte a mis hijas que aun en gobierno constitucional, hay un estado que reprime y desaparece.

Mis hijas tenían tres años cuando desaparecieron a Julio López; no habían nacido cuando desaparecieron a Martín Basualdo y Héctor Gómez. Igualmente, la escuela pública tuvo tiempo para hacerles saber que a apenas cuatro cuadras de donde ellas estudiaban vivían Martín y Héctor; y tuvieron maestras que las ayudaron a reflexionar sobre el gatillo fácil.

Que nadie lave el cerebro de mis hijas, que no les impidan saber y opinar, que nadie les imponga la política del No te Metás.

Mis hijas ya están preguntando ¿Dónde está Santiago? Es verdad que la escuela no podrá darles la respuesta, pero podrá ayudarlas a preguntar y animarlas a no cejar hasta que nos respondan.

(*) Secretario General de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), seccional Paraná.