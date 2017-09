Cristina Kirchner: “Si en el 2019 soy un obstáculo para ganar las elecciones, me excluyo”

La ex presidente Cristina Kirchner le envió hoy un fuerte mensaje político al peronismo durante una entrevista en vivo. “Te voy a dar una primicia, si en el 2019 yo soy un obstáculo para el peronismo, no voy a ser ningún obstáculo… voy a hacer todo lo necesario para que el peronismo y un frente amplio gane las elecciones”, aseguró en diálogo con Luis Novaresio.

“¿Se excluye?”, repreguntó Novaresio. “Si esto impide la unidad y ganar, no tengas dudas”, completó.

Durante un pasaje de la entrevista, Cristina Kirchner se refirió a la interna en el peronismo y la carta pública que difundió la semana pasada. “No la escribí para los dirigentes; está dirigida a los electores que votaron oposición en la provincia de Buenos Aires por una razón lógica certificada por el resultado de las Paso”.

También, replicó a dirigentes como Sergio Massa, Florencio Randazzo y Juan Manuel Urtubey: “Es muy difícil ser un obstáculo habiendo ganado las elecciones, y sobre todo que lo digan aquellos que no tuvieron el resultado que esperaban”.

“Esto no es un ballottage ni la primera vuelta en 2019. Es una elección parlamentaria para decirle no al ajuste, para evitar la precarización laboral que se viene”, añadió.

Por otro lado, reconoció que no quería ser candidata a senadora en estos comicios. “Muchos intendentes el año pasado tenían una visión parecida en cuanto a que mi tiempo había pasado. Pero por los hechos mi candidatura no fue decidida individualmente, sino colectivamente; ellos consideraban que era la persona que más votos podía sacar en la Provincia contra el Gobierno, y el resultado demuestra que fue acertado”.

Y agregó: “Cuando tenés un programa de ajuste de esta naturaleza en medio de una elección parlamentaria, donde tiene que haber un mensaje para la ciudadanía, plantear una división interna nos hubiera llevado a una discusión que a la gente no le sirve, a la gente precarizada, gente que no le alcanza dinero. La pelea interna en este momento es de una frivolidad e inmensamente funcional al gobierno”.

Los bolsos de López

La ex presidenta Cristina Kirchner se refirió por primera vez a la detención del ex secretario de Obras Públicas de su gobierno, José López, con una millonaria suma de dinero.

“Fue una cosa muy fuerte, yo estaba en Calafate y cuando vinieron a contarme no alcanzaba a comprender la escena. Me parecía brutal. No entendía qué había pasado. Después tuve un gran enojo; luego me vino una cosa de tristeza, de angustia, y pensé en los pibes que habíamos incorporado a la política”, señaló en una entrevista en Infobae con el periodista Luis Novaresio.

“Siempre quisiera saber cuándo, quién le entregó ese dinero. Me cuesta creer que todavía, frente a fajos de dinero termosellados, numerados, que se pueden identificar, todavía la Justicia no haya determinado quién se lo dio y cuándo se lo dio”, amplió.

“Es imprescindible encontrar el hilo de quién y cuándo se lo dio, me resulta inaceptable que la Justicia y los peritos no hayan podido determinar; montañas de dinero, como la que apareció en Brasil. El hilo que une el corruptor y el corrupto”, señaló, y reconoció: “Lo odié en ese momento a López, como pocas cosas odié en la vida”.

Por otro lado, y ante la consulta sobre si conocía el accionar de López, la ex mandataria afirmó que “es muy difícil estar en la vida de los funcionarios”. “¿Podría Macri decir que sabe lo que hace cada funcionario? Es imposible, está mintiendo si dice lo contrario y se va a equivocar. Es imposible saber lo que hace cada funcionario. A mí me costó reaccionar, yo no podía creer lo que pasaba”, expresó.

“¿Le preguntó a De Vido si sabía?”, consultó el periodista. “No”, respondió la ex mandataria.

“¿Sabía De Vido lo que hacía López?”, repreguntó. “No puedo contestarte. Pienso que no lo sabía; pienso que me lo hubiera dicho por lo menos para advertirme del problema y del peligro”, agregó.

Fuente: Infobae

