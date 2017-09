No descartan cortes de calle si no hay respuesta a las demandas en el Palma

Trabajadores del hospital geriátrico Pascual Palma no descartan profundizar las medidas de fuerza si no se solucionan las problemáticas irresueltas que desde hace años afectan al nosocomio y sus empleados. “Si los reclamos siguen con asambleas como hasta ahora no los incomoda; la idea es salir a la calle”, dijo a AIM el delegado gremial Marcelo Basavilbaso.

El tiempo pasa y en el el hospital Palma, de Paraná, se sigue hablado de los mismos problemas que hace dos años. Pasan ministros de Salud, directores y todo sigue casi como si nada.

Es cierto, hay una obra que comenzó. Pero quedó paralizada. El hospital tiene serios problemas de infraestructura y el año pasado apuntalaron el techo con tirantes de madera para evitar que se viniera abajo

“No se ha terminado con la obra, sigue la falta de insumos, la deuda del Pami sigue sin aparecer, en su momento se denunció persecución gremial contra delegados y esto sigue sucediendo”, lamentó el delegado de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Marcelo Basavilbaso.

El representante gremial sostuvo que se encuentran a la espera de una reunión con la ministra de Salud, Sonia Velázquez, que hasta el día de hoy no se ha dado. “Si bien tenemos conocimiento que (Velázquez) está al tanto de la problemática del hospital, la directora (Inés Malna) sigue impunemente con su gestión”, cuestionó.

En ese marco, Basavilbaso admitió que si no hay una respuesta en las próximas semanas, podría agudizarse el conflicto: “La idea es seguir con asambleas y salir a la calle, obviamente, porque si los reclamos siguen con asambleas en los lugares de trabajo como ahora, no es molestia para ellos, no los incomoda. Sí les molesta que salgamos a la calle y se diga a los medios la realidad de lo que está pasando en el hospital”.