Gwen Stefani canta a dúo con su novio Blake Shelton en su nuevo single

La ex No Doubt dio a conocer su flamante canción, “You Make It Feel Like Christmas”.

Gwen Stefani está de regreso. Luego de tomarse un impasse de la música tras el lanzamiento en 2016 de This Is What the Truth Feels Like – el álbum que documentaba los pormenores de su separación de Gavin Rossdale -, ahora la artista se prepara para promocionar su flamante disco, You Make It Feel Like Christmas, que estará disponible a partir del 6 de octubre.

Para ir palpitando el lanzamiento, Stefani presentó el primer corte de difusión del álbum, que lleva el mismo título y en el cual la ex No Doubt forma dueto con su novio, el cantante country Blake Shelton. Recordemos que ambos se conocieron en las grabaciones de The Voice, reality en el que oficiaron de jurados y mediante el cual se terminaron enamorando. Hace dos años, la pareja confirmaba su romance y se mostraba en público en diversos eventos.

You Make It Feel Like Christmas es el cuarto álbum de estudio de Gwen como solista, tras Love. Angel. Music. Baby. (2004), The Sweet Escape (2006) y el mencionado This Is What the Truth Feels Like (2016).

La Nación.-