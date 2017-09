La comunidad catalana de Paraná sigue con atención el proceso independentista y ya emitió su voto

A menos de una semana del 1 de octubre, fecha fijada para el referéndum por la independencia de Catalunya del Estado español, los integrantes de la comunidad catalana de Paraná siguen de cerca los acontecimientos y, más allá de las posturas por el sí o por el no, defienden el derecho a decidir frente a la resistencia del Gobierno de Mariano Rajoy y sus acciones en pos de impedir la votación. “El Casal de Catalunya apoya el referéndum porque consideramos que votar es democracia. Lo que se juega el primero de octubre es poder decidir poder expresar lo que quiere el pueblo catalán”, dijo a AIM la vicepresidenta de la entidad, Mercedes Porqueres Quercia.

La semana pasada, la Guardia Civil española detuvo a 12 altos cargos del gobierno de Catalunya por su vinculación con los preparativos del referéndum independentista convocado para el 1 de octubre.

Los hechos no son ajenos a los miembros de la comunidad catalana que se encuentran diseminados por todo el mundo y los residentes en Paraná, a más de 10.000 kilómetros de distancia, no son la excepción. “La comunidad de Catalunya en el exterior y en el cono Sur en particular ha estado muy movilizada la semana pasada cuando se produjo este golpe de Estado a las instituciones catalanas”, sostuvo Porqueres Quercia en diálogo con esta Agencia.

La vicepresidenta del casal paranaense destacó, en relación con el referéndum de 2009 y las movilizaciones que se han multiplicado desde 2010, las entidades catalanas del cono sur han arribado como conclusión de sus distintas reuniones a posiciones de apoyo al proceso independentista: “Inclusive en Paraná hicimos una consulta en la que votaron socios y no socios del casal y salió mayoritariamente el sí por el derecho a decidir”.

En este sentido, aclaró que no fijan institucionalmente una postura por el sí o por el no a la independencia, más allá de la postura personal de sus autoridades y lo que sí defienden es el derecho a expresarse democráticamente: “El Casal de Catalunya apoya el referéndum porque consideramos que votar es democracia. Lo que se juega el primero de octubre es poder decidir poder expresar lo que quiere el pueblo catalán. Ir a votar por sí o por no pero ir a votar”, resaltó.

Los catalanes de Paraná, como todos los integrantes de las comunidades catalanas del exterior que quisieran participar, ya votaron hace 20 días , confirmó Porqueres Quercia, que explicó que podían hacerlo aquellos que tienen la nacionalidad española, tienen su último registro como vecindad o de sus antepasados hecho en Catalunya y están inscriptos en un registro de catalanes en el exterior.

Independencia, una demanda popular

La vicepresidenta del Casal de Catalunya de Paraná se remontó a la historia de la pelea por la independencia, en sus últimos años y el origen histórico de esta reivindicación: “El diálogo y el tratar de hablar de hacer un referéndum pactado no es de este año. Hace varios años se viene tratando de conseguir un referéndum pactado y el estado español no abrió las puertas a esa discusión. El estatuto de autonomía del año 2006 fue votado por el pueblo de Catalunya, la corte catalana y así, aprobado por todos, fue a la Corte del Estado español y así se destripó el estatuto. Ahí empiezan todas las movilizaciones que siempre fueron multitudinarias y siempre fueron pacíficas”. Ese proceso -relató- dio lugar a la formación de la Asamblea Nacional Catalana y a Omnium Cultural, dos entidades civiles “que siempre han llamado a estas movilizaciones”.

“En realidad el gobierno catalán y los políticos catalanes se suman a este movimiento de la gente y ahí están las diferencias. No viene desde el cuerpo político bajado al pueblo”, enfatizó.

Para encontrar el origen histórico, hay que retroceder más de tres siglos en la historia: “Toda esta movilización tiene un fondo mucho más profundo que viene desde 1714. Todas las manifestaciones que se vienen haciendo desde 2010 en Catalunya tienen su punto más alto a las 17:14 porque representan 1714 cuando Catalunya pierde sus derechos en manos de los castellanos, que logran armar el Estado español”. Un Estado conformado por numerosas nacionalidades entre las que se encuentran los vascos, los gallegos y los catalanes.

Consultada sobre cómo interpreta la resistencia del Estado español, hoy con Mariano Rajoy a la cabeza, Porqueres Quercia analizó que “se debe a que se le va una parte importante de lo que es el Estado español y atrás de Catalunya va haber otros pueblos que se lo van a exigir también. Esta actuación que ha tenido el Estado español contra Catalunya, apresando a funcionarios por su ideología ha sido para intimidar, porque no ha habido ninguna manifestación violenta”.

Qué se pone en juego el 1O

En el caso de que en el referéndum del 1 de octubre efectivamente se hiciera, si el Gobierno español no logra impedirlo, si los catalanes votasen mayoritariamente por el sí, se declararía la independencia de Catalunya. Ante un eventual triunfo del no, el Gobierno catalán ya ha dicho que una vez terminado el escrutinio llamará a elecciones y seguirá como una comunidad autónoma más del Estado español. “Ya pertenecemos a la Comunidad Europea como una autonomía dentro del Estado español. En el caso de la independencia, quedaríamos fuera del Estado español, siendo un Estado propio”.