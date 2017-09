Assange, Trump y Pyongyang

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, considera que las amenazas y acciones de Estados Unidos contra Pyongyang solo han empujado a Corea del Norte a aumentar su potencia de guerra.

Assange, se refirió a la situación en la península corena y consideró que las repetidas amenazas hechas por Estados Unidos contra Corea del Norte solo han empeorado la crisis en la península coreana.

“Las constantes amenazas de EE.UU. contra Corea del Norte la han puesto en un pie de guerra total”, escribió el periodista australiano.

Constant US threats against DPRK have put it on a total war footing massively boosting its missile R&D, unity & support for the regime.

Desde su punto de vista ese comportamiento ha dado un “gran impulso” a las actividades de investigación y desarrollo de misiles de Pyongyang y a la unidad del pueblo norcoreano y su apoyo al régimen.

A su vez consideró que las amenazas no funcionarán para los coreanos que son “industriosos, inteligentes y conformistas” y poco ineficientes frente a las amenazas.

El fundador de WikiLeaks, que continúa refugiado en la embajada de Ecuador en Londres criticó los ejercicios militares estadounidenses en la región y el despliegue de los sistemas de defensa antimisiles Thaad en Corea del Sur en el contexto de las relaciones de EE.UU. con China.

“La postura de EE.UU. en la frontera de China durante la ‘Guerra Fría’ con Corea del Norte tendrán el mismo resultado”, alertó Assange en referencia a la reacción de China a las amenazas norteamericanas, que podría llevar a un aumento masivo de las actividades de investigación y desarrollo en campo militar chino.

Pyongyang insiste en que su escalada militar es una respuesta a las amenazas militares de Washington, ya que cree que EE.UU. trata de privarle de sus armas nucleares para luego poder ejecutar un cambio de gobierno en Corea del Norte.

Nuevas advertencias de EE. UU.

Por su parte presidente de EE.UU., Donald Trump, confirmó en una conversación telefónica con el primer ministro japonés, Shinzo Abe, que su país “está preparado para usar armas nucleares contra Corea del Norte en caso de necesidad”, así lo informó la Casa Blanca.

Trump “ha reafirmado el compromiso” de proteger la parte continental de EE.UU. y otros territorios de su país, así como los de sus aliados. Se señala que se trata “del empleo del rango completo de posibilidades”, desde las vías diplomáticas hasta las nucleares, precisó el servicio de prensa de la Casa Blanca luego de que Corea del Norte confirmara la realización de un sexto ensayo nuclear este domingo.

Assange también se refirió a la advertencia de Trump de cortar relaciones comerciales de China y escribió “El 90 por ciento del comercio de Corea del norte está con China. Si Trump bloquea 650 billones de dólares de comercio de Estados Unidos con China, él será depuesto inmediatamente”.