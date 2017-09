Termas: Kisser consideró “una barbaridad” la condonación de deudas y adelantó su voto en contra

El proyecto por el cual se perdona una deuda millonaria a los complejos termales de la provincia no pasó desapercibido y generó polémica antes y después de su media sanción en Diputados, con los votos del justicialismo y del bloque Cambiemos. El senador radical Raymundo Kisser, anticipó a AIM que no seguirá la línea de sus pares de la Cámara Baja: “Así como está no lo voy a acompañar porque es una barbaridad”, afirmó y planteó la necesidad de revisar caso por caso.

En un trámite express, el proyecto del diputado justicialista Juan José Bahillo para perdonar deudas por 31 millones de pesos a complejos termales, por el incumplimiento en el pago del canon, logró la media sanción en diputados sin encontrar casi resistencia.

El oficialismo contó con el aval del bloque Cambiemos que coincidió con el argumento de respaldar la actividad turística, pese a las críticas y advertencias en soledad del diputado Ale jandro Bahler que inclusive señaló la existencia de beneficiarios involucrados en causas judiciales como Miguel Mariza y Luís Mazurier.

Pasadas las horas, cuando la media sanción ya era una hecho, el presidente del bloque Cambiemos, Sergio Kneeteman admitió que deberían haber analizado “sociedad por sociedad y no se hizo” y dijo –en declaraciones al programa A quien corresponda- que no hubieran aprobado una Ley si sabían que estaban beneficiando a empresarios vinculados a la corrupción.

Kisser: “Es una barbaridad, así no voy a acompañar”

Si bien el proyecto aún no tuvo ingreso a la Cámara Alta, el senador Raymundo Kisser, de Cambiemos, que no es la primera vez que tiene disidencias con el accionar de los diputados de su sector político, accedió a responder una serie de preguntas sobre el tema.

Fue tajante. “Yo así como está la ley planteada no lo voy a acompañar. Pienso que es una barbaridad lo que se está haciendo Y si hay algún caso particular donde hay alguna dificultad en alguna terma que sea de algún municipio, tendría que arreglarlo directamente con el ente regulador, ponerle algún plan de pago, o si Estado provincial le quiere condonar que se lo condone, pero no podemos hacer esta barbaridad que se hizo en Diputados con una Ley genérica en la forma en que se hace, sin constatar caso por caso, máxime cuando el principal beneficiado va a ser un inversor privado”.

Kisser, ex presidente del bloque de Senadores de Cambiemos comparó esta decisión con las que se han tomado respecto de los productores agropecuarios afectados por el factor climático en 2016. Sin embargo, lo que se hizo fue “darle la posibilidad de posponer los pagos del impuesto inmobiliario pero todo el mundo tuvo que pagar, así que a mí no me vengan con el argumento de que es por la disminución la afluencia turística en 2016 y 2017 para hacer esta condonación cuándo acá se está condonando deuda de hace 10 años”.

El senador de la oposición dijo tener conocimiento de la iniciativa a través de los medios de comunicación y afirmó que quiere analizar “quiénes son, qué monto deben e incluso preguntarle al ente regulador que hizo durante todo este tiempo porque no exigió el pago (porque) si el ente no ha actuado en este caso también habrá que pedirle rendición de cuentas”.

Además, Kisser cuestionó el argumento sobre la crisis del sector y los posibles cierres de complejos: “El operador turístico, cuando cobró los servicios turísticos, incluyó en la facturación el costo de este canon que tenía que pagar, porque así se determina el precio turístico. Estas amenazas la escuchado muchas veces; lo que están haciendo es poner de escudo a los que trabajan también quisiera saber cuánto son los complejos termales que tienen todo el personal en regla”.