Piñas y amenazas contra dirigente de la CCC en la municipalidad de Santa Elena

Integrantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) de Santa Elena concurrieron al municipio por una audiencia que tenían pautada con el intendente Silvio Moreyra, para tratar una serie de demandas. Denunciaron que al llegar al edificio, un grupo de personas les impidió llegar hasta el despacho del presidente municipal y el coordinador local de la organización Evaristo Hermeaga recibió amenazas y una trompada en la cara. Moreyra negó haber ordenado el ataque e hizo llevar a la víctima hasta el hospital de Santa Elena para su atención médica, supo AIM.

El hecho ocurrió alrededor de las 10 de la mañana de este jueves. Los militantes de la CCC concurrieron al municipio para dialogar con el intendente acerca de un proyecto productivo y una copa de leche que impulsan desde la organización, con la demanda de insumos para sostener los emprendimientos.

“Fuimos hoy a las 10 y un grupo de gente bastante patotera nos estaba esperando en la puerta del municipio, no nos dejaban pasar. Uno me dijo ‘volá de acá andate Santa Elena, no te queremos ver más porque te vamos a hacer boleta’”, contó a Hermeaga quien luego del hecho radicó una denuncia penal por agresiones y amenazas ante el fiscal de La Paz, Facundo Barbosa.

Hermeaga, que también es militante del Partido Comunista Revolucionario – Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP-PCR) agregó que uno de los agresores le dijo que sabe dónde vive y la la cantidad de hijos que tiene, con clara intención intimidatoria.

“Nosotros íbamos en forma pacífica y aún así me empezaron a insultar”, relató aunque no encontraron la mejor respuesta: “El recalcaba que tenía órdenes del intendente de no dejarnos entrar más al municipio. Se acercaron otros me increparon entre cinco. En ese momento me pegaron una trompada en la cara en el mentón del lado izquierdo”.

Frente a esa situación, los compañeros del joven atacado lo sacaron del lugar hasta la plaza ubicada frente a la municipalidad. Hasta allí llegó la policía y el propio Moreyra. Hermeaga dijo que luego del violento episodio el presidente municipal le aseguró que no había dado esa orden (“yo no los mandé, a mí no me gusta apretar”), le pidió disculpas y lo hizo llevar con su hijo en su vehículo particular hasta el hospital para ser atendido.

Por otro lado, Hermeaga desligó a las organizaciones que integra de cualquier vínculo con las internas que hace años enfrentan a Moreya y al ex intendente Daniel Rossi, ante la posibilidad de que el ataque fuera una esquirla de esa disputa, por el apoyo del ex vicegobernador a la candidatura de Emilio Martínez Garbino por el el Encuentro Social, del que el PTP también forma parte. “Nosotros no tenemos nada que ver con Rossi”, aclaró el joven agredido y agregó: “Nosotros tenemos una candidata que es Daniela Vera y es a ella a quién apoyamos y estamos trabajando con el plan de Urbanización de barrios populares, para que se aclare la emergencia en violencia de género en Entre Ríos, entre otros proyectos”.

Por otro lado, señaló que la CCC no es parte de contienda electoral ni de las interna políticas partidarias: “No tenemos nada que ver con Rossi y la CCC viene luchando desde hace bastante tiempo, aproximadamente 17 años que estamos en Santa Elena, luchando contra Rossi contra gobiernos radicales como el de Rubén López y nunca salimos de las calles para luchar por los problemas que tienen los compañeros”.