Seis maestras y una directora se tomaron licencia por las amenazas del padre de un alumno

Ocurrió en La Plata. El hombre, padre de un chico que va a quinto grado, afirma que se enojó porque a su hijo le pegaron.

Seis maestras y una directora de la Escuela Primaria 55 de La Plata decidieron tomarse licencia por las amenazas del padre de un alumno. El caso ya está en la justicia y el hombre tiene una restricción perimetral: no puede acercarse a ellas ni a la escuela. El niño sigue yendo a clases.

Por este conflicto no hubo acto del día del maestro en la institución. Ni la directora ni las maestras tenían ganas de festejar. “Nos cambió el año, nos cambió la vida. Estamos paralizadas”, dijo la directora Alejandra Calabrese.

Germán Pocino tiene un hijo que va a 5to grado. Durante el año, según sus dichos, el niño llegó cinco veces golpeado a la casa. “Nos discriminan porque somos evangélicos, porque mi hijo no se defiende”, dijo Pocino.

La última vez fue el jueves 7 de septiembre. Ese día, cuando salió de la escuela, el niño le dijo a su papá que le habían pegado. Germán se enojó y le gritó a la directora y a las maestras frente a los otros padres y alumnos. Eso es lo que se ve en el video. De ahí en adelante las versiones de los hechos son encontradas.

“Fui a la puerta de la escuela, retiré a mi hijo. Lo encontré golpeado en la parte derecha de su frente con el guardapolvo ensangrentado. Pido explicación a la docente del grado. La maestra me dice que no es tan así, que no podía darme explicaciones. La directora empezó a gritar que se vaya este mentiroso de acá, por el niño. Empecé a reclamar delante de todos los padres”, relató Pocino a este medio.

Eran las cinco en punto, el horario de salida de los alumnos. “Cinco veces hablé en un tono normal de voz y después levanté la voz. En ningún momento amenacé a las maestras, sólo dije que iba a ir por la directora legalmente porque mi hijo está siendo violentado en la escuela”, insistió el padre.

La ambulancia del Same La Plata llegó hasta la puerta. El llamado lo había hecho la directora. Quería que un médico constatara qué golpes tenía el niño.

“El papá fabuló, dijo que su hijo estaba «todo golpeado». Ante eso llamé al Same. La doctora dijo que tiene un moretón en la cara nada más, que data de unas horas”, explicó Alejandra. Esa mañana, ninguna maestra se había enterado que a ese niño le habían pegado. En la institución hay 400 alumnos entre los dos turnos, 25 de ellos están integrados.

El dilema de la sangre

Respecto de la sangre está el dilema. “No había sangre. La mancha era de chocolate de una torta que comió porque la maestra cumplía años”, indicó la directora.

“«Ustedes lo van a pagar y yo a mi hijo me lo llevo en ambulancia. Ustedes son unas asesinas», nos gritaba. Y a mí me dijo: «Yo voy a ir por vos porque sé quién sos, a qué te dedicás y sé dónde vivís, no te va a salvar nadie»”, explicó la directora. Por esas amenazas hizo dos denuncias ante la comisaría 5ta de La Plata.

La maestra Marcela Goldi también denunció haber sido amenazada por ese padre y pidió una medida perimetral que ya fue otorgada. Por lo tanto, Germán Pocino no puede acercarse a la escuela. Vive a cinco cuadras y la restricción es de tres. Su trabajo es vender facturas y bizcochitos a los vecinos y en la puerta de la escuela. “Ahora yo no puedo llevar el sustento a mi casa porque no puedo trabajar”, se lamentó Pocino.

Ahora ellas tampoco están trabajando, se encuentran separadas del cargo por ART. Cinco cursos -de ocho- del turno tarde no están teniendo clases. “El señor pasó por 10 escuelas y en todas hizo lo mismo. Hasta quiso prender fuego una escuela”, concluyó la directora.

La Nación.-