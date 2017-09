Caso Santiago Maldonado: a 40 días de la desaparición, por qué la Justicia sospecha de Gendarmería

La causa sigue caratulada como “desaparición forzada”. Las dudas sobre la actuación de la fuerza de seguridad se basan en agujeros en la filmación del operativo y contradicciones de uno de sus comandantes. Siguen los rastrillajes.

Pasaron 40 días de la desaparición de Santiago Maldonado (28) tras un enfrentamiento entre parte de la comunidad mapuche de la Pu Lof Resistencia Cushamen y Gendarmería Nacional. Y el panorama empieza a despejarse de neblina. En las primeras horas de la semana que está por empezar, el juez federal Guido Otranto recibirá aquí en Esquel los resultados de una pericia clave que podrá determinar el futuro de la causa que tiene insomne al país: los resultados de la comparación de ADN entre el material genético (de sangre y cabello) hallado en vehículos de Gendarmería y el del tatuador.

Esa información será determinante para la fiscal Silvina Avila, quien deberá pedirle a Otranto la citación de los gendarmes que participaron del operativo el 1 de agosto. No está claro cuántos fueron. Del operativo participaron 127 agentes pero habrían entrado al territorio mapuche 44. Todos o algunos de ellos podrían ser convocados a declaración testimonial o directamente a indagatoria, ya como imputados. Incluso podría haber detenciones.

Pero, a pesar de las versiones que circularon en las últimas horas, que indicaban que serían citados como testigos, eso no está confirmado. “Todavía no hay decisión sobre si vendrán o no los gendarmes y en qué condición, si testigos o imputados”, admitió a Infobae una fuente judicial.

La principal hipótesis es la desaparición forzada, tal como lo establece la carátula de la causa. Esa línea de investigación está sostenida, sobre todo, por la declaración de los testigos mapuches Matías Santana y Claudia Pilquiman, quienes describieron escenas del momento donde se habrían llevado a Maldonado, aunque con diferencias en el relato. El hombre dijo que vio desde lejos cómo lo golpeaban y arrastraban al camión Unimog y la mujer, que vio salir de la Pu Lof hacia la ruta 40 un camión Eurocargo y que un grupo de gendarmes armó una especie de cordón y pasó lo que podría ser un cuerpo de un vehículo a otro.

Además, a los investigadores y a la familia de Maldonado les llaman la atención los “agujeros” en la filmación del operativo realizado el 1° de agosto, una costumbre que tienen las fuerzas de seguridad para protegerse de posibles acusaciones de violencia institucional posteriores a los hechos.

La encargada de filmar y sacar fotos, en este caso, era una mujer, cuya identidad no trascendió. Para los abogados de la familia Maldonado, Gendarmería Nacional decidió no entregar parte del material que podría contener imágenes fundamentales para resolver el misterio o acercarse a la verdad.

El argumento que habría presentado Gendarmería es que la filmación debió interrumpirse porque la persona encargada de registrar las imágenes salió a socorrer a un compañero que había sido agredido a piedrazos por integrantes de la comunidad de la Pu Lof. Según publicó La Nación, ese gendarme sería el cabo Ernesto Yáñez, pero esa información no fue confirmada ni desmentida por fuentes del caso consultadas por Infobae.

“Faltan una importante cantidad de imágenes que deberían estar en el expediente”, remarcaron en el entorno de la familia Maldonado. Además, los abogados que la acompañan señalaron importantes contradicciones entre las declaraciones de el comandante Juan Pablo Escola, segundo al mando del Escuadrón 36 de Esquel de Gendarmería Nacional, y documentos que figuran en la causa. La principal contradicción es que Escola afirmó que los gendarmes no llegaron hasta el río, pero las imágenes aportadas por la misma fuerza de seguridad muestran que sí.

“Si hay algo de ADN de Santiago en los vehículos procederemos a las detenciones, por eso es tan determinante esa prueba”, confirmó una importante fuente a este medio. Sin embargo, no es en lo único que se basan los investigadores para sospechar de Gendarmería, y si los resultados dieran negativos, tampoco sería el fin de la implicancia de esta fuerza federal en la desaparición de Maldonado.

Por eso, durante el sábado y el domingo, cerca de 300 agentes de la Policía Federal y de Prefectura Nacional continuarán rastrillando parte del inmenso territorio que pertenece al empresario italiano Luciano Benetton, especialmente en las márgenes y el curso de agua del río Chubut. Bajo un clima soleado pero con temperaturas muy bajas, las fuerzas nacionales buscan el cuerpo de Santiago, o elementos que puedan servir como indicios para determinar qué pasó.

Mientras tanto, el lunes volverán a desfilar testigos por los tribunales de Esquel. Y comenzará la cuenta regresiva a la espera de los resultados de ADN.

Según contó a Infobae un habitante de la Pu Lof, Santiago Maldonado había llegado el 31 de julio al espacio ocupado por la resistencia mapuche en tierras que ahora son de Benetton desde El Bolsón, donde vivía hacía cuatro meses.

“Vino para apoyar nuestro corte en la ruta 40 porque él comparte nuestro reclamo, pero no pasó de nuestra casilla de entrada a la Lof, que es hasta donde pueden entrar personas no mapuches, hasta que tuvo que correr porque lo perseguía Gendarmería. Y ahí llegó hasta la orilla del río. De ahí sabemos que se lo llevaron”, contó una mujer de la comunidad a este medio, en una charla que se dio en la tranquera donde comenzaron los incidentes del 1° de agosto, frente a la ruta 40. Estaba encapuchada “por miedo a represalias” y prefirió no revelar su nombre.

Fuente: Infobae