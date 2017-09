Habló la hermana de la joven acusada de atropellar a su novio: “No tuvo intención de matarlo”

En esta oportunidad, Florencia Silva, hermana de Julieta Silva (29), imputada por homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía, salió a defenderla y a aclarar que se trató de “un accidente” y que “no tuvo intención de matarlo”, a contramano de lo que evaluó la fiscal que lidera el caso, Andrea Rossi. Asimismo, la joven contó que su hermana padece la afección visual “astigmatismo” lo que le impidió ver correctamente en la ruta, ya que no llevaba los lentes, y pidió respeto a ambas familias por la situación de dolor que están viviendo tras el conmocionante hecho ocurrido a la salida del boliche La Mona durante la madrugada del sábado en San Rafael, en el sur provincial.

“Mi hermana no es una mala persona, esto ha sido un accidente, no tuvo intención de lastimarlo”, expresó Florencia al diario local UNO desde Santa Cruz, donde reside actualmente.

“En ningún momento tuvo intenciones de matarlo o pisarlo. Hay que esperar todo lo que se viene, todavía las pruebas no están hechas, ella es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, indicó, y cargó duramente contra los comentarios que reciben a diario en las redes desde todo el país. “La gente se esconde detrás de un perfil de Facebook y dice cualquier cosa. No hay que olvidarse que atrás de ella hay una familia, está mi mamá y ella tiene hijos, no hay que olvidarse de eso; los niños no hicieron nada, juzgar y decir cosas que no son ciertas no está bueno, los chicos están con su papá; gracias a Dios tienen un padre excelente”, agregó la mujer.

Asimismo, la joven quiso dejar en claro su solidaridad con la familia de la víctima. “Lamentamos mucho lo que pasó, estamos dolidos; yo lo conocí a Genaro y era muy buena persona y tiene una familia hermosa, nuestro dolor también es por ese lado”, señaló.

Los hechos según la hermana

Asimismo, Florencia se refirió a cómo ocurrió la tragedia, en medio de la noche. “Quiero decir, y lo sé por boca de ella, que hizo 150 metros, no es que hizo una ‘u’ automáticamente y volvió a pisarlo, hizo 150 metros, como dijo la fiscal. Volvió buscándolo por el costado, mirando para el costado, volvió a devolverle el celular, algo así; estaba de noche, llovía y mi hermana tiene astigmatismo, que eso también lo pueden comprobar; ella usa lentes que no usaba en ese momento”.

Por último, la joven se refirió a las cualidades de su hermana, luego de haber sido cuestionada públicamente y puesto en tela de juicio su comportamiento social en el pasado. “La condenan como una persona mala, asesina, ella no tiene ese perfil, no va por la vida lastimando a la gente, al contrario, es muy buena persona, muy buena madre, buena hermana, buena hija, no sé por qué se dicen tantas cosas, la condenamos socialmente y listo, para qué va haber justicia si ya la condenamos socialmente”, concluyó la mujer.

“Justicia por Genaro Fortunato!”

Mientras, familiares y allegados de Genaro se prepararon para realizar mañana al mediodía en el kilómetro cero de San Rafael una marcha en reclamo de justicia. En las últimas horas, Miguel Fortunato, papá de Genaro, consternado por el fallecimiento de su hijo, se limitó a decir que “vivimos en sociedad enferma, que resuelve las cosas de esta manera”.

“Justicia por Genaro Fortunato!” se denomina la convocatoria en la red social Facebook. “Invitamos a todos aquellas personas que deseen recordar con afecto a Genaro Fortunato, a reunirse en el km 0 de San Rafael, a partir del mediodía de este viernes (15 de septiembre). Sin intenciones de molestar a los demás, sino con el deseo de expresar nuestro cariño con él. Los convocamos para apoyar a sus amigos y familiares. Confíamos en quienes tienen la difícil tarea de impartir justicia”, señala la invitación.

La Nación.-