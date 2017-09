Cómo hacer ejercicio sin darte cuenta

Cuántas veces has escuchado a alguien decir que no hace ejercicio porque no le gusta? Y sin embargo, cuantos te han dicho en la cara que no se duchan, porque no les gusta? O que van al médico cuando están malos, porque les da pereza? Menos, verdad? Porque no es cuestión de gustos, si no de salud.

Hacer ejercicio no es una excusa para quemar toda la comida basura que comes. Va mucho más allá…

Hacer ejercicio es un billete de ida hacia una vida más sana y vital.

En la que tendrás más energía, una mejor composición corporal, un corazón más fuerte, una mayor capacidad pulmonar y unos huesos y articulaciones más resistentes.

El problema aparece con la siguiente frase:

No me gusta hacer ejercicio…

Y es que lo que en realidad piensas cuando dices esa frase es:

No me gusta determinado ejercicio

No me gusta lo que YO entiendo por ejercicio

Por lo tanto, proponemos 10 maneras de hacer ejercicio, sin que te des ni cuenta que lo estás haciendo:

Senderismo con amigos

Si no te gusta hacer ejercicio, prueba a irte de senderismo con amigos, y disfruta de maravillosos paisajes y aprovecha para echar fotos, que seguro que el postureo si te gusta

Es una magnífica idea para sumar kilómetros, sin apenas darte cuenta.

También puedes plantearte ir solo, y conectar contigo mismo, hacer mindullness, o escuchar algún podcast o música.

Caminar más

La idea es que camines, siempre que puedes, porque tienes dos piernas para algo, créeme.

Para mucho más que para sumar y sumar minutos de sedentarismo y atrofia.

Camina para ir a comprar el pan, para ir al trabajo si no está demasiado lejos, para sacar a tu perro (más veces y más tiempo).

Camina para ir a hacer la compra, los recados…camina y aprovéchate de los beneficios para tu cuerpo y mente.

Limpiar la casa

Que conste que no estoy diciendo que seas un guarro, ni mucho menos!!

Pero aprovechar para hacer una limpieza profunda de la casa una vez a la semana puede ser una fantástica idea para ponerte en forma, sin darte cuenta.

Ponte una música que te motive, y verás cómo entre barrida y barrida, te hechas unos bailoteos.

Juega

Juega con los niños, o juega a ser un niño (que un día lo fuiste, aunque no te acuerdes). Juega con tu mascota, o con tu amigo invisible, pero juega!

Jugar no solo te beneficiará físicamente, si no psicológicamente, ya que sonreirás y liberarás endorfinas

Tu cerebro te mandará mensajes de que todo va bien.

Sube por las escaleras

Muchas.

Todas las que veas.

Hazte un obsesionado de subir escaleras.

Súbelas y diviértete mientras las subes.

Si vas al metro, será como tu santuario. Serás el crack que no usa las escaleras mecánicas a no ser que le obligen…

No uses ascensor, a no ser que vivas en el piso 20 y tengas problemas en las rodillas

Mantén relaciones íntimas

Pero hazlo. Ya sabes. Más veces…

Ve de compras

Aunque no te lo creas, una tarde de compras puede sumar muchos kilómetros…

Quédate con la idea, que una tarde productiva de compras, sin gastarte demasiado dinero, claro, te puede venir genial, y de paso sumar una buena tanda de actividad física.

Juega a videojuegos

Juega a juegos que te hagan estar activo, como wii tennis, wii fit, just dance etc.

Entra en el mundo de la realidad virtual, que hay unos juegos muy entretenidos y que te harán sudar la gota gorda…

Es una buena manera de divertirte mientras te mueves.

Usa tu máquina de cardio

Pero antes, quítale el polvo.

¿Quién no tiene en su casa una bici estática?

La idea es que la uses, mientras ves una peli, una serie, escuchas música o un podcast.

Tienes que intentar hacer ejercicio, mientras te entretienes con otra cosa

Hay que ver, hay que hacer contigo como con un niño que no quiere comer…

Duerme siestas, pero dinámicas

Las siestas son actividades totalmente estáticas, que de no practicarlas bien, pueden cortarte el día entero, y despertar igual que un gato en un taller de coches.

Te propongo que empieces a hacer siestas dinámicas, en movimiento, paseando por la calle, y verás cómo tu día cobra mucho más sentido.

Bueno, si quieres dormir un rato, que no sean más de 20 minutos, y después, cumple con tu otra parte de siesta dinámica.

Fuente: Entrena Salud