Productores esperan ser convocados para discutir las reformas impositivas

El director del tercer distrito de Federación Agraria Argentina (FAA), Elvio Guía, afirmó a AIM que “preocupan las reformas impositivas”, por lo que esperan que desde los Gobiernos nacional y provincial convoquen al sector, ya que tienen “mucho para aportar para aliviar la carga fiscal que tienen los productores agropecuarios”.

“Estamos preocupados por los debates que habrá a futuro, sobre todo en la parte impositiva, ya que habrá reformas impositivas nacional y provincial y nosotros queremos tener algún interlocutor en esto”, dijo a esta Agencia Guía, quien apuntó que desde el sector tienen “mucho para aportar, para ver de qué manera se puede aliviar la carga fiscal que tienen los productores agropecuarios, que es una de las cosas que más asfixia al sector productivo, más allá del aumento de los costos por la inflación que golpea a las economías regionales”, y ejemplificó: “Al costo impositivo que es prácticamente del 70 por ciento se suma que los productos de las economías regionales aumentaron un 53 por ciento en los últimos tres años y los insumos subieron un 209 por ciento, lo que hace que se haga cada vez más difícil producir, por lo que los pequeños y medianos empresarios tengan dificultades”.

“Nos preocupa que las reformas sean una cosmética que no llegue a los productores más necesitados”, dijo el referente, quien remarcó que “la idea es poder llevar algún alivio al sector”.

Los saldos técnicos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) “son un ejemplo de lo que pasa en general, ya que esos no los podemos utilizar y el Gobierno los usa con tasa del cero por ciento y nosotros debemos financiarnos en el sistema financiero bancario con tasas del 20 por ciento y eso es algo que hay que mejorar”.

En la provincia se planteó al ministro de Economía, Hugo Ballay, “que las multas son muy elevadas e intentamos que los productores tengan algún alivio de cargas tributarias y todo lo que es la cuestión impositiva”.

Además, a la presión impositiva se suma que la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) aumenta la burocracia Estatal: “En campaña habían prometido simplificar las cosas y no es así, al contrario, se profundizaron, ya que cada vez ponen más requisitos a los productores, no digo que esté mal, pero los funcionarios deben considerar las situaciones del interior y los problemas que generan con las resoluciones que toman”.

“Habían prometido estandarizar las cosas para simplificar y eso no está pasando”, remarcó Guía, quien consideró que el pedido de los funcionarios del Gobierno no se corresponde con las políticas de Estado que promueven, ya que “reclaman eficiencia y excelencia a los productores, pero para ser eficientes se tiene que generar las condiciones de previsibilidad, reglas claras e infraestructura y eso no está ocurriendo”.

Problemas de infraestructura

Por otro lado, Guía dijo que no se encuentra solución “al tema de infraestructura en la provincia, que sigue siendo una complicación y no se observa a corto y mediano plazo una solución”.

“Dentro de poco estará el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, en la provincia y veremos si podemos avanzar en algo con el tema de infraestructura”, auguró el referente, quien aclaró que “si bien las contingencias climáticas no dieron mucha tregua hay que encontrar la forma de buscar una solución porque sino la campaña se verá muy complicada si no se encuentra alguna solución a corto plazo”, y ejemplificó: “En Gualeguaychú y Seguí hay problemas para llegar al campo y salir, hay campos a 1600 metros de la ruta y no pueden llegar”.

En ese marco, Guía recordó que “todas estas costas las intentamos solucionar desde hace mucho tiempo, pero no encontramos, todavía, la manera de hacerlo”.

“El Gobierno debe dar una señal al sector arrocero”

Además, el director de la FAA Entre Ríos, Elvio Guía, mantuvo este lunes una reunión con el ministro de Producción de la Provincia de Entre Ríos, Carlos Schepens. Previo al inicio de la siembra de arroz en la provincia, el dirigente federado conversó con el funcionario sobre la problemática que representa para esta producción el elevado costo de la energía y el combustible. Analizaron alternativas de solución para evitar que estos componentes en el costo de producción terminen condicionando los resultados de la campaña.

En la audiencia con el funcionario “se planteó la necesidad de ver manera el Gobierno provincial puede dar una señal para ayudar a los productores arroceros, para que se puedan mantener las entre 62.000 y 70.000 hectáreas de arroz, que es fundamental para la provincia de Entre Ríos”.

En ese marco, “se dialogó sobre la tarifa eléctrica en lo que habría avances”, por lo que la semana próxima podría haber anuncios para el sector arrocero, que vendría muy bien, porque estamos muy cerca de la siembra”.

Al respecto Guía se mostró expectante: “Hay que esperar hasta la semana que viene a ver si esto se concreta en serio y de ahí comenzar a trabajar rápidamente para poder implantar la mayor cantidad de hectáreas de arroz que se pueda en la provincia, ya que es una de las economías regionales que más dinamiza la economía, sobre todo en el centro de la provincia”.