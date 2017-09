A Pilar, oídos sordos

Pilar Sordo volvió a la Argentina destilando machismo del más conservador y homófobo. Su sonrisa aniñada y acento chillón nos recuerda a Fabio Alberti encarnando a Coti Nosiglia. Pero no, Pilar Sordo es de verdad… es una “emprendedora” que llena teatros con sus charlas y ocupa las mesas de best sellers de todas las librerías. Rumbo al 32ª Encuentro Nacional de Mujeres, es necesario parar la pelota y marcar la cancha. Por Por Valentín Ibarra[*], para AIM.

Como nos tiene acostumbrados, la gurú de la autoayuda-femenina viene desarrollando conferencias en una abultada agenda, entre auditorios y estudios de televisión.

Claro que no podemos cargar sobre la espalda de la psicóloga y conferencista todos los males que padecen las mujeres de este suelo ni del machismo que reina y goza de buena salud, pero su consagración escénica es bastante más que un síntoma. Que Pilar Sordo es un personaje peligroso, en el estado actual de emergencia a causa de la violencia de género, es un hecho que parece no resultar del todo evidente.

Sordo llena auditorios y mide, en términos de audiencia, mucho más que aquellas mujeres empoderadas que le disputan el protagonismo a los “machos” de la manada. La chilena es misógina y funcional al patriarcado, escritora de best sellers para amas de casas desesperadas, donde reafirma el estereotipo más rancio de asimetrías y clichés. Rankea en diversas nóminas de mujeres líderes no solo de su país natal –o del nuestro, donde año tras año tiene una calurosa recepción– sino también en el resto de América Latina. Recibió varios premios y menciones, forma parte del cuadro de honor de las 21 mujeres mas influyentes de Chile y es autora de al menos siete libros publicados por prestigiosas editoriales con llamativos títulos como No quiero crecer (2009), Lecciones de seducción (2011) y Oídos sordos (2016).

Utiliza un lenguaje llano y apto para todo público y en su sitio web publica entradas asiduas donde aborda temas como “La importancia de los amigos”, “La muerte me viene a buscar, ¿qué hago?”, “Momentos para evaluar la vida”. “Mandalas, una invitación al silencio” o “Compartir versus competir”. Una de sus frases llamó mi atención y tiene completa sintonía con la antedicha, dice: “… las mujeres nos quejamos tanto y mucho mas que los hombres, siempre tenemos un pero, un pucha, algún tipo de exclamación que hace notar o sentir que no fue del todo lo ideal que hubiéramos querido que fuera”. Cuánta (peligrosa) liviandad al reivindicar el carácter proveedor del hombre y la seducción “delicada” de la mujer que se ofrece al macho o en sus propias palabras “la magia en el ser mujer, la realidad en el ser hombre”, impresas a fuego a renglón seguido del título de su libro ¡Viva la diferencia!, de 2005 que no teme en reafirmar las añejas tradiciones y tiene como objetivo declarado “(desmentir) la malentendida idea de que hombres y mujeres son iguales (…) yo por ser mujer, debería tener mas facilidades para adquirir los aprendizajes femeninos”.

Es imperioso detenernos a pensar en el sentido de sus palabras, las acciones que dispara y el mensaje que predica a modo de evangelio, como el mediatizado “lo que sucede conviene” tan de moda en la farándula y la política, y repetido por el vulgo como un mantra. En su muro de Facebook pueden leerse miles de comentarios y likes –una publicación cualquiera puede sumar más de 5 mil de estas “reacciones”.

“Hay que levantarse cada día con una actitud positiva, con una sonrisa en los labios, ser agradecido con la vida.”

Sus frases vacías sirven de inspiración, paradójicamente, para las mujeres que desprecia (y no estamos exagerando), escribe Perla “Sos lo más, me encantan tus charlas, tan prácticas”. María Cristina no duda y afirma: “Mujer sabia. Tus palabras tienen lo sencillo y lo complejo para abrir nuestras mentes. Gracias”.

La buena esposa (callada, sumisa y obediente) prepara la cena del honesto laburante que sube el volumen del televisor y se indigna con los planes sociales mientras dictamina lapidarias condenas contra “hippies, vagos, indios y maricones”.

“El príncipe azul existe y vive exactamente en el mismo mundo en que habitan las mujeres que no rompen las bolas” dice una de sus frases más compartidas. No es fácil saber si es de su autoría o si se debe a la inspiración de alguna de sus fieles seguidoras. Tampoco importa demasiado. Porque antes de que los “comunicadores” con más audiencia del país se sintieran habilitados a utilizar sus púlpitos multimedia para esparcir falsedades, estigmatizar a los pueblos originarios, justificar la represión y desacreditar a militantes de derechos humanos, antes –mucho antes– estaba ella. En la tarea de banalizar la dominación, instalando un miedo difuso y paralizante a través un discurso accesible y “campechano”, sin dejar de facturar un solo segundo, en todo eso, la pionera fue Pilar. Su éxito y su influencia siguen siendo más extensos y profundos que los de cualquier “opinólogo” de radio o televisión. Recordarlo tal vez nos permita tratar de entender cómo llegamos hasta acá. Y hacer algo para cambiarlo.

Sí, usted también, señora. Vos también, “¡enojate, hermana!” (parafraseando a Malena Pichot). Desde 1986 el Encuentro Nacional de Mujeres viene siendo cada vez más exitoso, masivo y polémico. Las chicas buenas leen a Pilar, las otras van al Encuentro.

*Valentín Ibarra, estudiante de Filosofía de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).